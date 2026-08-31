Մանրամասն որոնում (արխիվ)
31.08.2026
 
Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովի փոխանցմամբ՝ առայժմ Ռուսաստանի և Եվրամիության միջև հարաբերությունների բարելավման նախադրյալներ չկան, եվրոպացի քաղաքական գործիչները հավատարիմ են առճակատման գծին և մեծացնում են ԵՄ երկրների ռազմական ներուժը։ Միաժամանակ Պեսկովն ընդգծել է, որ Ռուսաստանը պահպանում է Եվրոպայի հետ երկխոսության պատրաստակամությունը։               
 
Նորություններ » Հավանաբար, Ռեթքլիֆը Կրեմլին է փոխանցել Սպիտակ տան «կարմիր գծերը»

Հավանաբար, Ռեթքլիֆը Կրեմլին է փոխանցել Սպիտակ տան «կարմիր գծերը»

Հավանաբար, Ռեթքլիֆը Կրեմլին է փոխանցել Սպիտակ տան «կարմիր գծերը»
29.08.2026 | 14:36

Անչափ կարևոր իրադարձություն էր ԱՄՆ ԿՀՎ տնօրենի այցը Մոսկվա: ԿՀՎ-ի (CIA՝ ԱՄՆ Կենտրոնական հետախուզական վարչություն) ներկայիս տնօրենը Ջոն Ռեթքլիֆն (John Ratcliffe) է։ Նա պաշտոնը ստանձնել է 2025 թվականի հունվարի 23-ին։ Նա նախկինում՝ 2020-2021 թվականներին, եղել է նաև ԱՄՆ Ազգային հետախուզության տնօրենը (DNI): Ըստ եղած տեղեկատվության՝ նա չի հանդիպել Պուտինի հետ: Դասական մոտեցմամբ՝ սա բանակցություն չէր: Ապա ի՞նչ էր: Տարբեր կարծիքներ հնչեցին՝ իրարամերժ և հակասական: Համեմատելով և վերլուծելով այն տեղեկատվությունը, ինչը հասանելի Է փորձենք կռահել և կանխատեսել: Հավանաբար, նման բարձրաստիճան պաշտոնյան Կրեմլին է փոխանցել Սպիտակ տան «կարմիր գծերը»՝ առաջին ձեռքից: Իմ կարծիքով՝ դրանք վերաբերում են ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներին հարվածելուն և ուկրաինական պատերազմում միջուկային զենք կիրառելուն: Արևմտյան մայրաքաղաքներում հիմա մտահոգ քննարկումներ են այն հավանական սցենարների շուրջ, որոնք առնչվում են Մերձբալթիկային և Լեհաստանին: Սրանք այն նատօյական պետություններն են, որոնք առավել անհանգստացած են պատերազմի ընթացքով: Անհանգստությունն, իհարկե, տեղին է: Ինչպես 18-րդ դարի սկզբներին, այնպես էլ հիմա, ռուսական պետության համար բալթյան և միջերկրածովյան-սևծովյան ելքերը պահպանում են իրենց կարևորությունը: Հնարավոր է, որ նշված լինեն «կարմիր գծերը» նաև Իրանի դեմ պատերազմում: Մեկ այլ կարևոր տեղեկություն այն մասին, որ Ռուսաստանը տիրապետում է միջուկային վառելիքով թռչող միջուկային մարտագլխիկով բալիստիկ հրթիռների: Դրանց ոչնչացման միջոցներ ևս հավանաբար չկան:

Գարիկ Քեռյան

Դիտվել է՝ 1200

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Երբ վառոդի նոր տակառները հասցվեն, ամեն ինչ կրկին կպայթի շատ ավելի մեծ ուժգնությամբ

Երբ վառոդի նոր տակառները հասցվեն, ամեն ինչ կրկին կպայթի շատ ավելի մեծ ուժգնությամբ

Ամերիկյան մամուլը նոր վարկածներ է հրապարակում ԿՀՎ տնօրեն Ռեդքլիֆի և Վատիկանի միջազգային հարցերով քարտուղար Փոլ Ռիչարդ Գալագերի՝ Մոսկվա կատարած անսպասելի այցի վերաբերյալ։ Երկու օր առաջ «Նյու Յորք Թայմս»-ը հոդված էր հրապարակել, որտեղ պնդվում էր, որ Ռեդքլիֆը և Գալագերը մեկնել էին Մոսկվա՝ համոզելու Ռուսաստանին զինադադար կնքել...

Սոցցանցային գրառումներ

Ամերիկացին, ֆրանսիացին, ճապոնացին կարդում են, հիանում են, սովորում են նրանից՝ հայից
Ամերիկացին, ֆրանսիացին, ճապոնացին կարդում են, հիանում են, սովորում են նրանից՝ հայից

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Դա­վադ­րու­թ­յան տե­սու­թ­յուն»
«Դա­վադ­րու­թ­յան տե­սու­թ­յուն»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Այդ քաղցր պատառը՝ իշխանություն
Այդ քաղցր պատառը՝ իշխանություն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.