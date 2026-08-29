Մանրամասն որոնում (արխիվ)
29.08.2026
 
ՌԴ ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան սադրիչ է անվանել ՀՀ ԱԽՔ Ալեն Սիմոնյանի հայտարարությունները հանրապետության՝ ռուսաստանցի այն քաղաքացիների նոր ալիք ընդունելու պատրաստակամության մասին, որոնք ցանկանում են խուսափել ռազմաճակատ ուղարկվելուց։ Նա նշել է, որ Սիմոնյանը «Դոժդ» հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում տրվել է «գիտակցաբար սադրիչ ձևակերպված հարցին» և ներքաշվել Ռուսաստանում իբր հնարավոր մոբիլիզացիայի մասին շահարկումների մեջ:               
 
Նորություններ » Չոր փաստեր

Չոր փաստեր

Չոր փաստեր
29.08.2026 | 16:52

2025 թվականին Հայաստանի ֆիզիկական անձինք բանկային համակարգի միջոցով արտերկրից ստացել են շուրջ 5,98 միլիարդ դոլար։ Դրանցից մոտ 3,88 միլիարդ դոլարը եկել է Ռուսաստանից։

2025 թվականին Հայաստան է այցելել շուրջ 2,26 միլիոն զբոսաշրջիկ, որոնցից 921 հազարը ժամանել են Ռուսաստանից։ Սա ամբողջ զբոսաշրջային հոսքի մոտ 41 տոկոսն է։

Օտարերկրյա այցելուների ծախսերի վերջին մանրամասն հետազոտության համաձայն՝ ռուս զբոսաշրջիկը Հայաստանում մեկ ուղևորության ընթացքում միջինում թողել է մոտ 860 դոլար։ Եթե այս ցուցանիշն օգտագործենք որպես ուղենիշ, 2025 թվականի զբոսաշրջային հոսքի համար, ստանում ենք մոտ 790 միլիոն դոլարի գումար։

ԵԱՏՄ-ի հետ ազատ առևտրի համաձայնագրերից դուրս գալու դեպքում Հայաստանը կկորցնի արտահանման մինչև 25–27 տոկոսը։

Հայաստանի գյուղատնտեսությունը 2026 թվականի առաջին կիսամյակում կրճատվել է 15,5 տոկոսով: Սա հետևանք է դեպի Ռուսաստան արտահանումների սահմանափակումներով:

Այս չոր փաստերը համադրեք Նիկոլ Փաշինյանի արկածախնդիր քաղաքականության հետ:

Սուրեն Սուրենյանց

Դիտվել է՝ 385

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը չի ավարտվել, այլ թևակոխել է ենթակառուցվածքային և լոգիստիկ դիմակայության նոր փուլ

Հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը չի ավարտվել, այլ թևակոխել է ենթակառուցվածքային և լոգիստիկ դիմակայության նոր փուլ

Փաշինյանն արդեն միանգամայն հստակ և բաց խոսում է Ադրբեջանից էլեկտրաէներգիա ներկրելու հեռանկարի մասին (տե՛ս 27.08.2026 թ. հայտարարությունը)։
Հիմնավորումը հետևյալն է. Հայաստանում արհեստական բանականության ենթակառուցվածքների դինամիկ զարգացման պայմաններում կարող է էլեկտրաէներգիայի պակասորդ առաջանալ, որը հնարավոր կլինի ծածկել միայն ներմուծման միջոցով...

Սոցցանցային գրառումներ

Թղթադրամները, կարծես դիտմամբ, իրար նման են արել ու մեզ կրակը գցել
Թղթադրամները, կարծես դիտմամբ, իրար նման են արել ու մեզ կրակը գցել

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Դա­վադ­րու­թ­յան տե­սու­թ­յուն»
«Դա­վադ­րու­թ­յան տե­սու­թ­յուն»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Այդ քաղցր պատառը՝ իշխանություն
Այդ քաղցր պատառը՝ իշխանություն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.