Որ չեն ասու՞մ՝ ո՞նց կարելի ա Կոմիտասին չտարբերել Սևակից։ Ուզում ես ամոթից գետինը մտնես, որ «Լոռի» պանիր առնելիս դու Սևակի ու Կոմիտասի նկարների տարբերության վրա ուշադրություն չես դարձրել ու հազար դրամի փոխարեն տաս հազար ես տվել։ Ինչպիսի՜ անթույլատրելի ապրանքահումքային անտարբերություն մեր մեծերի հանդեպ։ Էդքանից հետո ո՞նց պիտի էդ պանիրը կուլ գնա։
Զարմանալի մշտարթուն մարդիկ կան մեր մեջ։ Հազար կներեք՝ երևի զուգարանում նստած էլ են մտքի մեջ թերթում մեր մեծերի լուսանկարները. առանց դրա աղիները չեն գործում։ Չէ՛, բան չունեմ ասելու՝ լավ ա, որ ուշադիր են, բայց որ քե՛զ են մեղադրում պանիր առնելիս մշակութային զգոնությունը կորցնելու մեջ, ա՛յ, էդ դեպքում ռուսը կասեր՝ պերեբոռ։
Մենք՝ հաարակ մահկանացուներս, ռամիկներս, տենց անուշադիր ու անգրագետ ենք, բողոքում ենք, որ թղթադրամները, կարծես դիտմամբ, իրար նման են արել ու մեզ կրակը գցել...
Հենրիկ Պիպոյան