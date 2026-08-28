Մեկ ակնթարթում այսպես փոխվեց ամեն ինչ
28.08.2026 | 14:16
Ինչ կարող է անել մեկ վայրկյանը
Վերևում՝ մինչև աղետը։
Ներքևում՝ վայրկյաննետ անց։
Սա Նեպալ–Չինաստան սահմանին գտնվող Ջիլունգի (Gyirong) անցակետն է՝ Տիբեթի ինքնավար շրջանում։
Օգոստոսի 26-ին Նեպալից եկած հեղեղը հասել է անցակետ՝ վնասելով ճանապարհները, շինություններն ու մեքենաները և խափանելով կապն ու էլեկտրամատակարարումը։
Աղետը տարածվել է նաև Նեպալի և Տիբեթի այլ շրջաններում․ սելավների ու հեղեղումների հետևանքով հարյուրավոր մարդիկ են զոհվել, իսկ ավելի քան 1300-ը համարվում են անհետ կորած։ Փրկարարական աշխատանքները շարունակվում են։
Նախնական գնահատմամբ՝ աղետը կարող էր սկսվել Հիմալայներում սառցադաշտի փլուզումից։ Մասնագետները նաև զգուշացնում են տարածաշրջանի արագ տաքացման և սառցադաշտերի անկայունության աճող վտանգի մասին։
Այս լուսանկարը ցույց է տալիս ոչ միայն տարածքի փոփոխությունը, այլև այն, թե որքան խոցելի կարող է լինել մարդու ստեղծած աշխարհը։
Մարի ԳՐԳՈՋԱՅԱՆ
Մեկնաբանություններ