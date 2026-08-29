Այս դատական նիստը կարևոր փորձություն է արդարադատության համակարգի համար
29.08.2026 | 12:25
Սեպտեմբերի 3-ին, ժամը 14:00-ին, Մասիվի դատարանում կքննարկվի Գագիկ Ծառուկյանի կալանքի երկարաձգման հարցը։
Այս դատական նիստը կարևոր փորձություն է արդարադատության համակարգի համար։
Կալանքը չի կարող ծառայել որպես քաղաքական ճնշման կամ հաշվեհարդարի միջոց. անձի ազատության սահմանափակումը պետք է ունենա բացառապես իրավական և հիմնավոր պատճառներ։
Գագիկ Ծառուկյանի հետագա կալանքի համար չկան նման հիմնավորումներ։ Նրա ազատ արձակումը իրավունքի գերակայության պահանջ է։
Սեպտեմբերի 3-ին դատարանը պետք է առաջնորդվի ոչ թե քաղաքական նպատակահարմարությամբ, այլ օրենքով և արդարադատության սկզբունքներով։
Ազատություն Գագիկ Ծառուկյանին:
Սուրեն Սուրենյանց
Հեղինակի նյութեր
Մեկնաբանություններ