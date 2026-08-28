Բոլոր նորմալ և ազատ երկրները տարբեր կերպ են երջանիկ, բռնապետություններն ու հակաժողովրդական ռեժիմները զզվելիորեն նույնական են

Կարդացի ապալեգիտիմ իշխանությունների՝ Հայաստանում ոլորտային նախարարությունները վերանվանելու որոշման մասին և ուզեցի հարցնել․ դե ինչ, վերջապես կարդացի՞ք Ջորջ Օրուելի «1984» վեպը։
Իշխանությունների գործողությունների նմանությունը վեպում նկարագրված տոտալ բռնապետության, վախի և ատելության փիլիսոփայության հետ այնքան ակնհայտ է, որ ակամայից հարց է առաջանում․ նրանք որոշել են պարզապես պատճենե՞լ մարդկանց հիմարացնելու այն բանաձևը, որը հանճարեղ Օրուելը նկարագրել է իր անմահ վեպում։
Հիշում եք, չէ՞, որ վեպում
Խաղաղության նախարարությունը պատերազմ է վարում։
Ճշմարտության նախարարությունը սուտ է տարածում։
Սիրո նախարարությունը զբաղվում է խոշտանգումներով և քաղաքական հետապնդումներով ։
Առատության նախարարությունը կառավարում է դեֆիցիտը և մարդկանց պահում սոված վիճակում։
Իսկ ուրիշ ինչպե՞ս բացատրել Փաշինյանի իշխանությունների՝ Հայաստանի կառավարության ոլորտային նախարարությունները վերանվանելու այս բացարձակ անիմաստ որոշումը։
Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը վերանվանվում է Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության և արհեստական բանականության նախարարություն։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը՝ Աշխատանքի և սոցիալական բարեկեցության նախարարություն։
Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը՝ Արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի նախարարություն։
Դե ինչ, վստահ եմ, որ այս նախարարությունների գործառույթները լինելու են իրենց առաքելության ճիշտ հակառակը և պարզապես հերթական խաբեությունն ու պրոֆանացիան։
Գիտե՞ք՝ ինչու։
Որովհետև բոլոր նորմալ և իսկապես ազատ երկրները տարբեր կերպ են երջանիկ, իսկ ահա բռնապետություններն ու հակաժողովրդական ռեժիմները զզվելիորեն նույնական են։
P.S.
Շատ լավ է, որ նրանց թիմում հայտնվել է մեկը, ով կարդացել է Օրուել։
Շատ վատ է, որ այդ մարդը, կարդալով այդ վեպը, այդպես էլ ոչինչ չի հասկացել։
Արման Աբովյան