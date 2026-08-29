Մանրամասն որոնում (արխիվ)
29.08.2026
 
ՌԴ ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան սադրիչ է անվանել ՀՀ ԱԽՔ Ալեն Սիմոնյանի հայտարարությունները հանրապետության՝ ռուսաստանցի այն քաղաքացիների նոր ալիք ընդունելու պատրաստակամության մասին, որոնք ցանկանում են խուսափել ռազմաճակատ ուղարկվելուց։ Նա նշել է, որ Սիմոնյանը «Դոժդ» հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում տրվել է «գիտակցաբար սադրիչ ձևակերպված հարցին» և ներքաշվել Ռուսաստանում իբր հնարավոր մոբիլիզացիայի մասին շահարկումների մեջ:               
 
Նորություններ » Թղթադրամները, կարծես դիտմամբ, իրար նման են արել ու մեզ կրակը գցել

Թղթադրամները, կարծես դիտմամբ, իրար նման են արել ու մեզ կրակը գցել

Թղթադրամները, կարծես դիտմամբ, իրար նման են արել ու մեզ կրակը գցել
29.08.2026 | 16:33

Որ չեն ասու՞մ՝ ո՞նց կարելի ա Կոմիտասին չտարբերել Սևակից։ Ուզում ես ամոթից գետինը մտնես, որ «Լոռի» պանիր առնելիս դու Սևակի ու Կոմիտասի նկարների տարբերության վրա ուշադրություն չես դարձրել ու հազար դրամի փոխարեն տաս հազար ես տվել։ Ինչպիսի՜ անթույլատրելի ապրանքահումքային անտարբերություն մեր մեծերի հանդեպ։ Էդքանից հետո ո՞նց պիտի էդ պանիրը կուլ գնա։

Զարմանալի մշտարթուն մարդիկ կան մեր մեջ։ Հազար կներեք՝ երևի զուգարանում նստած էլ են մտքի մեջ թերթում մեր մեծերի լուսանկարները. առանց դրա աղիները չեն գործում։ Չէ՛, բան չունեմ ասելու՝ լավ ա, որ ուշադիր են, բայց որ քե՛զ են մեղադրում պանիր առնելիս մշակութային զգոնությունը կորցնելու մեջ, ա՛յ, էդ դեպքում ռուսը կասեր՝ պերեբոռ։

Մենք՝ հաարակ մահկանացուներս, ռամիկներս, տենց անուշադիր ու անգրագետ ենք, բողոքում ենք, որ թղթադրամները, կարծես դիտմամբ, իրար նման են արել ու մեզ կրակը գցել...

Հենրիկ Պիպոյան

Դիտվել է՝ 622

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը չի ավարտվել, այլ թևակոխել է ենթակառուցվածքային և լոգիստիկ դիմակայության նոր փուլ

Հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը չի ավարտվել, այլ թևակոխել է ենթակառուցվածքային և լոգիստիկ դիմակայության նոր փուլ

Փաշինյանն արդեն միանգամայն հստակ և բաց խոսում է Ադրբեջանից էլեկտրաէներգիա ներկրելու հեռանկարի մասին (տե՛ս 27.08.2026 թ. հայտարարությունը)։
Հիմնավորումը հետևյալն է. Հայաստանում արհեստական բանականության ենթակառուցվածքների դինամիկ զարգացման պայմաններում կարող է էլեկտրաէներգիայի պակասորդ առաջանալ, որը հնարավոր կլինի ծածկել միայն ներմուծման միջոցով...

Սոցցանցային գրառումներ

Թղթադրամները, կարծես դիտմամբ, իրար նման են արել ու մեզ կրակը գցել
Թղթադրամները, կարծես դիտմամբ, իրար նման են արել ու մեզ կրակը գցել

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Դա­վադ­րու­թ­յան տե­սու­թ­յուն»
«Դա­վադ­րու­թ­յան տե­սու­թ­յուն»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Այդ քաղցր պատառը՝ իշխանություն
Այդ քաղցր պատառը՝ իշխանություն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.