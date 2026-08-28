Մանրամասն որոնում (արխիվ)
28.08.2026
 
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության դիտարկմամբ՝ Հայաստանի անդամակցությունը Եվրամիությանը հակասում է հայ ժողովրդի երկարաժամկետ շահերին։ «Հայաստանի իշխանությունների եվրաինտեգրման հռետորաբանության մեջ մնում է կադրից դուրս ԵՄ-ի ռազմականացումը, Մոսկվայի հետ ուղղակի ռազմական առճակատման ուղղությամբ Բրյուսելի քաղաքականությունը, ինչպես նաև Ռուսաստանին ռազմավարական պարտության հասցնելու դիրքորոշումը»,- շեշտել է ՌԴ ԱԳՆ-ն։               
 
Նորություններ » Բոլոր նորմալ և ազատ երկրները տարբեր կերպ են երջանիկ, բռնապետություններն ու հակաժողովրդական ռեժիմները զզվելիորեն նույնական են

Բոլոր նորմալ և ազատ երկրները տարբեր կերպ են երջանիկ, բռնապետություններն ու հակաժողովրդական ռեժիմները զզվելիորեն նույնական են

Բոլոր նորմալ և ազատ երկրները տարբեր կերպ են երջանիկ, բռնապետություններն ու հակաժողովրդական ռեժիմները զզվելիորեն նույնական են
28.08.2026 | 15:37

Կարդացի ապալեգիտիմ իշխանությունների՝ Հայաստանում ոլորտային նախարարությունները վերանվանելու որոշման մասին և ուզեցի հարցնել․ դե ինչ, վերջապես կարդացի՞ք Ջորջ Օրուելի «1984» վեպը։

Իշխանությունների գործողությունների նմանությունը վեպում նկարագրված տոտալ բռնապետության, վախի և ատելության փիլիսոփայության հետ այնքան ակնհայտ է, որ ակամայից հարց է առաջանում․ նրանք որոշել են պարզապես պատճենե՞լ մարդկանց հիմարացնելու այն բանաձևը, որը հանճարեղ Օրուելը նկարագրել է իր անմահ վեպում։

Հիշում եք, չէ՞, որ վեպում

Խաղաղության նախարարությունը պատերազմ է վարում։

Ճշմարտության նախարարությունը սուտ է տարածում։

Սիրո նախարարությունը զբաղվում է խոշտանգումներով և քաղաքական հետապնդումներով ։

Առատության նախարարությունը կառավարում է դեֆիցիտը և մարդկանց պահում սոված վիճակում։

Իսկ ուրիշ ինչպե՞ս բացատրել Փաշինյանի իշխանությունների՝ Հայաստանի կառավարության ոլորտային նախարարությունները վերանվանելու այս բացարձակ անիմաստ որոշումը։

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը վերանվանվում է Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության և արհեստական բանականության նախարարություն։

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը՝ Աշխատանքի և սոցիալական բարեկեցության նախարարություն։

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը՝ Արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի նախարարություն։

Դե ինչ, վստահ եմ, որ այս նախարարությունների գործառույթները լինելու են իրենց առաքելության ճիշտ հակառակը և պարզապես հերթական խաբեությունն ու պրոֆանացիան։

Գիտե՞ք՝ ինչու։

Որովհետև բոլոր նորմալ և իսկապես ազատ երկրները տարբեր կերպ են երջանիկ, իսկ ահա բռնապետություններն ու հակաժողովրդական ռեժիմները զզվելիորեն նույնական են։

P.S.

Շատ լավ է, որ նրանց թիմում հայտնվել է մեկը, ով կարդացել է Օրուել։

Շատ վատ է, որ այդ մարդը, կարդալով այդ վեպը, այդպես էլ ոչինչ չի հասկացել։

Արման Աբովյան

Դիտվել է՝ 132

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը չի ավարտվել, այլ թևակոխել է ենթակառուցվածքային և լոգիստիկ դիմակայության նոր փուլ

Հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը չի ավարտվել, այլ թևակոխել է ենթակառուցվածքային և լոգիստիկ դիմակայության նոր փուլ

Փաշինյանն արդեն միանգամայն հստակ և բաց խոսում է Ադրբեջանից էլեկտրաէներգիա ներկրելու հեռանկարի մասին (տե՛ս 27.08.2026 թ. հայտարարությունը)։
Հիմնավորումը հետևյալն է. Հայաստանում արհեստական բանականության ենթակառուցվածքների դինամիկ զարգացման պայմաններում կարող է էլեկտրաէներգիայի պակասորդ առաջանալ, որը հնարավոր կլինի ծածկել միայն ներմուծման միջոցով...

Սոցցանցային գրառումներ

Տունը
Տունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Ինչ արվում է, արվում է Չինաստանում. ինչ տեղի է ունենում, տեղի է ունենում Ամերիկայում. ինչ պատահում է, պատահում է Ռուսաստանում»
«Ինչ արվում է, արվում է Չինաստանում. ինչ տեղի է ունենում, տեղի է ունենում Ամերիկայում. ինչ պատահում է, պատահում է Ռուսաստանում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բիզնես համագործակցություն պետության հովանու ներքո
Բիզնես համագործակցություն պետության հովանու ներքո
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.