Մանրամասն որոնում (արխիվ)
30.08.2026
 
Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովի փոխանցմամբ՝ առայժմ Ռուսաստանի և Եվրամիության միջև հարաբերությունների բարելավման նախադրյալներ չկան, եվրոպացի քաղաքական գործիչները հավատարիմ են առճակատման գծին և մեծացնում են ԵՄ երկրների ռազմական ներուժը։ Միաժամանակ Պեսկովն ընդգծել է, որ Ռուսաստանը պահպանում է Եվրոպայի հետ երկխոսության պատրաստակամությունը։               
 
Նորություններ » Ինչպիսին չպետք է լինի մարդը

Ինչպիսին չպետք է լինի մարդը

Ինչպիսին չպետք է լինի մարդը
30.08.2026 | 11:34

Ամեն անգամ մտածում եմ, որ Աստված ուղարկել է Նիկոլին, որպեսզի յուրաքանչյուր մարդ իր աչքի առաջ տեսնի կենդանի օրինակ, թե ինչպիսին չպետք է լինի մարդը։
Ես անկեղծորեն չեմ կարող և երբեք էլ չեմ կարողանա հասկանալ այն մարդկանց, ովքեր կարողանում են հավատ դնել սրա վրա։ Չեմ կարող ընկալել երբևէ, թե ինչքան ներքև պետք է ընկած լինի մարդը՝ իր արժեքային ու բարոյական ընկալումների մեջ, որ Նիկոլ Փաշինյանը կարողանա դառնալ նրա համար բարոյական ուղեցույց։ Դու պետք է ամբողջովին գահավիժած լինես հոգով ու մտքով, որ այսպիսի մարդու մեջ տեսնես օրինակ, որի խոսքն ու գործը մշտապես հակասության մեջ են։
Եվ ամենաանհասկանալի բանն այն է, թե ինչպիսի թշվառ ու դատարկ կյանք պետք է ապրել, որ տղամարդկային կերպար, արժանապատիվ հենարան կամ ոգեշնչող ուժ չտեսած լինես, և արդյունքում այսպիսի անկամ ու սկզբունքներից զուրկ մարդը կարողանա քեզ ներկայացվել որպես տղամարդու կերպար։ Նրա մեջ չկա ո՛չ ուժ, ո՛չ հպարտություն, ո՛չ ազնվություն։ Եվ հենց սա էլ ավելի ընդգծում է նրա ողբերգական կերպարը, որ նման մարդուն ընդհանրապես կարող են դիտարկել որպես օրինակ։

Երո ԱՍԻԼՅԱՆ
Դիտվել է՝ 176

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը չի ավարտվել, այլ թևակոխել է ենթակառուցվածքային և լոգիստիկ դիմակայության նոր փուլ

Հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը չի ավարտվել, այլ թևակոխել է ենթակառուցվածքային և լոգիստիկ դիմակայության նոր փուլ

Փաշինյանն արդեն միանգամայն հստակ և բաց խոսում է Ադրբեջանից էլեկտրաէներգիա ներկրելու հեռանկարի մասին (տե՛ս 27.08.2026 թ. հայտարարությունը)։
Հիմնավորումը հետևյալն է. Հայաստանում արհեստական բանականության ենթակառուցվածքների դինամիկ զարգացման պայմաններում կարող է էլեկտրաէներգիայի պակասորդ առաջանալ, որը հնարավոր կլինի ծածկել միայն ներմուծման միջոցով...

Սոցցանցային գրառումներ

Թղթադրամները, կարծես դիտմամբ, իրար նման են արել ու մեզ կրակը գցել
Թղթադրամները, կարծես դիտմամբ, իրար նման են արել ու մեզ կրակը գցել

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Դա­վադ­րու­թ­յան տե­սու­թ­յուն»
«Դա­վադ­րու­թ­յան տե­սու­թ­յուն»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Այդ քաղցր պատառը՝ իշխանություն
Այդ քաղցր պատառը՝ իշխանություն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.