Բասարգեչարն ի՞նչ է, որ չմարսեն
28.08.2026 | 13:44
Ըստ Փաշինյան Նիկոլի, «եթե այսօր չասենք Քյարքի, նշանակում է՝ Ջերմուկի օկուպացված տարածքներից հրաժարվում ենք»:
Կանցնեն տարիներ և օրերից մի օր, նույն տրամաբանությամբ պայմանական փաշինյաննիկոլը կասի` «եթե այսօր չասենք Դարաչիչակ, նշանակում է` Արտաշատի օկուպացված տարածքներից հրաժարվում ենք»:
Գիտե՞ք ինչու: Որովհետև, նորանկախ Հայաստանի բնակիչները մարսեցին Արծվաշենը, Արցախը, Կիրանցը, Ջերմուկի տարածքները, TRIPP-ը, հետևաբար` Դարաչիչակն ու Բասարգեչարն ի՞նչ է, որ չմարսեն:
Նկարում Գեղարքունիքի մարզի պատկերով Ադրբեջանում արտադրվող «Բասարգեչար» անվանմամբ գինին է:
Կարեն Հեքիմյան
Մեկնաբանություններ