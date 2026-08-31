Մանրամասն որոնում (արխիվ)
31.08.2026
 
Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովի փոխանցմամբ՝ առայժմ Ռուսաստանի և Եվրամիության միջև հարաբերությունների բարելավման նախադրյալներ չկան, եվրոպացի քաղաքական գործիչները հավատարիմ են առճակատման գծին և մեծացնում են ԵՄ երկրների ռազմական ներուժը։ Միաժամանակ Պեսկովն ընդգծել է, որ Ռուսաստանը պահպանում է Եվրոպայի հետ երկխոսության պատրաստակամությունը։               
 
Նորություններ » Խեղճ Իվանի ու տաղանդավոր հայ ժողովրդի բախտը նույնն է

Խեղճ Իվանի ու տաղանդավոր հայ ժողովրդի բախտը նույնն է

Խեղճ Իվանի ու տաղանդավոր հայ ժողովրդի բախտը նույնն է
31.08.2026 | 12:03

Ուրեմն, էս խեղճ Իվանը մի օր գնում է էն աֆերիստ Աբրահամի մոտ և մի մանեթ վարկ խնդրում: Աբրահամն ասում է, որ կտա մանեթը, բայց մյուս ամիս պետք է երկու մանեթ ստանա: Պլյուս՝ Իվանի կացինը որպես գրավ է վերցնում: Իվանը համաձայնում է, վերցնում է վարկը, թողնում է կացինը և, երբ դուրս է գալիս, Աբրահամը հարցնում է. «Իվան, քեզ դժվար կլինի, չէ՞, որ մի ամսից երկու մանեթ վճարես»: Իվանը մտածում, ասում է. «Հա, շատ դժվար կլինի»: Դե, մեծահոգի Աբրահամն էլ առաջարկում է պարտքի կեսը՝ մի մանեթը, վերադարձնել հիմա, մնացածը՝ հաջորդ ամիս:
Իվանն ուրախանում է, վերադարձնում է մի մանեթը, դուրս է գալիս ու մտածում, թե՝ այ ախպեր, ոչ մանեթը կա, ոչ կացինը, բայց, ախր, ամեն ինչ իդեալական ճիշտ է, չէ՞:
Հիմա, հայ ժողովուրդը փաշինյան նիկոլին խնդրեց իրեն Եվրոպա տանել, սա էլ սկսեց տանել: Ճամփին պրոբլեմներ առաջացան. ռուսները ջղայնացան, փակեցին իրենց շուկան հայերի համար, շուտով գազն էլ կթանկացնեն: Ժողվարչապետը հինգշաբթի հայտարարեց, որ չէր կարող իր նախընտրական ծրագրի մեջ գրել «ստրատեգիական համագործակցություն» ռուսների հետ, քանի որ հայ ժողովուրդը կասեր, թե՝ բա մոռացե՞լ ես, պրն ժողվարչապետ, որ ռուսները մեզ թողեցին 2022-ին մեն-մենակ: Այսինքն, հենց ժողովուրդն է ռուսներին զրկել ստրատեգիական եղբայրությունից հայերի հետ, փաշինյան նիկոլն ընդամենը կատարել է նրա կամքը:
Իսկ երբ գազը թանկացավ, ստիպված Ալիևն է գազ տալու (սա բարդ իրականալի է, բայց դա թողնենք մի կողմ): Ալիևն էլ որ գազ տա, որ հայերը ցրտից ու սովից չսատկեն, մի բան կուզի, չէ՞: Ասենք, Սևանի արևելյան ափը: փաշինյան նիկոլն էլ կհամաձայնի, չէ՞, հո չի թողնելու, որ ժողովուրդը վարի գնա: Հետո հերթը կհասնի հոսանքին: Քանի որ հայերը նիկոլից, Եվրոպայից զատ, նաև Ամերիկա են պահանջում, ամերիկացիք էլ արհեստական բանականության գործարան են կառուցում, որը հսկայածավալ հոսանք է սպառելու, էլեկտրաէներգիայի դեֆիցիտ կառաջանա, որը մեխանիկորեն կփակվի նույն Ալիևի կողմից՝ Ջերմուկի հաշվին: Դե, իսկ Սյունիքից էլ հայ ժողովուրդը կզրկվի TRIPP-ի միջոցով:
Հիմա տեսնում եք, չէ՞, որ այս ամենը փաշինյան նիկոլն արեց՝ բացառապես ժողովրդի կամքը կատարելով: Հայ ժողովրդի սիրտը Եվրոպա ուզեց, նիկոլն էլ տարավ՝ և զրկվեց թե Սևանից, թե Ջերմուկից, թե Սյունիքից: Խեղճ Իվանի ճակատագիրն է, որը կամավոր, ի սրտե մտավ Աբրահամի տուն, զրկվեց միակ կացնից, մի մանեթ էլ պարտք մնաց: Հետո հասկացավ, որ ամեն ինչ ճիշտ է: Հայ ժողովուրդն էլ կհասկանա փաշինյան նիկոլի օգնությամբ, որ ամեն ինչ ճիշտ է, այլ կերպ լինել չէր կարող: Բա՜…

Արտյոմ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
Դիտվել է՝ 178

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Երբ վառոդի նոր տակառները հասցվեն, ամեն ինչ կրկին կպայթի շատ ավելի մեծ ուժգնությամբ

Երբ վառոդի նոր տակառները հասցվեն, ամեն ինչ կրկին կպայթի շատ ավելի մեծ ուժգնությամբ

Ամերիկյան մամուլը նոր վարկածներ է հրապարակում ԿՀՎ տնօրեն Ռեդքլիֆի և Վատիկանի միջազգային հարցերով քարտուղար Փոլ Ռիչարդ Գալագերի՝ Մոսկվա կատարած անսպասելի այցի վերաբերյալ։ Երկու օր առաջ «Նյու Յորք Թայմս»-ը հոդված էր հրապարակել, որտեղ պնդվում էր, որ Ռեդքլիֆը և Գալագերը մեկնել էին Մոսկվա՝ համոզելու Ռուսաստանին զինադադար կնքել...

Սոցցանցային գրառումներ

Ամերիկացին, ֆրանսիացին, ճապոնացին կարդում են, հիանում են, սովորում են նրանից՝ հայից
Ամերիկացին, ֆրանսիացին, ճապոնացին կարդում են, հիանում են, սովորում են նրանից՝ հայից

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Դա­վադ­րու­թ­յան տե­սու­թ­յուն»
«Դա­վադ­րու­թ­յան տե­սու­թ­յուն»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Այդ քաղցր պատառը՝ իշխանություն
Այդ քաղցր պատառը՝ իշխանություն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.