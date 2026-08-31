Մանրամասն որոնում (արխիվ)
31.08.2026
 
Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովի փոխանցմամբ՝ առայժմ Ռուսաստանի և Եվրամիության միջև հարաբերությունների բարելավման նախադրյալներ չկան, եվրոպացի քաղաքական գործիչները հավատարիմ են առճակատման գծին և մեծացնում են ԵՄ երկրների ռազմական ներուժը։ Միաժամանակ Պեսկովն ընդգծել է, որ Ռուսաստանը պահպանում է Եվրոպայի հետ երկխոսության պատրաստակամությունը։               
 
Նորություններ » Պարտությունը և նվաստացումը գլխում է, ոչ թե մկանների մեջ

Պարտությունը և նվաստացումը գլխում է, ոչ թե մկանների մեջ

Պարտությունը և նվաստացումը գլխում է, ոչ թե մկանների մեջ
31.08.2026 | 11:47

Իմ շունը կարողանում է մեկ ցատկով անցնել մոտ 2 մետր բարձրության պարիսպը, բայց գերադասում է կանգնել պարսպի վրա ու բարձր հաչել' վախեցնելով մարդկանց։ Իհարկե, անցորդները հաճախ բողոքում են, թե շունը կարող է անցնել պարիսպը և իրենց հոշոտել, բայց ես գիտեմ, որ շունս թեպետ կարող է, բայց այդպիսի բան չի անի, որովհետև նրա ենթագիտակցության մեջ դրված է կոդը' չի կարելի, տերը կպատժի։
Եթե շունը գիտակցեր, որ ինքը կարող է ավելին անել, քան իրեն թույլ է տալիս տերը, միանշանակ կանցներ պարիսպը և կհոշոտեր այն մարդկանց, ովքեր վերջերս հարձակվել էին տանս վրա և փորձում էին առևանգել ինձ դարպասի մոտից, բայց շունս ներսում էր և գիտեր, որ չի կարելի պարսպից ու դարպասից դուրս գալ։
Թեպետ ճիշտ չէ համեմատություն անելը, բայց այդպիսի կոդեր են դրվում նաև ժողովուրդների ենթագիտակցության ու հոգեբանության մեջ։
Բոլորն էլ գիտեն, որ ազգը կարող է ուղղակի ոտքի կանգնել ու ոտնատակ տալ թշնամուն, բայց քանի որ ասված է, թե մենք պարտված ենք և պիտի ենթարկվենք թշնամու կանոններին, ապա մարդիկ հենց այդ հոգեբանությամբ շարժվում են։
Պարտությունը և նվաստացումը գլխում է, ոչ թե մկանների մեջ։ Նույնպես ստրուկ լինելը ևս գլխում է, և մարդը դադարում է ենթարկվել նվաստացումների, դադարում է զիջել, երբ ուղղակի դադարում է վախենալ ու գիտակցում է, որ ինքը ստրուկ չէ, ինքը պարտված չէ, ինքը կարող է ավելին, քան իրեն ասել են։

Նաիրի ՀՈԽԻԿՅԱՆ
Դիտվել է՝ 23

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Երբ վառոդի նոր տակառները հասցվեն, ամեն ինչ կրկին կպայթի շատ ավելի մեծ ուժգնությամբ

Երբ վառոդի նոր տակառները հասցվեն, ամեն ինչ կրկին կպայթի շատ ավելի մեծ ուժգնությամբ

Ամերիկյան մամուլը նոր վարկածներ է հրապարակում ԿՀՎ տնօրեն Ռեդքլիֆի և Վատիկանի միջազգային հարցերով քարտուղար Փոլ Ռիչարդ Գալագերի՝ Մոսկվա կատարած անսպասելի այցի վերաբերյալ։ Երկու օր առաջ «Նյու Յորք Թայմս»-ը հոդված էր հրապարակել, որտեղ պնդվում էր, որ Ռեդքլիֆը և Գալագերը մեկնել էին Մոսկվա՝ համոզելու Ռուսաստանին զինադադար կնքել...

Սոցցանցային գրառումներ

Երբ կայծակ ու որոտ էր անում, մեր նախնիներին թվում էր, թե երկնքում աստվածները, հսկաները կռիվ են անում
Երբ կայծակ ու որոտ էր անում, մեր նախնիներին թվում էր, թե երկնքում աստվածները, հսկաները կռիվ են անում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Դա­վադ­րու­թ­յան տե­սու­թ­յուն»
«Դա­վադ­րու­թ­յան տե­սու­թ­յուն»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Այդ քաղցր պատառը՝ իշխանություն
Այդ քաղցր պատառը՝ իշխանություն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.