Մանրամասն որոնում (արխիվ)
31.08.2026
 
Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովի փոխանցմամբ՝ առայժմ Ռուսաստանի և Եվրամիության միջև հարաբերությունների բարելավման նախադրյալներ չկան, եվրոպացի քաղաքական գործիչները հավատարիմ են առճակատման գծին և մեծացնում են ԵՄ երկրների ռազմական ներուժը։ Միաժամանակ Պեսկովն ընդգծել է, որ Ռուսաստանը պահպանում է Եվրոպայի հետ երկխոսության պատրաստակամությունը։               
 
Նորություններ » Ամենանողկալին այն է, որ մոդայիկ հակառուսականության պարագայում ռուս տուրիստն է դարձել տնտեսության փրկիչը

Ամենանողկալին այն է, որ մոդայիկ հակառուսականության պարագայում ռուս տուրիստն է դարձել տնտեսության փրկիչը

Ամենանողկալին այն է, որ մոդայիկ հակառուսականության պարագայում ռուս տուրիստն է դարձել տնտեսության փրկիչը
31.08.2026 | 13:15

ԱՊՀ բոլոր երկրներն էլ Ռուսաստանի հետ խնդիրներ են ունեցել, հաճախ՝ ավելի լուրջ, քան Հայաստանը: Օրինակ՝ Ղրղզստանը ռուսական ռազմաբազների ներկայության շուրջ բազմիցս նոր պահանջներ է ներկայացրել Ռուսաստանին: Հարաբերությունները մի քանի անգամ լարվել են այն աստիճան, որ երկրում հեղաշրջումներ են տեղի ունեցել: Բայց ղրղզները արդյունքում Ռուսաստանի հետ ունեն բավականին շահավետ հարաբերություններ և միաժամանակ հարաբերություններ են կառուցում Չինաստանի, ԱՄՆ-ի ու ԵՄ-ի հետ: Ավելին, տարիներ առաջ ԱՄՆ-ը ռազմաբազա ուներ Ղրղզստանում՝ ռուսական բազայի առկայության պայմաններում:

Շատ վառ օրինակ է հենց Բելառուսը: Լուկաշենկոյի օրոք ռուս-բելառուսական հարաբերությունները բազմից սրվել են այն աստիճան, որ խոսվում էր ռուսական ռազմական ներխուժման և հեղաշրջման վտանգի մասին: Բայց արդյունքում Ռուսաստանը Բելառուսում գրեթե անվճար կառուցեց նոր ատոմակայան, Լուկաշենկոն ռուսներին չտվեց էներգետիկ ոլորտը, արտոնյալ կարգավիճակով բելառուսական ապրանքները վաճառվում են ռուսական շուկայում: Լուկաշենկոն միաժամանակ ամուր հարաբերություններ է կառուցել Չինաստանի հետ, բոլոր բարդ ժամանակներում չերևացող խողովակներով հարաբերությունների մեջ է ԱՄՆ-ի ու ԵՄ-ի հետ:

Ուզբեկստանը ՀԱՊԿ-ի անդամ էր, սակայն միակողմանի լքեց այդ կառույցը: Այդ երկրի ղեկավար Քարիմովը պարզապես արհամարհում էր Կրեմլը, հարաբերություններ էր կառուցել Չինաստանի, Հարավային Կորեայի, ԱՄՆ-ի հետ: Այժմ Ուզբեկստանը Ռուսաստանի հետ ունի շատ լավ հարաբերություններ, ռազմական կործանիչ օդանավեր է ձեռք բերում Չինաստանից, ԱՄՆ-ի ու ԵՄ ղեկավարները փորձում են սիրաշահելով ավելի լավացնել հարաբերությունները Ուզբեկստանի հետ:

Ղազախստանի ու Ռուսաստանի հարաբերություններն ավելի սերտ ու բարդ են: Այդ երկիրը զրոյից ստեղծել են ռուսները, կան ռուս-ղազախական բազմաթիվ հակասություններ, ՀԱՊԿ-ի օգնությամբ Տոկաևը մնաց իշխանության ղեկին: Ղազախստանը լավ հարաբերությունների մեջ է Չինաստանի, ԱՄՆ-ի ու ԵՄ-ի հետ...

