Մանրամասն որոնում (արխիվ)
28.08.2026
 
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության դիտարկմամբ՝ Հայաստանի անդամակցությունը Եվրամիությանը հակասում է հայ ժողովրդի երկարաժամկետ շահերին։ «Հայաստանի իշխանությունների եվրաինտեգրման հռետորաբանության մեջ մնում է կադրից դուրս ԵՄ-ի ռազմականացումը, Մոսկվայի հետ ուղղակի ռազմական առճակատման ուղղությամբ Բրյուսելի քաղաքականությունը, ինչպես նաև Ռուսաստանին ռազմավարական պարտության հասցնելու դիրքորոշումը»,- շեշտել է ՌԴ ԱԳՆ-ն։               
 
Նորություններ » Մեկ ակնթարթում այսպես փոխվեց ամեն ինչ

Մեկ ակնթարթում այսպես փոխվեց ամեն ինչ

Մեկ ակնթարթում այսպես փոխվեց ամեն ինչ
28.08.2026 | 14:16
Ինչ կարող է անել մեկ վայրկյանը
Վերևում՝ մինչև աղետը։
Ներքևում՝ վայրկյաննետ անց։
Սա Նեպալ–Չինաստան սահմանին գտնվող Ջիլունգի (Gyirong) անցակետն է՝ Տիբեթի ինքնավար շրջանում։
Օգոստոսի 26-ին Նեպալից եկած հեղեղը հասել է անցակետ՝ վնասելով ճանապարհները, շինություններն ու մեքենաները և խափանելով կապն ու էլեկտրամատակարարումը։
Աղետը տարածվել է նաև Նեպալի և Տիբեթի այլ շրջաններում․ սելավների ու հեղեղումների հետևանքով հարյուրավոր մարդիկ են զոհվել, իսկ ավելի քան 1300-ը համարվում են անհետ կորած։ Փրկարարական աշխատանքները շարունակվում են։
Նախնական գնահատմամբ՝ աղետը կարող էր սկսվել Հիմալայներում սառցադաշտի փլուզումից։ Մասնագետները նաև զգուշացնում են տարածաշրջանի արագ տաքացման և սառցադաշտերի անկայունության աճող վտանգի մասին։
Այս լուսանկարը ցույց է տալիս ոչ միայն տարածքի փոփոխությունը, այլև այն, թե որքան խոցելի կարող է լինել մարդու ստեղծած աշխարհը։

Մարի ԳՐԳՈՋԱՅԱՆ
Դիտվել է՝ 171

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը չի ավարտվել, այլ թևակոխել է ենթակառուցվածքային և լոգիստիկ դիմակայության նոր փուլ

Հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը չի ավարտվել, այլ թևակոխել է ենթակառուցվածքային և լոգիստիկ դիմակայության նոր փուլ

Փաշինյանն արդեն միանգամայն հստակ և բաց խոսում է Ադրբեջանից էլեկտրաէներգիա ներկրելու հեռանկարի մասին (տե՛ս 27.08.2026 թ. հայտարարությունը)։
Հիմնավորումը հետևյալն է. Հայաստանում արհեստական բանականության ենթակառուցվածքների դինամիկ զարգացման պայմաններում կարող է էլեկտրաէներգիայի պակասորդ առաջանալ, որը հնարավոր կլինի ծածկել միայն ներմուծման միջոցով...

Սոցցանցային գրառումներ

Տունը
Տունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Ինչ արվում է, արվում է Չինաստանում. ինչ տեղի է ունենում, տեղի է ունենում Ամերիկայում. ինչ պատահում է, պատահում է Ռուսաստանում»
«Ինչ արվում է, արվում է Չինաստանում. ինչ տեղի է ունենում, տեղի է ունենում Ամերիկայում. ինչ պատահում է, պատահում է Ռուսաստանում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բիզնես համագործակցություն պետության հովանու ներքո
Բիզնես համագործակցություն պետության հովանու ներքո
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.