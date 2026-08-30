Մանրամասն որոնում (արխիվ)
30.08.2026
 
Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովի փոխանցմամբ՝ առայժմ Ռուսաստանի և Եվրամիության միջև հարաբերությունների բարելավման նախադրյալներ չկան, եվրոպացի քաղաքական գործիչները հավատարիմ են առճակատման գծին և մեծացնում են ԵՄ երկրների ռազմական ներուժը։ Միաժամանակ Պեսկովն ընդգծել է, որ Ռուսաստանը պահպանում է Եվրոպայի հետ երկխոսության պատրաստակամությունը։               
 
Նորություններ » Ի գիտություն բոլոր անտեղյակների

Ի գիտություն բոլոր անտեղյակների

Ի գիտություն բոլոր անտեղյակների
30.08.2026 | 11:41

20 կարևորագույն ծրագրեր, որոնք իրականացվել են Գարեգին Բ Կաթողիկոսի ջանքերով

1. Հայորդյաց տների հիմնում, որոնց կից գործում են աղքատասիրաց ճաշարաններ
2. Վազգենյան դպրանոցի հիմնում,
3. Գևորգյան Ճեմարանի ասպիրանտուրայի հիմնում
4. «Հայ Եկեղեցու պատմություն» առարկայի ներմուծում դպրոցներում
5. Քրեակատարողական հիմնարկների հոգևոր տեսչության հիմնում
6. Հայոց Բանակի հոգևոր առաջնորդության հիմնում
7. Մայր Աթոռի Սոցիալական ծառայության գրասենյակի հիմնում
8. «Քյուրքչյան» և «Նագաշյան» երեխաների խնամքի կենտրոնների հիմնում
9. Հայ Եկեղեցու սրբադասման կարգի վերականգնում
10. Հայոց Ցեղասպանության զոհերի սրբադասում
11. Վանական կյանքի վերականգնման սկզբնավորում (Ղազարավանի կանանց մենաստան)
12. Նոր թանգարանների հիմնում
13. Նոր մատենադարանի (աստվածաբանական գրադարանի) հիմնում
14. Շողակաթ հեռուստաընկերության հիմնում
15. Հայ Եկեղեցու Սահմանադրության մշակում
16. Եկեղեցի-Պետություն հարաբերությունների մասին օրենքի ընդունում
17. Միջեկեղեցական հարաբերությունների խորացում (Ավանդական Եկեղեցիների հովվապետերի այց Հայաստան)
18. Պատմական սրբավայրերի վերանորոգում
19. Նոր եկեղեցիների կառուցում
20. Մայր Տաճարի հիմնանորոգում։

Լրահոսից քաղեց Մաքսիմ ՈՍԿԱՆՅԱՆԸ
Դիտվել է՝ 170

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը չի ավարտվել, այլ թևակոխել է ենթակառուցվածքային և լոգիստիկ դիմակայության նոր փուլ

Հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը չի ավարտվել, այլ թևակոխել է ենթակառուցվածքային և լոգիստիկ դիմակայության նոր փուլ

Փաշինյանն արդեն միանգամայն հստակ և բաց խոսում է Ադրբեջանից էլեկտրաէներգիա ներկրելու հեռանկարի մասին (տե՛ս 27.08.2026 թ. հայտարարությունը)։
Հիմնավորումը հետևյալն է. Հայաստանում արհեստական բանականության ենթակառուցվածքների դինամիկ զարգացման պայմաններում կարող է էլեկտրաէներգիայի պակասորդ առաջանալ, որը հնարավոր կլինի ծածկել միայն ներմուծման միջոցով...

Սոցցանցային գրառումներ

Թղթադրամները, կարծես դիտմամբ, իրար նման են արել ու մեզ կրակը գցել
Թղթադրամները, կարծես դիտմամբ, իրար նման են արել ու մեզ կրակը գցել

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Դա­վադ­րու­թ­յան տե­սու­թ­յուն»
«Դա­վադ­րու­թ­յան տե­սու­թ­յուն»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Այդ քաղցր պատառը՝ իշխանություն
Այդ քաղցր պատառը՝ իշխանություն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.