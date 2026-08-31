Մանրամասն որոնում (արխիվ)
31.08.2026
 
Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովի փոխանցմամբ՝ առայժմ Ռուսաստանի և Եվրամիության միջև հարաբերությունների բարելավման նախադրյալներ չկան, եվրոպացի քաղաքական գործիչները հավատարիմ են առճակատման գծին և մեծացնում են ԵՄ երկրների ռազմական ներուժը։ Միաժամանակ Պեսկովն ընդգծել է, որ Ռուսաստանը պահպանում է Եվրոպայի հետ երկխոսության պատրաստակամությունը։               
 
Նորություններ » Ի՞նչն էր խանգարում ժամանակին Արցախի բոլոր բնակիչներին ապահովել ՌԴ անձնագրերով

Ի՞նչն էր խանգարում ժամանակին Արցախի բոլոր բնակիչներին ապահովել ՌԴ անձնագրերով

Ի՞նչն էր խանգարում ժամանակին Արցախի բոլոր բնակիչներին ապահովել ՌԴ անձնագրերով
31.08.2026 | 11:26
Ռուսական մամուլում այսպիսի խորագիր տեսա՝ «МИД: Россия гарантирует надежную защиту своим гражданам в Приднестровье» (հղումը՝ Հ․Գ․-ում): Ինչ են գրել այդ հրապարակման մեջ, արդեն էական չէ: Մի բան եմ ուզում հստակ ասել՝ Ռուսաստանն ունի այնտեղ 200 հազարից ավելի ՌԴ քաղաքացի, իսկ դա նշանակում է, որ հազար հատ էլ փաշինյան նիկոլ, մայա սանդու կամ Ալիև էֆենդի լինի, այդ տարածքի բնակչության խաթրին ոչ ոք չի կպնի:
Հիմա, ի՞նչն էր խանգարում ժամանակին Արցախի բոլոր բնակիչներին ապահովել ՌԴ անձնագրերով: Ասենք, դժվա՞ր էր դա նախաձեռնել Տեր-Պետրոսյանի, Քոչարյանի, Սարգսյանի ժամանակ: Ռուսները դե՞մ կլինեին: Իհարկե, ոչ: Պարզապես բազմավեկտոր Հայաստանը, հավանաբար, չէր ուզում այդ քայլով ավելորդ տեղն արժանանալ Արևմուտքի զայրույթին, ասում էին՝ մեկ ա, Ղարաբաղը մերն է, ինչերի՞ս է պետք ՌԴ քաղաքացիություն:
Բայց այդ առաջարկը եղավ Ռուսաստանի կողմից արդեն 2022-ին, պարզ է, ոչ հրապարակային ձևով: Սա գաղտնիք չէ, կան մարդիկ՝ եվնուխ հարությունյան արայիկի հետ աշխատած, որոնք վկա են: Եվ օրը կգա՝ անպայման կխոսեն: Մի խոսքով, փաշինյան նիկոլը վիժեցրեց այդ պրոցեսը: Նախ, Ղարաբաղի ղեկավարությանն արգելեց այդ մասին մտածել՝ հիմնավորելով, թե, իբր, ռուսները կարող է վաղը Ղարաբաղը վաճառեն, բնակչությանն էլ տանեն Ռուսաստան (դե, «ռուս-թուրքական» դաշինք կա, չէ՞, աշխարհում), իսկ փաշինյան նիկոլի համար Ղարաբաղի հողը սրբազան է, երկրորդ՝ Ալիև էֆենդու հետ համատեղ ջանքերով բլոկադա կազմակերպեց, որ հանկարծ պրոցեսն անկառավարելի չդառնա, որ Արցախից դուրս եկած հայն այլևս չկարողանա վերադառնալ:
Արդյունքում ունենք հայաթափված և հավերժ կորցրած Արցախ, որովհետև մեկ այլ՝ ավելի խոր բանի արդյունքում ունեինք պարտադիր ԲԱԶՄԱՎԵԿՏՈՐ իշխանություններ, որոնք չէին կարող առաջնորդվել բացառապես ազգային շահերով, յուրաքանչյուր քայլ համապատասխանեցնում էին արևմտյան դեսպանների ճաշակին ու քմհաճույքին: Իսկ դա նշանակում է, որ Արցախում չէր կարող լինել նորմալ ղեկավարություն, ասենք, ինքնուրույն ու թասիբով մի ղարաբաղցի՝ պետք է լիներ առնվազն եվնուխ:

Արտյոմ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

Հ․Գ․
Հղումը՝
Դիտվել է՝ 56

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Երբ վառոդի նոր տակառները հասցվեն, ամեն ինչ կրկին կպայթի շատ ավելի մեծ ուժգնությամբ

Երբ վառոդի նոր տակառները հասցվեն, ամեն ինչ կրկին կպայթի շատ ավելի մեծ ուժգնությամբ

Ամերիկյան մամուլը նոր վարկածներ է հրապարակում ԿՀՎ տնօրեն Ռեդքլիֆի և Վատիկանի միջազգային հարցերով քարտուղար Փոլ Ռիչարդ Գալագերի՝ Մոսկվա կատարած անսպասելի այցի վերաբերյալ։ Երկու օր առաջ «Նյու Յորք Թայմս»-ը հոդված էր հրապարակել, որտեղ պնդվում էր, որ Ռեդքլիֆը և Գալագերը մեկնել էին Մոսկվա՝ համոզելու Ռուսաստանին զինադադար կնքել...

Սոցցանցային գրառումներ

Երբ կայծակ ու որոտ էր անում, մեր նախնիներին թվում էր, թե երկնքում աստվածները, հսկաները կռիվ են անում
Երբ կայծակ ու որոտ էր անում, մեր նախնիներին թվում էր, թե երկնքում աստվածները, հսկաները կռիվ են անում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Դա­վադ­րու­թ­յան տե­սու­թ­յուն»
«Դա­վադ­րու­թ­յան տե­սու­թ­յուն»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Այդ քաղցր պատառը՝ իշխանություն
Այդ քաղցր պատառը՝ իշխանություն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.