Մանրամասն որոնում (արխիվ)
28.08.2026
 
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության դիտարկմամբ՝ Հայաստանի անդամակցությունը Եվրամիությանը հակասում է հայ ժողովրդի երկարաժամկետ շահերին։ «Հայաստանի իշխանությունների եվրաինտեգրման հռետորաբանության մեջ մնում է կադրից դուրս ԵՄ-ի ռազմականացումը, Մոսկվայի հետ ուղղակի ռազմական առճակատման ուղղությամբ Բրյուսելի քաղաքականությունը, ինչպես նաև Ռուսաստանին ռազմավարական պարտության հասցնելու դիրքորոշումը»,- շեշտել է ՌԴ ԱԳՆ-ն։               
 
Նորություններ » Տարանցիկ շրջանը փակվում է, ու գալիս է ճամփաբաժան` կապիտալի վերաբաժանում-պետության ավտորիտարացման միջոցով

Տարանցիկ շրջանը փակվում է, ու գալիս է ճամփաբաժան` կապիտալի վերաբաժանում-պետության ավտորիտարացման միջոցով

Տարանցիկ շրջանը փակվում է, ու գալիս է ճամփաբաժան` կապիտալի վերաբաժանում-պետության ավտորիտարացման միջոցով
28.08.2026 | 13:39

Պարբերաբար ասել եմ, որ հենց մեծ կապիտալի տերերը պետք է նպաստեն քաղաքական սերնդափոխությանը, իրենց կապիտալով առաջ մղելով լավագույններին, մարդկանց` ովքեր ո՛չ թե քաղաքականությամբ են զբաղվում, այլ ապրում են քաղաքականությամբ։
Հին մեթոդները չեն աշխատում` առավել ևս ապագայում, իսկ «նոր գինին, հին տակառի մեջ չեն պահում»:
Քաղաքական սերնդափոխության համար` խեղված, դեգրադացված, դեֆորմացված քաղաքական համակարգ ունեցող պետություններում, անհրաժեշտ է քաղաքական փոխարկման (Transition) «տարանցիկ շրջան», որը պետք է ադապտացնի հնից անցումը նորին։
Որպես այդպիսի տարանցիկ շրջան կարելի է համարել 2018-2026 թվականները։ Հիմա արդեն տարանցիկ շրջանը փակվում է, ու գալիս է ճամփաբաժան` կապիտալի վերաբաժանում - պետության ավտորիտարացման միջոցով, կամ` սերնդափոխության գործնականացում ժողովրդավարացման տեսիլքով։
Ճակատագրի բերմամբ թե իրերի պատահական դասավորմամբ այդ գործընթացը այս պահին կարող են սկսել նրանք, ովքեր հետապնդման այս փուլի առաջին ալիքի տակ են։
Իսկ թե ինչպե՞ս կանեն, կամ արդյո՞ք կկարողանան, կցանկանան, դա արդեն խոսակցության այլ թեմա է։

Արա Լ․ՊՈՂՍՈՍՅԱՆ
Դիտվել է՝ 206

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը չի ավարտվել, այլ թևակոխել է ենթակառուցվածքային և լոգիստիկ դիմակայության նոր փուլ

Հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը չի ավարտվել, այլ թևակոխել է ենթակառուցվածքային և լոգիստիկ դիմակայության նոր փուլ

Փաշինյանն արդեն միանգամայն հստակ և բաց խոսում է Ադրբեջանից էլեկտրաէներգիա ներկրելու հեռանկարի մասին (տե՛ս 27.08.2026 թ. հայտարարությունը)։
Հիմնավորումը հետևյալն է. Հայաստանում արհեստական բանականության ենթակառուցվածքների դինամիկ զարգացման պայմաններում կարող է էլեկտրաէներգիայի պակասորդ առաջանալ, որը հնարավոր կլինի ծածկել միայն ներմուծման միջոցով...

Սոցցանցային գրառումներ

Տունը
Տունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Ինչ արվում է, արվում է Չինաստանում. ինչ տեղի է ունենում, տեղի է ունենում Ամերիկայում. ինչ պատահում է, պատահում է Ռուսաստանում»
«Ինչ արվում է, արվում է Չինաստանում. ինչ տեղի է ունենում, տեղի է ունենում Ամերիկայում. ինչ պատահում է, պատահում է Ռուսաստանում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բիզնես համագործակցություն պետության հովանու ներքո
Բիզնես համագործակցություն պետության հովանու ներքո
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.