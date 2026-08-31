Պատմությունը չի գրվում վայրկենական աղմուկով, այն կերտվում է փորձություններին դիմակայելու և պետական մտածողությունը ամեն ինչից վեր դասելու կարողությամբ:
Այսօր Հայաստանի Հանրապետության Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ծննդյան օրն է, օր, որն ընդգծում է ոչ թե ժամանակավոր քաղաքական իրողությունները, այլ անցած ճանապարհի ու տեսակի կշիռը:
Ճշմարիտ առաջնորդի ուժը չի չափվում հարմարավետությամբ կամ ծափահարություններով, այլ պատասխանատվության այն ծանրությամբ, որ նա վերցնում է իր ուսերին ամենաբարդ պատմական փուլերում: Արցախյան ազատամարտի հաղթական էջերից մինչև Հայաստանի տնտեսական ու պետական հիմքերի ամրապնդում՝ Երկրորդ նախագահի գործունեությունը միշտ եղել է հստակ հաշվարկված, անսասան և արդյունքի վրա հիմնված:
Այսօր, անցնելով քաղաքական հալածանքների, տեղեկատվական ճնշումների միջով, Ռոբերտ Քոչարյանը շարունակում է մնալ պետական մտածողության, տոկունության և սկզբունքայնության խորհրդանիշ: Ճշմարիտ պետական գործչին հնարավոր չէ լռեցնել անազատությամբ, որովհետև նրա թողած ժառանգությունը՝ ամուր սահմանները, հզոր տնտեսությունն ու արժանապատիվ կեցվածքը, խոսում են փաստերի, այլ ոչ թե նարատիվների լեզվով:
Շնորհավոր ծնունդդ, պարո՛ն Նախագահ: Արժանապատվությունը, ուժը և պետական տեսլականը միշտ հաղթում են ժամանակավոր թուլությանը:
Հայկ Մովսիսյան