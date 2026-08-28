Մանրամասն որոնում (արխիվ)
28.08.2026
 
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության դիտարկմամբ՝ Հայաստանի անդամակցությունը Եվրամիությանը հակասում է հայ ժողովրդի երկարաժամկետ շահերին։ «Հայաստանի իշխանությունների եվրաինտեգրման հռետորաբանության մեջ մնում է կադրից դուրս ԵՄ-ի ռազմականացումը, Մոսկվայի հետ ուղղակի ռազմական առճակատման ուղղությամբ Բրյուսելի քաղաքականությունը, ինչպես նաև Ռուսաստանին ռազմավարական պարտության հասցնելու դիրքորոշումը»,- շեշտել է ՌԴ ԱԳՆ-ն։               
 
Նորություններ » Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարների բանտարկությունը Բաքվում և Երևանում պատերազմի «ներվը» հանելու տրամաբանության մեջ պետք է դիտարկել

Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարների բանտարկությունը Բաքվում և Երևանում պատերազմի «ներվը» հանելու տրամաբանության մեջ պետք է դիտարկել

Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարների բանտարկությունը Բաքվում և Երևանում պատերազմի «ներվը» հանելու տրամաբանության մեջ պետք է դիտարկել
28.08.2026 | 16:25

Քոչարյանի ու Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարների ձերբակալությունների նպատակը շատ պարզ է, և պետք չէ տարբեր բարդ տեսություններ որոնել։

Պետք է ուղղակի ուշադիր լսել, թե ինչ են ասում Ալիևն ու իր հայաստանյան վասալը։

Ալիևն ասում է, որ Հայաստանը կապիտուլյացիայի է ենթարկվել, և խաղաղությունը հաստատվելու է իր պայմաններով` ուժի միջոցով։

Հաջորդ խնդիրն այն է, որ բոլոր նրանք, ովքեր ղեկավարել են այդ պատերազմը, պետք է պատժվեն, և, առհասարակ, Հայաստանը պետք է ռևիզիայի ենթարկի արցախյան շարժումը` այն պետք հռչակվի որպես պետական հանցագործություն։ Դա «չորրորդ հանրապետության» բովանդակային իմաստն է։

Ինչ է ասում հայաստանյան իր վասալը։ Նա ասում է, որ մենք մշտապես պատերազմի եզրին ենք գտնվում և դրա համար Տիգրանաշենն անվանում է քյարքի, դրանով պատերազմի ներվն է հանում, ավելի պարզ` հանգստացնում է Ադրբեջանին, որ չհարձակվի։

Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարների բանտարկությունը Բաքվում և Երևանում նույնպես պատերազմի «ներվը» հանելու տրամաբանության մեջ է պետք դիտարկել։

Ձերբակալությունների առիթներն ուղղակի քողարկում են նպատակը։

Ստեփան Դանիելյան

Դիտվել է՝ 88

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը չի ավարտվել, այլ թևակոխել է ենթակառուցվածքային և լոգիստիկ դիմակայության նոր փուլ

Հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը չի ավարտվել, այլ թևակոխել է ենթակառուցվածքային և լոգիստիկ դիմակայության նոր փուլ

Փաշինյանն արդեն միանգամայն հստակ և բաց խոսում է Ադրբեջանից էլեկտրաէներգիա ներկրելու հեռանկարի մասին (տե՛ս 27.08.2026 թ. հայտարարությունը)։
Հիմնավորումը հետևյալն է. Հայաստանում արհեստական բանականության ենթակառուցվածքների դինամիկ զարգացման պայմաններում կարող է էլեկտրաէներգիայի պակասորդ առաջանալ, որը հնարավոր կլինի ծածկել միայն ներմուծման միջոցով...

Սոցցանցային գրառումներ

Տունը
Տունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Ինչ արվում է, արվում է Չինաստանում. ինչ տեղի է ունենում, տեղի է ունենում Ամերիկայում. ինչ պատահում է, պատահում է Ռուսաստանում»
«Ինչ արվում է, արվում է Չինաստանում. ինչ տեղի է ունենում, տեղի է ունենում Ամերիկայում. ինչ պատահում է, պատահում է Ռուսաստանում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բիզնես համագործակցություն պետության հովանու ներքո
Բիզնես համագործակցություն պետության հովանու ներքո
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.