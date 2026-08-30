Մոտ երկու հազար տարի Հայ առաքելական Եկեղեցին դիմակայել է կայսրերին, բռնապետերին, հալածանքներին ու ցեղասպանությանը
30.08.2026 | 11:56
Նիկոլ Փաշինյանն իրեն այնպես է պահում, ասես Հայաստանում չկա որևէ ինստիտուտ, որը վեր է իր անձնական իշխանությունից։
Այժմ նա իրեն դասել է խորհրդարանից վեր, եկեղեցուց վեր և, ըստ ամենայնի, Աստծուց վեր։
Մոտ երկու հազար տարի Հայ առաքելական Եկեղեցին դիմակայել է կայսրերին, բռնապետերին, հալածանքներին ու ցեղասպանությանը։ Այժմ վարչապետը կարծում է, թե ինքը կարող է որոշել, թե ով պետք է ղեկավարի այն, ինչպես պետք է ինքնակառավարվի և ինչպես հայերը պետք է ընկալեն իրենց եկեղեցին։
Ռոբերտ ԱՄՍՏԵՐԴԱՄ
Մեկնաբանություններ