Մանրամասն որոնում (արխիվ)
29.08.2026
 
ՌԴ ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան սադրիչ է անվանել ՀՀ ԱԽՔ Ալեն Սիմոնյանի հայտարարությունները հանրապետության՝ ռուսաստանցի այն քաղաքացիների նոր ալիք ընդունելու պատրաստակամության մասին, որոնք ցանկանում են խուսափել ռազմաճակատ ուղարկվելուց։ Նա նշել է, որ Սիմոնյանը «Դոժդ» հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում տրվել է «գիտակցաբար սադրիչ ձևակերպված հարցին» և ներքաշվել Ռուսաստանում իբր հնարավոր մոբիլիզացիայի մասին շահարկումների մեջ:               
 
Նորություններ » Այս դատական նիստը կարևոր փորձություն է արդարադատության համակարգի համար

Այս դատական նիստը կարևոր փորձություն է արդարադատության համակարգի համար

Այս դատական նիստը կարևոր փորձություն է արդարադատության համակարգի համար
29.08.2026 | 12:25

Սեպտեմբերի 3-ին, ժամը 14:00-ին, Մասիվի դատարանում կքննարկվի Գագիկ Ծառուկյանի կալանքի երկարաձգման հարցը։
Այս դատական նիստը կարևոր փորձություն է արդարադատության համակարգի համար։
Կալանքը չի կարող ծառայել որպես քաղաքական ճնշման կամ հաշվեհարդարի միջոց. անձի ազատության սահմանափակումը պետք է ունենա բացառապես իրավական և հիմնավոր պատճառներ։
Գագիկ Ծառուկյանի հետագա կալանքի համար չկան նման հիմնավորումներ։ Նրա ազատ արձակումը իրավունքի գերակայության պահանջ է։
Սեպտեմբերի 3-ին դատարանը պետք է առաջնորդվի ոչ թե քաղաքական նպատակահարմարությամբ, այլ օրենքով և արդարադատության սկզբունքներով։
Ազատություն Գագիկ Ծառուկյանին:
Սուրեն Սուրենյանց
Դիտվել է՝ 394

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը չի ավարտվել, այլ թևակոխել է ենթակառուցվածքային և լոգիստիկ դիմակայության նոր փուլ

Հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը չի ավարտվել, այլ թևակոխել է ենթակառուցվածքային և լոգիստիկ դիմակայության նոր փուլ

Փաշինյանն արդեն միանգամայն հստակ և բաց խոսում է Ադրբեջանից էլեկտրաէներգիա ներկրելու հեռանկարի մասին (տե՛ս 27.08.2026 թ. հայտարարությունը)։
Հիմնավորումը հետևյալն է. Հայաստանում արհեստական բանականության ենթակառուցվածքների դինամիկ զարգացման պայմաններում կարող է էլեկտրաէներգիայի պակասորդ առաջանալ, որը հնարավոր կլինի ծածկել միայն ներմուծման միջոցով...

Սոցցանցային գրառումներ

Տունը
Տունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Դա­վադ­րու­թ­յան տե­սու­թ­յուն»
«Դա­վադ­րու­թ­յան տե­սու­թ­յուն»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Այդ քաղցր պատառը՝ իշխանություն
Այդ քաղցր պատառը՝ իշխանություն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.