Մանրամասն որոնում (արխիվ)
30.08.2026
 
Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովի փոխանցմամբ՝ առայժմ Ռուսաստանի և Եվրամիության միջև հարաբերությունների բարելավման նախադրյալներ չկան, եվրոպացի քաղաքական գործիչները հավատարիմ են առճակատման գծին և մեծացնում են ԵՄ երկրների ռազմական ներուժը։ Միաժամանակ Պեսկովն ընդգծել է, որ Ռուսաստանը պահպանում է Եվրոպայի հետ երկխոսության պատրաստակամությունը։               
 
Նորություններ » Սարդարապատի հաղթանակը կերտող արցախցի Դանիել Բեկ-Փիրումյանի մարմինը հանգչում է Էջմիածնի Սուրբ Գայանե եկեղեցու բակում

Սարդարապատի հաղթանակը կերտող արցախցի Դանիել Բեկ-Փիրումյանի մարմինը հանգչում է Էջմիածնի Սուրբ Գայանե եկեղեցու բակում

Սարդարապատի հաղթանակը կերտող արցախցի Դանիել Բեկ-Փիրումյանի մարմինը հանգչում է Էջմիածնի Սուրբ Գայանե եկեղեցու բակում
30.08.2026 | 11:02

Սարդարապատի հերոսամարտի գլխավոր հրամանատար, ազգային հերոս Դանիել Բեկ-Փիրումյանը իր ղեկավարած Ղարաբաղյան գնդով ոչ միայն կարողացավ կանխել թուրքական զորքի մուտքը Էջմիածին, այլև անցավ հակահարձակման ու ջարդեց թշնամու ողնաշարը։
Այն ժամանակ էլ շատ կային քաղաքական ու ռազմական գործիչներ, որոնք ասում էին, թե մենք թույլ ենք ու չենք կարող դիմադրել թուրքերին, պետք է հանձնվենք ու հրաժարվենք Գյումրիից, Արթիկից, Լոռիից, Սյունիքից, Էջմիածնից ու մեր բազում այլ տարածքներից, որ փրկենք Երևանը, բայց Արցախցի գեներալ Դանիել Բեկ-Փիրումյանը համարձակություն ունեցավ տրորել հայերին պատիվ չբերող այդ քծնող մտքերը, անցնել պարտվողականության վրայով ու հաղթել թշնամուն։
Թուրքերը չհաշտվեցին իրենց այդ խայտառակության հետ ու Լենինի միջոցով սկսեցին վարկաբեկիչ սուտ լուրեր տարածել հայ բոլշևիկների մեջ' Դանիել Բեկ-Փիրումյանի մասին։
1921-ին հենց հայ բոլշևիկները դաժանաբար սպանեցին Սարդարապատի հերոսին՝ նրան անվանելով ժողովրդի թշնամի, թալանչի և թուրքերի հետ բարեկամության հակառակորդ։
Սարդարապատի հաղթանակը կերտող արցախցի Դանիել Բեկ-Փիրումյանի մարմինը հանգչում է Էջմիածնի Սուրբ Գայանե եկեղեցու բակում' Խենթի ու Մախլուտոյի կողքին։

Նաիրի ՀՈԽԻԿՅԱՆ
Դիտվել է՝ 198

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը չի ավարտվել, այլ թևակոխել է ենթակառուցվածքային և լոգիստիկ դիմակայության նոր փուլ

Հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը չի ավարտվել, այլ թևակոխել է ենթակառուցվածքային և լոգիստիկ դիմակայության նոր փուլ

Փաշինյանն արդեն միանգամայն հստակ և բաց խոսում է Ադրբեջանից էլեկտրաէներգիա ներկրելու հեռանկարի մասին (տե՛ս 27.08.2026 թ. հայտարարությունը)։
Հիմնավորումը հետևյալն է. Հայաստանում արհեստական բանականության ենթակառուցվածքների դինամիկ զարգացման պայմաններում կարող է էլեկտրաէներգիայի պակասորդ առաջանալ, որը հնարավոր կլինի ծածկել միայն ներմուծման միջոցով...

Սոցցանցային գրառումներ

Թղթադրամները, կարծես դիտմամբ, իրար նման են արել ու մեզ կրակը գցել
Թղթադրամները, կարծես դիտմամբ, իրար նման են արել ու մեզ կրակը գցել

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Դա­վադ­րու­թ­յան տե­սու­թ­յուն»
«Դա­վադ­րու­թ­յան տե­սու­թ­յուն»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Այդ քաղցր պատառը՝ իշխանություն
Այդ քաղցր պատառը՝ իշխանություն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.