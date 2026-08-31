Մանրամասն որոնում (արխիվ)
31.08.2026
 
Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովի փոխանցմամբ՝ առայժմ Ռուսաստանի և Եվրամիության միջև հարաբերությունների բարելավման նախադրյալներ չկան, եվրոպացի քաղաքական գործիչները հավատարիմ են առճակատման գծին և մեծացնում են ԵՄ երկրների ռազմական ներուժը։ Միաժամանակ Պեսկովն ընդգծել է, որ Ռուսաստանը պահպանում է Եվրոպայի հետ երկխոսության պատրաստակամությունը։               
 
Նորություններ » Այսօր Հայաստանի Հանրապետության Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ծննդյան օրն է

Այսօր Հայաստանի Հանրապետության Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ծննդյան օրն է

Այսօր Հայաստանի Հանրապետության Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ծննդյան օրն է
31.08.2026 | 13:36

Պատմությունը չի գրվում վայրկենական աղմուկով, այն կերտվում է փորձություններին դիմակայելու և պետական մտածողությունը ամեն ինչից վեր դասելու կարողությամբ:

Այսօր Հայաստանի Հանրապետության Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ծննդյան օրն է, օր, որն ընդգծում է ոչ թե ժամանակավոր քաղաքական իրողությունները, այլ անցած ճանապարհի ու տեսակի կշիռը:

Ճշմարիտ առաջնորդի ուժը չի չափվում հարմարավետությամբ կամ ծափահարություններով, այլ պատասխանատվության այն ծանրությամբ, որ նա վերցնում է իր ուսերին ամենաբարդ պատմական փուլերում: Արցախյան ազատամարտի հաղթական էջերից մինչև Հայաստանի տնտեսական ու պետական հիմքերի ամրապնդում՝ Երկրորդ նախագահի գործունեությունը միշտ եղել է հստակ հաշվարկված, անսասան և արդյունքի վրա հիմնված:

Այսօր, անցնելով քաղաքական հալածանքների, տեղեկատվական ճնշումների միջով, Ռոբերտ Քոչարյանը շարունակում է մնալ պետական մտածողության, տոկունության և սկզբունքայնության խորհրդանիշ: Ճշմարիտ պետական գործչին հնարավոր չէ լռեցնել անազատությամբ, որովհետև նրա թողած ժառանգությունը՝ ամուր սահմանները, հզոր տնտեսությունն ու արժանապատիվ կեցվածքը, խոսում են փաստերի, այլ ոչ թե նարատիվների լեզվով:

Շնորհավոր ծնունդդ, պարո՛ն Նախագահ: Արժանապատվությունը, ուժը և պետական տեսլականը միշտ հաղթում են ժամանակավոր թուլությանը:

Հայկ Մովսիսյան

Դիտվել է՝ 151

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Երբ վառոդի նոր տակառները հասցվեն, ամեն ինչ կրկին կպայթի շատ ավելի մեծ ուժգնությամբ

Երբ վառոդի նոր տակառները հասցվեն, ամեն ինչ կրկին կպայթի շատ ավելի մեծ ուժգնությամբ

Ամերիկյան մամուլը նոր վարկածներ է հրապարակում ԿՀՎ տնօրեն Ռեդքլիֆի և Վատիկանի միջազգային հարցերով քարտուղար Փոլ Ռիչարդ Գալագերի՝ Մոսկվա կատարած անսպասելի այցի վերաբերյալ։ Երկու օր առաջ «Նյու Յորք Թայմս»-ը հոդված էր հրապարակել, որտեղ պնդվում էր, որ Ռեդքլիֆը և Գալագերը մեկնել էին Մոսկվա՝ համոզելու Ռուսաստանին զինադադար կնքել...

Սոցցանցային գրառումներ

Ամերիկացին, ֆրանսիացին, ճապոնացին կարդում են, հիանում են, սովորում են նրանից՝ հայից
Ամերիկացին, ֆրանսիացին, ճապոնացին կարդում են, հիանում են, սովորում են նրանից՝ հայից

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Դա­վադ­րու­թ­յան տե­սու­թ­յուն»
«Դա­վադ­րու­թ­յան տե­սու­թ­յուն»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Այդ քաղցր պատառը՝ իշխանություն
Այդ քաղցր պատառը՝ իշխանություն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.