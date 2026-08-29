Մանրամասն որոնում (արխիվ)
29.08.2026
 
ՌԴ ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան սադրիչ է անվանել ՀՀ ԱԽՔ Ալեն Սիմոնյանի հայտարարությունները հանրապետության՝ ռուսաստանցի այն քաղաքացիների նոր ալիք ընդունելու պատրաստակամության մասին, որոնք ցանկանում են խուսափել ռազմաճակատ ուղարկվելուց։ Նա նշել է, որ Սիմոնյանը «Դոժդ» հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում տրվել է «գիտակցաբար սադրիչ ձևակերպված հարցին» և ներքաշվել Ռուսաստանում իբր հնարավոր մոբիլիզացիայի մասին շահարկումների մեջ:               
 
Նորություններ » «Արմենիա» Բ/Կ. ավանդույթներ, բժշկական դպրոց և իրական վիճակագրություն

«Արմենիա» Բ/Կ. ավանդույթներ, բժշկական դպրոց և իրական վիճակագրություն

«Արմենիա» Բ/Կ. ավանդույթներ, բժշկական դպրոց և իրական վիճակագրություն
29.08.2026 | 13:24

Ցանկացած բժշկական կենտրոնի պատմություն ներկայացնելիս կարևոր է պահպանել հավասարակշռված, օբյեկտիվ և հարգալից մոտեցում թե՛ բուժանձնակազմի վաստակի, թե՛ պացիենտների ու նրանց հարազատների ապրումների հանդեպ։
«Արմենիա» բժշկական կենտրոնը, որը շատերի հիշողության մեջ պահպանվել է որպես պատմական Հանրապետական հիվանդանոց, հանրապետության առողջապահական համակարգի կարևորագույն հենասյուներից է եղել։ Տասնամյակների ընթացքում այստեղ ձևավորվել է մասնագիտական հզոր դպրոց, որի սաներն ու փորձառու բժիշկներն այսօր առաջատար դիրքեր են զբաղեցնում Հայաստանի տարբեր կլինիկաներում։ Կարող եք նայել տարբեր կլինիկաներում աշխատող բժիշկների կենսագրականները։
Ցանկացած խոշոր բժշկական հաստատության գործունեություն գնահատելիս կարևոր է հաշվի առնել դրա սպասարկման ծավալներն ու ռազմավարական դերը։ Որպես տարածաշրջանային խոշոր ընդունարան և հիվանդանոցային համալիր՝ կենտրոնը մշտապես ընդունել է պացիենտների մեծ հոսք ինչպես մայրաքաղաքից, այնպես էլ մերձակա մարզային համայնքներից։
Հաճախ շրջանառվող այն թյուր կարծիքը, թե հիվանդանոցում մահացության ցուցանիշները բարձր են եղել, պահանջում է մասնագիտական պարզաբանում։ Խոշոր հիվանդանոցներում նման վիճակագրությունը առաջին հերթին պայմանավորված է պացիենտների կոնտինգենտի առանձնահատկությամբ․ այստեղ հաճախ տեղափոխվում են տարեց, քրոնիկ ծանր հիվանդություններով և վերջնական փուլում գտնվող պացիենտներ։ Քիչ չեն նաև այն դեպքերը, երբ հարազատները, հոգեբանական թե այլ պատճառներից ելնելով, նախընտրում են, որ հարազատը չմահանա տան պայմաններում, և դիմում են բժշկական կենտրոն՝ ապահովելու մասնագիտացված խնամք ու ցավազրկող աջակցություն, երբ տանը դա կազմակերպելն այլևս անհնար է։
Այսպիսով, «Արմենիա» ԲԿ-ն եղել և մնում է հայկական բժշկության պատմության կարևոր էջերից մեկը, որի տված փորձն ու մասնագիտական ավանդույթները շարունակում են ծառայել պացիենտների առողջության պահպանմանը։ Ինչ վերաբերում է առանձին անհատների կողմից տրվող բացասական գնահատականներին, ապա դրանք հիմնականում հիմնավորված չեն և պայմանավորված են հարազատին կորցնելու հուզական ապրումներով ու էմոցիաներով։ Անշուշտ, չեն բացառվում նաև բացառիկ դեպքեր կամ ոչ միտումնավոր։

Հովիկ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

Հ.Գ.
Հոդվածը պատասխան է տարբեր բժշկական նյութերի տակ թողած մեկնաբանություններին։
Դիտվել է՝ 189

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը չի ավարտվել, այլ թևակոխել է ենթակառուցվածքային և լոգիստիկ դիմակայության նոր փուլ

Հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը չի ավարտվել, այլ թևակոխել է ենթակառուցվածքային և լոգիստիկ դիմակայության նոր փուլ

Փաշինյանն արդեն միանգամայն հստակ և բաց խոսում է Ադրբեջանից էլեկտրաէներգիա ներկրելու հեռանկարի մասին (տե՛ս 27.08.2026 թ. հայտարարությունը)։
Հիմնավորումը հետևյալն է. Հայաստանում արհեստական բանականության ենթակառուցվածքների դինամիկ զարգացման պայմաններում կարող է էլեկտրաէներգիայի պակասորդ առաջանալ, որը հնարավոր կլինի ծածկել միայն ներմուծման միջոցով...

Սոցցանցային գրառումներ

Տունը
Տունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Դա­վադ­րու­թ­յան տե­սու­թ­յուն»
«Դա­վադ­րու­թ­յան տե­սու­թ­յուն»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Այդ քաղցր պատառը՝ իշխանություն
Այդ քաղցր պատառը՝ իշխանություն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.