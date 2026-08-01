Մանրամասն որոնում (արխիվ)
29.08.2026
 
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը լրագրողների հետ զրույցի ընթացքում հայտարարել է, որ որևէ մտահոգություն չունի, թե Ռուսաստանը կարող է հարձակվել ՆԱՏՕ-ի երկրների վրա։ Միացյալ Նահանգների նախագահի խոսքով՝ Ռուսաստանը «իրեն լավ է պահում, հատկապես Հորմուզի նեղուցին վերաբերող հարցերում»։               
 
Նորություններ » Դատական համակարգի «լվացված ձեռքերը»

Դատական համակարգի «լվացված ձեռքերը»

Դատական համակարգի «լվացված ձեռքերը»
28.08.2026 | 20:20

Այն, ինչ այսօր տեղի է ունենում ՀՀ Արմավիրի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանում, իրավական գործընթացի սովորական դրվագ չէ։ Սա դատական համակարգի խորքային ճգնաժամի և պատասխանատվությունից նահանջելու ակնհայտ ցուցադրություն է։

Արդեն երկրորդ դատավորն է, ֆորմալ իրավական ձևակերպումների հետևում թաքնվելով, հրաժարվում քննել Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի և Գերագույն հոգևոր խորհրդի անդամների վերաբերյալ գործը՝ այն հղելով Երևանի քրեական դատարան՝ «ընդդատությունը պարզելու» պատրվակով։

Իրավական անհերքելի տրամաբանությունը

Քրեական դատավարության օրենսդրության հիմնարար պահանջներից մեկը պարզ է և աներկբա:Գործի ընդդատությունը որոշվում է ենթադրյալ արարքի կատարման վայրով։

Եթե ենթադրյալ արարքի վայրը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինն է, ապա տարածքային ընդդատության կանոնով գործի քննությունը միանշանակ պատկանում է Արմավիրի մարզի առաջին ատյանի դատարանին։

Տարածքային ընդդատության հարցը բարձրացնելն ու գործն այլ դատարան «սահեցնելը» ստեղծում է իրավական անորոշություն և արհեստականորեն ձգձգում գործընթացը։

Այս իրավիճակը, ըստ իս, ցույց է տալիս երկու հիմնական միտում:

Նախ՝ պատասխանատվության ճգնաժամ դատական համակարգում, որտեղ դատավորները հայտնվել են երկընտրանքի առջև. մի կողմից քաղաքական կոնյունկտուրան է և իշխանական ճնշումների վտանգը, մյուս կողմից՝ Հայ Առաքելական Եկեղեցու, դարավոր ինստիտուտների և հանրային արդարադատության առջև սեփական անվան ու հեղինակության կորուստը։ Արդյունքում ընտրվում է ամենահարմար ճանապարհը՝ «գործը փոխանցել մեկ ուրիշին»։

Երկրորդ դիտարկումս այն է, որ այստեղ ինստիտուցիոնալ հարված է հասցվում պետականությանը:

Ցավոք, այստեղ պետական ապարատն ու դատական համակարգը դառնում են քաղաքական վեճերի գործիք, որտեղ վտանգվում է ոչ միայն արդարադատության բուն էությունը, այլև հասարակական համերաշխությունը։ Եկեղեցու և հոգևոր դասի շուրջ իրավական անհիմն կամ ընտրողական գործընթացները խորացնում են հասարակության պառակտումը։

Դատական ակտերով հնարավոր է փոխել գործի ընդդատությունը, փոխանցել թղթապանակները մի դատարանից մյուսը, սակայն հնարավոր չէ փախչել պատմական և բարոյական պատասխանատվությունից։ Արդարադատությունը պահանջում է վճռականություն և օրենքի տառին անշեղ հետևում, այլ ոչ թե պատասխանատվության վերահասցեագրում։

«Տեր, ներիր նրանց, քանզի չգիտեն, թե ինչ են անում» (Ղուկ.):

Ես ասում եմ. «Տեր, մի ներիր նրանց, քանզի գիտեն, թե ինչ են անում»:

Արևշատ օրեր Ամենայն Հայոց Օծյալ Հայրապետին:

Միշտ շեն ու կանգուն Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին:

Հայկ Մովսիսյան

Դիտվել է՝ 173

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը չի ավարտվել, այլ թևակոխել է ենթակառուցվածքային և լոգիստիկ դիմակայության նոր փուլ

Հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը չի ավարտվել, այլ թևակոխել է ենթակառուցվածքային և լոգիստիկ դիմակայության նոր փուլ

Փաշինյանն արդեն միանգամայն հստակ և բաց խոսում է Ադրբեջանից էլեկտրաէներգիա ներկրելու հեռանկարի մասին (տե՛ս 27.08.2026 թ. հայտարարությունը)։
Հիմնավորումը հետևյալն է. Հայաստանում արհեստական բանականության ենթակառուցվածքների դինամիկ զարգացման պայմաններում կարող է էլեկտրաէներգիայի պակասորդ առաջանալ, որը հնարավոր կլինի ծածկել միայն ներմուծման միջոցով...

Սոցցանցային գրառումներ

Տունը
Տունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Ինչ արվում է, արվում է Չինաստանում. ինչ տեղի է ունենում, տեղի է ունենում Ամերիկայում. ինչ պատահում է, պատահում է Ռուսաստանում»
«Ինչ արվում է, արվում է Չինաստանում. ինչ տեղի է ունենում, տեղի է ունենում Ամերիկայում. ինչ պատահում է, պատահում է Ռուսաստանում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բիզնես համագործակցություն պետության հովանու ներքո
Բիզնես համագործակցություն պետության հովանու ներքո
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.