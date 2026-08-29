Չոր փաստեր

2025 թվականին Հայաստանի ֆիզիկական անձինք բանկային համակարգի միջոցով արտերկրից ստացել են շուրջ 5,98 միլիարդ դոլար։ Դրանցից մոտ 3,88 միլիարդ դոլարը եկել է Ռուսաստանից։
2025 թվականին Հայաստան է այցելել շուրջ 2,26 միլիոն զբոսաշրջիկ, որոնցից 921 հազարը ժամանել են Ռուսաստանից։ Սա ամբողջ զբոսաշրջային հոսքի մոտ 41 տոկոսն է։
Օտարերկրյա այցելուների ծախսերի վերջին մանրամասն հետազոտության համաձայն՝ ռուս զբոսաշրջիկը Հայաստանում մեկ ուղևորության ընթացքում միջինում թողել է մոտ 860 դոլար։ Եթե այս ցուցանիշն օգտագործենք որպես ուղենիշ, 2025 թվականի զբոսաշրջային հոսքի համար, ստանում ենք մոտ 790 միլիոն դոլարի գումար։
ԵԱՏՄ-ի հետ ազատ առևտրի համաձայնագրերից դուրս գալու դեպքում Հայաստանը կկորցնի արտահանման մինչև 25–27 տոկոսը։
Հայաստանի գյուղատնտեսությունը 2026 թվականի առաջին կիսամյակում կրճատվել է 15,5 տոկոսով: Սա հետևանք է դեպի Ռուսաստան արտահանումների սահմանափակումներով:
Այս չոր փաստերը համադրեք Նիկոլ Փաշինյանի արկածախնդիր քաղաքականության հետ:
Սուրեն Սուրենյանց