Մանրամասն որոնում (արխիվ)
30.08.2026
 
Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովի փոխանցմամբ՝ առայժմ Ռուսաստանի և Եվրամիության միջև հարաբերությունների բարելավման նախադրյալներ չկան, եվրոպացի քաղաքական գործիչները հավատարիմ են առճակատման գծին և մեծացնում են ԵՄ երկրների ռազմական ներուժը։ Միաժամանակ Պեսկովն ընդգծել է, որ Ռուսաստանը պահպանում է Եվրոպայի հետ երկխոսության պատրաստակամությունը։               
 
Նորություններ » Պետք է փորձենք փոխել այս ցածրակարգ տրագիկոմեդիայի ընթացքը

Պետք է փորձենք փոխել այս ցածրակարգ տրագիկոմեդիայի ընթացքը

Պետք է փորձենք փոխել այս ցածրակարգ տրագիկոմեդիայի ընթացքը
30.08.2026 | 15:32



Ռեժիսորական դիտարկում

Ես տարբեր առիթներով իմ ընկերներին ասել եմ, որ կարծում եմ՝ աշխարհի ամենասուբյեկտիվ մարդիկ ռեժիսորներն են: Հիմա շատ ծավալուն բացատրությունը չեմ գրի՝ այն պահելով մի ուրիշ առիթի համար: Միայն կասեմ, որ, նույնիսկ հանճարեղ գրական ստեղծագործությունները կարդալիս, ռեժիսորը այն մտովի ֆիլմի է վերածում՝ անպայման իր սեփական տեսլականը ներդնելով և պատկերավորելով (լավ ռեժիսորը): Օբյեկտիվ իրականության դեպքում նույն պատմությունն է, սակայն այստեղ շատ նուրբ է ամեն ինչ, պետք է շատ չտարվել սեփական մտահղացումներով՝ իրականությունից չկտրվելու համար:

Գիտե՞ք, մեր իրականությունը երբ ֆիլմի եմ վերածում, ինձ այդ ֆիլմը դուր չի գալիս: Նույնիսկ «ողբերգություն» ժանրի համար պակաս բաներ կան: Գրեթե դրական կերպարներ գոյություն չունեն, և բացասական կերպարների մրցավազք է: Իհարկե, ցայտուն արտահայտված է գլխավոր բացասական կերպարը, որն իր մեջ ներառում է մինչ այժմ գրված ողբերգությունների բոլոր բացասական կերպարների ամենաայլանդակ, ամենապիղծ հատկանիշները: Այդ գլխավոր բացասական կերպարը իրեն զգում է, ինչպես ձուկը ջրում, մոր փորն է ընկել, որովհետև ֆիլմի ռեժիսորը դրամատուրգիական լրջագույն սխալ է թույլ տվել, որևէ դրական կերպարի չօժտելով այնպիսի հնարավորություններով, որ կարողանա լուրջ կոնֆլիկտ ստեղծել: Յուրաքանչյուր ֆիլմ պետք է ունենա սկիզբ, կոնֆլիկտ, կուլմինացիա և ավարտ: Սկիզբը թույլ էր, պրիմիտիվ էր, սարքած էր... «Չե՜մ հավատում»,- կասեր Ստանիսլավսկին: Բայց դա արդեն անցած էտապ է, հիմա մենք կոնֆլիկտի փուլում ենք, որը շատ երկարեց, որը կարծես թե կա, բայց այդպես էլ կուլմինացիայի չի վերածվում: Սա ավելի շատ սերիալի ժանրի է նման, ցածրակարգ սերիալի, որտեղ, կարծես թե, կան որոշ զարգացումներ, բայց ուղղակի ձգձգում են՝ ավելի շատ սերիաներ նկարահանելու համար:

Ես երբեք չեմ ցանկացել որևէ դեր ստանալ այս զզվելի ֆիլմում, բայց ուղղակի դիտորդ լինելն ավելի սարսափելի է: Իրավիճակի վրա լուրջ ազդեցություն ունենալ ֆիլմի ռեժիսորը ինձ թույլ չի տա, որովհետև գիտի, որ ես՝ սուբյեկտիվս, ամեն ինչ կփորձեմ փոխել: Սակայն դիտորդ չեմ եղել և չեմ լինելու, ի վերջո, սցենարից բոլորն էլ, վաղ, թե ուշ, շեղվում են: Կաշխատեմ գտնել միջոցներ՝ դրան նպաստելու համար:

Ինձ ահավոր դուր չի գալիս այս ցածրակարգ տրագիկոմեդիան, բայց այն իրական է, չենք կարող ալիքը փոխել, ստիպված պետք է փորձենք ֆիլմի ընթացքը փոխել, ինչը չափազանց դժվար է, բայց շատ ավելի նախընտրելի, քան՝ ընտելանալը և նայելը:

Արամ Աբաջյան

Դիտվել է՝ 310

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Երբ վառոդի նոր տակառները հասցվեն, ամեն ինչ կրկին կպայթի շատ ավելի մեծ ուժգնությամբ

Երբ վառոդի նոր տակառները հասցվեն, ամեն ինչ կրկին կպայթի շատ ավելի մեծ ուժգնությամբ

Ամերիկյան մամուլը նոր վարկածներ է հրապարակում ԿՀՎ տնօրեն Ռեդքլիֆի և Վատիկանի միջազգային հարցերով քարտուղար Փոլ Ռիչարդ Գալագերի՝ Մոսկվա կատարած անսպասելի այցի վերաբերյալ։ Երկու օր առաջ «Նյու Յորք Թայմս»-ը հոդված էր հրապարակել, որտեղ պնդվում էր, որ Ռեդքլիֆը և Գալագերը մեկնել էին Մոսկվա՝ համոզելու Ռուսաստանին զինադադար կնքել...

Սոցցանցային գրառումներ

Թղթադրամները, կարծես դիտմամբ, իրար նման են արել ու մեզ կրակը գցել
Թղթադրամները, կարծես դիտմամբ, իրար նման են արել ու մեզ կրակը գցել

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Դա­վադ­րու­թ­յան տե­սու­թ­յուն»
«Դա­վադ­րու­թ­յան տե­սու­թ­յուն»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Այդ քաղցր պատառը՝ իշխանություն
Այդ քաղցր պատառը՝ իշխանություն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.