Թուրքմենստանը, Ռուսաստանից դիստանցիա պահպանելով, միևնույն է, լավ հարաբերություններ ունի ռուսների հետ: Փաստացի դիկտատորական համակարգի առկայությամբ՝ նաև լավ հարաբերություններ ունի Չինաստանի, ԱՄ- ի և ԵՄ-ի հետ:

Տաջիկստանը, ոչ պակաս բարդ աշխարհագրական դիրքում գտնվելով հանդերձ, սահմանակից լինելով Աֆղանստանի պես անկայուն երկրին, դիմակայեց և ամրապնդեց իր հարաբերությունները թե՛ Ռուսաստանի, թե՛ այլ գերտերությունների հետ:

Ադրբեջանի և Ռուսաստանի հարաբերություններին քաջատեղյակ ենք, չծավալվենք: Ազերիները շահած վիճակում են:

Վրաստանի և Ռուսաստանի հարաբերություններն ավելի բարդ են, սակայն Վրաստանը այդ պարագայում կարողացել է մեկ ոտքով մտնել Եվրամիություն: Բայց տնտեսական հարաբերությունները բարվոք վիճակում են, վրացիները թե՛ իրենց ապրանքն են վաճառում ռուսական շուկայում, թե՛ հայկական ու ադրբեջանական:

Կարելի է օրինակների շարքը երկար թվարկել ու համեմատել:

Բայց, գրողը տանի, չկա մի երկիր, որ Հայաստանի պես հարաբերություններ ունենա Ռուսաստանի հետ: Արդեն քանի՞ տասնամյակ ՀՀ ոչբարով ղեկավարները վիզծուռ վիճակում գնում են Պուտինի հետ հանդիպման, կարծես այդ հանդիպումներից կախված է ողջ ազգի ճակատագիրը: 2018-ին Սերժին մերժելիս՝ շատերի հույսը ոչ թե պայծառ ապագան էր, այլ այն, որ սերժավիճակից դուրս կգանք վերջապես: Չենք գնա Նազարբաևի ու Լուկաշենկոյի, էլ չասենք Պուտինի առաջ վիզ ծռելու, նվաստանալու:

2018-ից անցել է 8 տարի, մենք կրկին նույն ամոթալի վիճակում ենք: Արտաքին քաղաքականության ոլորտում ունենք ԶՐՈ արդյունք: Արտաքին քաղաքականությունը ձախողելուց հետո, ԱԳՆ-ն դառնում է Արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի նախարարություն: Է՜, Հայաստանի Հանրապետությունն էլ վերանվանեք Հայաստանի Առևտրային Հանրապետության, դա ավելի համահունչ է, քանզի, մեր անկախացումից ի վեր, ՀՀ բոլոր ոչբարով ղեկավարների միակ գործառույթը եղել է առևտուրը: Ազգային ու պետական շահերի վաճառքը օտար երկրներին և կազմակերպություններին՝ հանուն իշխանությունը պահելու:

Միջինասիական հանրապետություններին վերևից էի՞նք նայում, տեսեք՝ ինչ մակարդակի վրա են նրանք, ինչ մակարդակում ենք մենք: Մտեք Յութուբ և դիտեք այդ երկրների մասին պատմող հոլովակներ: Համեմատեք Բիշքեկը, Դուշանբեն, Տաշքենդը, Աստանան, Բաքուն ու մյուս մայրաքաղաքները ծառահատված, փոշու և փնթի շինարարության մեջ սպանված Երևան գյուղաքաղաքի հետ:

Երևանի միակ պարծանքը ռուս տուրիստների հիմար վիդեոներն են, որից մեր անուղեղ հատվածը հալվում է: Նորելուկ ԱԽՔ-ն էլ ավելի շատ ռուս տուրիստների է հրավիրում:

Ի դեպ, կարելի է ԱԽՔ-ն էլ վերանվանել՝ Անվտանգության և առևտրի խորհուրդ կամ Անվտանգության և ռուսական տուրիզմի խորհուրդ:

