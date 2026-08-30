«Պայքար Հայաստանի Հանրապետության դեմ»
30.08.2026 | 11:48
«Բացարձակապես անհրաժեշտ է, որ Հայաստանը արանքում քաղաքականապես և նյութականապես կործանվի...
Զինադադարի սկզբունքները, որոնք մենք փոխանցել ենք հայերին, պետք է ուղղված լինեն ոչ թե մեր Հայաստանից հեռանալուն - այլ Եվրոպայի առջև խաղաղ երևալուն և հայերին մոլորեցնելուն։
Ներկայումս խիստ անհրաժեշտ է հայկական բանակի զորացրումը և զինամթերքի առգրավումը` դրանով իսկ կանխելով նրանց ռազմական կառուցվածքի վերականգնումը։
Երկաթուղիները պահպանելու և մահմեդական բնակչության իրավունքները պաշտպանելու պատրվակով, անհրաժեշտ է Հայաստանի ողջ տարածքում հաստատել մեր ռազմական վերահսկողությունը և այդպիսով վերահսկել նաև Թուրքիան Այզերբայջանի հետ կապող բոլոր ճանապարհները։
Վերոնշյալ նպատակին պետք է հասնել թաքնված և փափուկ ձևով, ինչպես խաղաղության պայմանագրի տեքստում, այնպես էլ դրանից բխող գործողություններում ։
Պայմանն այն է, որ այն հայության աչքում միշտ ներկայացվի որպես խաղաղ»:
Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրք
Հատված «Պայքար Հայաստանի Հանրապետության դեմ» գրքից
Անահիտ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆԻ ֆբ ԷՋԻՑ
Մեկնաբանություններ