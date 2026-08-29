Մանրամասն որոնում (արխիվ)
29.08.2026
 
ՌԴ ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան սադրիչ է անվանել ՀՀ ԱԽՔ Ալեն Սիմոնյանի հայտարարությունները հանրապետության՝ ռուսաստանցի այն քաղաքացիների նոր ալիք ընդունելու պատրաստակամության մասին, որոնք ցանկանում են խուսափել ռազմաճակատ ուղարկվելուց։ Նա նշել է, որ Սիմոնյանը «Դոժդ» հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում տրվել է «գիտակցաբար սադրիչ ձևակերպված հարցին» և ներքաշվել Ռուսաստանում իբր հնարավոր մոբիլիզացիայի մասին շահարկումների մեջ:               
 
Նորություններ » «Պանդորայի արկղ», որը բացելուց հետո փակելը չափազանց դժվար կլինի

«Պանդորայի արկղ», որը բացելուց հետո փակելը չափազանց դժվար կլինի

«Պանդորայի արկղ», որը բացելուց հետո փակելը չափազանց դժվար կլինի
29.08.2026 | 12:12

Իհարկե, կապիտալի վերաբաժանումը վատ բան է, չափազանց վատ ու դա նման է «պանդորայի արկղի», որը բացելուց հետո փակելը չափազանց դժվար կլինի։
Գոնե ինձ համար, «կուլակաթափությունը» անձնական ողբերգության նման է հնչում, քանզի իմ տոհմն էլ անցել է դրա միջով, դառնալով Խորհրդային վայրագությունների առաջին զոհերից։
Բայց վերջին տարիներին ձևավորված հայկական կապիտալը, ընդ որում ոչ միայն Հայաստանում, քիչ աղերս է ունեցել ազգային հարցերի հետ։ Մեծահարուստները ձեռնպահ են մնացել քաղաքական մշակույթ ձևավորող նախագծեր ֆինանսավորելուց ու եթե նույնիսկ քաղաքականության մեջ գումար են ներդրել, ապա բացառապես իշխանություններին հաճոյանալու համար։
Այն դեպքում, երբ այդ կապիտալը կարող էր քաղաքական մշակույթի, նոր էլիտաների ձևավորման վրա ներդրումներ կատարելով նպաստել, որպեսզի լրացվի քաղաքական ու բարոյական այն վակուումը, որը հասարակ մարդկանց դարձրել է բամբասանքների միջոցով ատելություն փոխանցելու առաջնային օղակ։
Վստահ եմ հիմա էլ, այս մեծ կապիտալի տերերը ոչ թե մտածում են երկարաժամկետ ներդրումներ անելու մասին, այլ կամ լեզու գտնել իշխանությունների հետ ու փրկել իրենց կապիտալն ու կարգավիճակը, կամ հավատալ «մի ամսում իշխանություն փոխող մոգերի» խոստումներին ու հերթական անգամ օգուտի փոխարեն վնասել։
Քանի դեռ հայ մեծահարուստը փորձում է որդեգրել այս վարքագիծը, ամեն հաջորդ իշխանություն ձգտելու է նրան դարձնել իր անձնական դրամապանակը։
Էնպես որ, որևէ զարմանալի բան չի կատարվում Հայաստանում, ընդամենը ձևավորված քաղաքական մտածողությունը գործում է այլևս առանց ծպտվելու:

Արա Լ․ ՊՈՂՈՍՅԱՆ
Դիտվել է՝ 276

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը չի ավարտվել, այլ թևակոխել է ենթակառուցվածքային և լոգիստիկ դիմակայության նոր փուլ

Հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը չի ավարտվել, այլ թևակոխել է ենթակառուցվածքային և լոգիստիկ դիմակայության նոր փուլ

Փաշինյանն արդեն միանգամայն հստակ և բաց խոսում է Ադրբեջանից էլեկտրաէներգիա ներկրելու հեռանկարի մասին (տե՛ս 27.08.2026 թ. հայտարարությունը)։
Հիմնավորումը հետևյալն է. Հայաստանում արհեստական բանականության ենթակառուցվածքների դինամիկ զարգացման պայմաններում կարող է էլեկտրաէներգիայի պակասորդ առաջանալ, որը հնարավոր կլինի ծածկել միայն ներմուծման միջոցով...

Սոցցանցային գրառումներ

Տունը
Տունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Դա­վադ­րու­թ­յան տե­սու­թ­յուն»
«Դա­վադ­րու­թ­յան տե­սու­թ­յուն»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Այդ քաղցր պատառը՝ իշխանություն
Այդ քաղցր պատառը՝ իշխանություն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.