Խնդիրը Ռուսաստանը չէ, Թուրքիան չէ, Ադրբեջանը չէ, ԱՄՆ-ն ու Եվրոպան չեն: Միակ խնդիրը ինքներս ենք, մեր տհաս ու ամոթալի մենթալիթետն է: Նույն ամոթալի վակխանալիան նաև ներքին կյանքում է: Մենք ոչ միայն արտաքին աշխարհի հետ հարաբերվել չգիտենք, այլև՝ միմյանց հետ, դա է իրականությանը:

Ձևավորվել է տեսակ, որին ոչինչ վստահել չի կարելի:

Գյուղ ես վստահում, գյուղի հողերն է ծախում, գյուղը կանգնեցնում է կործանման եզրին:

Քաղաք ես վստահում, քաղաքի հողերն ու մայթերն է ծախում, մանկապարտեզն ու դպրոցը, այգին ու ենթակառուցվածքներն է քանդում ու ծախում, գողանում է ինչ հնարավոր է: Իր հայրենի ծննդավայրը վերածում է Աղդամի:

Պետություն ես վստահում, հողերն է ծախում, ԹՐԻՓ է տալիս, ընդերքն է տալիս, էներգետիկան է տալիս օտարներին: Ավերում ու ոչնչացնում է ինչ հնարավոր է:

Դատարան ես վստահում, դատարանը վերածում է պետքարանի:

Այսպես՝ բոլոր բոլոր ոլորտներում:

Եվ այս ամենից հետո սկսվում է մեղավորի փնտրտուքը:

Կամ թուրքն է մեղավոր, երբ թուրքը պարզապես չկա, ազերուց թուրք է կերտվում, և նրան են հասցեագրվում բոլոր մեղադրանքները:

Ծանրակշիռ մեղադրյալ են Ռուսաստանն ու ռուսները, այժմ դա շատ մոդայիկ է, հատկապես՝ անասնաֆերմայի ամենապռոդվինուտի հատվածի մոտ:

Բայց այստեղ ամենանողկալին այն է, որ մոդայիկ հակառուսականության պարագայում ռուս տուրիստն է դարձել տնտեսության փրկիչը, ռուս տուրիստի վրա է կառուցված ողջ ներքին առևտուրն ու ծառայությունների ոլորտը:

Հերթապահ մեղադրյալներ են ԱՄՆ-ը, ԵՄ-ը, Վրաստանը, Իրանը, Իսրայելն ու հրեաները...

Բոլոր-բոլորը մեղավոր են, բացի՝ մեզանից: Արժեհամակարգ գոյություն չունի, որտեղ ոտք դնես՝ սուզվում ես: Արժեհամակարգի ամենափոքր փշրանքի վրա կանգնած ցանկացած մարդ այս հասարակության աչքի գրող ու ավելի մեծ թշնամի է, քան՝ թուրքն ու ռուսը...

Արա Արայան

Դիտվել է՝ 185

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Երբ վառոդի նոր տակառները հասցվեն, ամեն ինչ կրկին կպայթի շատ ավելի մեծ ուժգնությամբ

Երբ վառոդի նոր տակառները հասցվեն, ամեն ինչ կրկին կպայթի շատ ավելի մեծ ուժգնությամբ

Ամերիկյան մամուլը նոր վարկածներ է հրապարակում ԿՀՎ տնօրեն Ռեդքլիֆի և Վատիկանի միջազգային հարցերով քարտուղար Փոլ Ռիչարդ Գալագերի՝ Մոսկվա կատարած անսպասելի այցի վերաբերյալ։ Երկու օր առաջ «Նյու Յորք Թայմս»-ը հոդված էր հրապարակել, որտեղ պնդվում էր, որ Ռեդքլիֆը և Գալագերը մեկնել էին Մոսկվա՝ համոզելու Ռուսաստանին զինադադար կնքել...

Սոցցանցային գրառումներ

Ամերիկացին, ֆրանսիացին, ճապոնացին կարդում են, հիանում են, սովորում են նրանից՝ հայից
Ամերիկացին, ֆրանսիացին, ճապոնացին կարդում են, հիանում են, սովորում են նրանից՝ հայից

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Դա­վադ­րու­թ­յան տե­սու­թ­յուն»
«Դա­վադ­րու­թ­յան տե­սու­թ­յուն»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Այդ քաղցր պատառը՝ իշխանություն
Այդ քաղցր պատառը՝ իշխանություն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.