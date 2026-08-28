Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարների բանտարկությունը Բաքվում և Երևանում պատերազմի «ներվը» հանելու տրամաբանության մեջ պետք է դիտարկել

Քոչարյանի ու Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարների ձերբակալությունների նպատակը շատ պարզ է, և պետք չէ տարբեր բարդ տեսություններ որոնել։
Պետք է ուղղակի ուշադիր լսել, թե ինչ են ասում Ալիևն ու իր հայաստանյան վասալը։
Ալիևն ասում է, որ Հայաստանը կապիտուլյացիայի է ենթարկվել, և խաղաղությունը հաստատվելու է իր պայմաններով` ուժի միջոցով։
Հաջորդ խնդիրն այն է, որ բոլոր նրանք, ովքեր ղեկավարել են այդ պատերազմը, պետք է պատժվեն, և, առհասարակ, Հայաստանը պետք է ռևիզիայի ենթարկի արցախյան շարժումը` այն պետք հռչակվի որպես պետական հանցագործություն։ Դա «չորրորդ հանրապետության» բովանդակային իմաստն է։
Ինչ է ասում հայաստանյան իր վասալը։ Նա ասում է, որ մենք մշտապես պատերազմի եզրին ենք գտնվում և դրա համար Տիգրանաշենն անվանում է քյարքի, դրանով պատերազմի ներվն է հանում, ավելի պարզ` հանգստացնում է Ադրբեջանին, որ չհարձակվի։
Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարների բանտարկությունը Բաքվում և Երևանում նույնպես պատերազմի «ներվը» հանելու տրամաբանության մեջ է պետք դիտարկել։
Ձերբակալությունների առիթներն ուղղակի քողարկում են նպատակը։
Ստեփան Դանիելյան