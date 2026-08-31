Մանրամասն որոնում (արխիվ)
31.08.2026
 
Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովի փոխանցմամբ՝ առայժմ Ռուսաստանի և Եվրամիության միջև հարաբերությունների բարելավման նախադրյալներ չկան, եվրոպացի քաղաքական գործիչները հավատարիմ են առճակատման գծին և մեծացնում են ԵՄ երկրների ռազմական ներուժը։ Միաժամանակ Պեսկովն ընդգծել է, որ Ռուսաստանը պահպանում է Եվրոպայի հետ երկխոսության պատրաստակամությունը։               
 
Նորություններ » Երբ կայծակ ու որոտ էր անում, մեր նախնիներին թվում էր, թե երկնքում աստվածները, հսկաները կռիվ են անում

Երբ կայծակ ու որոտ էր անում, մեր նախնիներին թվում էր, թե երկնքում աստվածները, հսկաները կռիվ են անում

Երբ կայծակ ու որոտ էր անում, մեր նախնիներին թվում էր, թե երկնքում աստվածները, հսկաները կռիվ են անում
30.08.2026 | 21:37

Հեռուստացույցով կինո էր։ Կայծակը խփեց, կինոն կորավ։ Հեռուստացույցին բան չի եղել, մյուս ալիքները ցույց ա տալիս, կոնկրետ կինոյին խփեց։ Երևի դուրը չեկավ։

Բայց հետաքրքիր ա, չէ՞, հենց ամպը գոռում ա, միանգամից քեզ պատի վրայով վեր մագլցող մժեղ ես զգում։ Մեր նախնիները ֆիզիկա չգիտեին, երբ կայծակ ու որոտ էր անում, նրանց թվում էր, թե երկնքում աստվածները, հսկաները կռիվ են անում։ Հետաքրքիր էր նրանց ժամանակ՝ աշխարհը լցված էր հոգիներով, չար ու բարի ոգիներով՝ ծառ, ծաղիկ, սար ու ձոր, բոլորը կենդանի էին, իրանց բնավորությունն ունեին, մտքերը, հիշողությունը, ճակատագիրը. մարդ երբեք, ոչ մի տեղ մենակ չէր լինում։

Կայծակի ժամանակ չի կարելի հեռուստացույց նայել, հեռախոսը ձեռքն առնել, համակարգիչը միացնել, ու պետք ա հեռու մնալ մետաղական բաներից։ Բայց ո՜վ ա բանի տեղ դնում՝ հեռուստացույց էլ ենք նայում, հեռախոսով էլ ենք խոսում, համակարգիչն էլ ենք միացրած պահում։

Չնայած՝ կան մարդիկ, որ շատ զգույշ են, անգամ՝ չափից դուրս։ Օրինակ՝ մեր բակի Արուս տատին կայծակի ժամանակ ակնոցը հանում ա, որ չխփի։ Իսկ իրա ամուսինն անգամ ատամի պրոթեզն ա հանում։

Իսկ ես աշխատում եմ կայծակի ժամանակ կամքի ուժ չդրսևորել, որովհետև կամքի ուժի բաղադրության մեջ երկաթ կա։ Դրա համար, եթե էսօր որոշել եմ, ասենք, գրասեղանս մաքրեմ, չեմ մաքրում, որ խաբեմ կայծակին։ Մինչև հիմա ստացվել ա՝ կայծակը չի խփել։

Համ էլ՝ հավե՞ս կա սեղան մաքրելու։

Հենրիկ Պիպոյան

Դիտվել է՝ 669

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Երբ վառոդի նոր տակառները հասցվեն, ամեն ինչ կրկին կպայթի շատ ավելի մեծ ուժգնությամբ

Երբ վառոդի նոր տակառները հասցվեն, ամեն ինչ կրկին կպայթի շատ ավելի մեծ ուժգնությամբ

Ամերիկյան մամուլը նոր վարկածներ է հրապարակում ԿՀՎ տնօրեն Ռեդքլիֆի և Վատիկանի միջազգային հարցերով քարտուղար Փոլ Ռիչարդ Գալագերի՝ Մոսկվա կատարած անսպասելի այցի վերաբերյալ։ Երկու օր առաջ «Նյու Յորք Թայմս»-ը հոդված էր հրապարակել, որտեղ պնդվում էր, որ Ռեդքլիֆը և Գալագերը մեկնել էին Մոսկվա՝ համոզելու Ռուսաստանին զինադադար կնքել...

Սոցցանցային գրառումներ

Երբ կայծակ ու որոտ էր անում, մեր նախնիներին թվում էր, թե երկնքում աստվածները, հսկաները կռիվ են անում
Երբ կայծակ ու որոտ էր անում, մեր նախնիներին թվում էր, թե երկնքում աստվածները, հսկաները կռիվ են անում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Դա­վադ­րու­թ­յան տե­սու­թ­յուն»
«Դա­վադ­րու­թ­յան տե­սու­թ­յուն»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Այդ քաղցր պատառը՝ իշխանություն
Այդ քաղցր պատառը՝ իշխանություն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.