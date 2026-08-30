Մանրամասն որոնում (արխիվ)
30.08.2026
 
Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովի փոխանցմամբ՝ առայժմ Ռուսաստանի և Եվրամիության միջև հարաբերությունների բարելավման նախադրյալներ չկան, եվրոպացի քաղաքական գործիչները հավատարիմ են առճակատման գծին և մեծացնում են ԵՄ երկրների ռազմական ներուժը։ Միաժամանակ Պեսկովն ընդգծել է, որ Ռուսաստանը պահպանում է Եվրոպայի հետ երկխոսության պատրաստակամությունը։               
 
Նորություններ » Սևանը ռազմավարական պաշար է, տնտեսական ռեսուրս և Հայաստանի ինքնիշխանության առանցքային բաղադրիչներից մեկը

Սևանը ռազմավարական պաշար է, տնտեսական ռեսուրս և Հայաստանի ինքնիշխանության առանցքային բաղադրիչներից մեկը

Սևանը ռազմավարական պաշար է, տնտեսական ռեսուրս և Հայաստանի ինքնիշխանության առանցքային բաղադրիչներից մեկը
30.08.2026 | 19:14

Այսօր Սևանա լճի օրն է։ Եվ սա լավ առիթ է Սևանի մասին խոսելու ոչ միայն բնապահպանական կատեգորիաներով։

2026 թվականը բավականին դրական հիդրոլոգիական դինամիկա է արձանագրում․ միայն հունիսին Սևանա լճի մակարդակը բարձրացել է 18 սմ-ով։ Սա 1927 թվականից իրականացվող դիտարկումների ողջ պատմության ընթացքում հունիս ամսվա համար գրանցված երկրորդ ամենաբարձր ցուցանիշն է։ Նախադրյալներ կան նաև լճից ջրառի ռեկորդային ցածր ծավալ արձանագրելու համար։

Սակայն Սևանը շատ ավելին է, քան պարզապես բնապահպանական օբյեկտ։ Այն Հայաստանի ռազմավարական ջրային պաշարն է, որին բաժին է ընկնում երկրի ազգային ջրային պաշարների շուրջ 96,5%-ը։

XXI դարում ջուրն աստիճանաբար վերածվում է լիարժեք աշխարհաքաղաքական և աշխարհատնտեսական ռեսուրսի՝ էներգետիկայի, տրանսպորտային հաղորդակցությունների և կրիտիկական հանքային ռեսուրսների կողքին։ Հարավային Կովկասի համար, որը բնութագրվում է գետավազանների անդրսահմանային բնույթով, կլիմայական ռիսկերով և բարձր կոնֆլիկտայնությամբ, հիդրոքաղաքականության նշանակությունը միայն աճելու է։

Առավել ևս՝ հաշվի առնելով, որ ջրային խնդիրներն Ադրբեջանն ավելի ու ավելի նկատելիորեն ներառում է իր քաղաքական դիսկուրսի և Հայաստանի նկատմամբ աճող նկրտումների պայմաններում։

Այս պայմաններում Սևանի հարցը դադարում է լինել բացառապես բնապահպանության կամ ոռոգման խնդիր և վերածվում է ազգային անվտանգության խնդրի։

Հայաստանին անհրաժեշտ է անցում ջրային ռեսուրսների առավելապես ոլորտային կառավարումից դեպի լիարժեք ազգային ջրային քաղաքականություն, որը պետք է ներառի ռազմավարական պաշարների և անդրսահմանային ռիսկերի գնահատումը, ջրային դիվանագիտության զարգացումը, ոռոգման ենթակառուցվածքների արդիականացումն ու ջրային կորուստների կոշտ կրճատումը։

Սևանը ռազմավարական պաշար է, տնտեսական ռեսուրս և Հայաստանի ինքնիշխանության առանցքային բաղադրիչներից մեկը։

Վահե Դավթյան

Քաղաքագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր

Դիտվել է՝ 152

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Երբ վառոդի նոր տակառները հասցվեն, ամեն ինչ կրկին կպայթի շատ ավելի մեծ ուժգնությամբ

Երբ վառոդի նոր տակառները հասցվեն, ամեն ինչ կրկին կպայթի շատ ավելի մեծ ուժգնությամբ

Ամերիկյան մամուլը նոր վարկածներ է հրապարակում ԿՀՎ տնօրեն Ռեդքլիֆի և Վատիկանի միջազգային հարցերով քարտուղար Փոլ Ռիչարդ Գալագերի՝ Մոսկվա կատարած անսպասելի այցի վերաբերյալ։ Երկու օր առաջ «Նյու Յորք Թայմս»-ը հոդված էր հրապարակել, որտեղ պնդվում էր, որ Ռեդքլիֆը և Գալագերը մեկնել էին Մոսկվա՝ համոզելու Ռուսաստանին զինադադար կնքել...

Սոցցանցային գրառումներ

Թղթադրամները, կարծես դիտմամբ, իրար նման են արել ու մեզ կրակը գցել
Թղթադրամները, կարծես դիտմամբ, իրար նման են արել ու մեզ կրակը գցել

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Դա­վադ­րու­թ­յան տե­սու­թ­յուն»
«Դա­վադ­րու­թ­յան տե­սու­թ­յուն»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Այդ քաղցր պատառը՝ իշխանություն
Այդ քաղցր պատառը՝ իշխանություն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.