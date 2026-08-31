Մանրամասն որոնում (արխիվ)
31.08.2026
 
Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովի փոխանցմամբ՝ առայժմ Ռուսաստանի և Եվրամիության միջև հարաբերությունների բարելավման նախադրյալներ չկան, եվրոպացի քաղաքական գործիչները հավատարիմ են առճակատման գծին և մեծացնում են ԵՄ երկրների ռազմական ներուժը։ Միաժամանակ Պեսկովն ընդգծել է, որ Ռուսաստանը պահպանում է Եվրոպայի հետ երկխոսության պատրաստակամությունը։               
 
Նորություններ » Ամերիկացին, ֆրանսիացին, ճապոնացին կարդում են, հիանում են, սովորում են նրանից՝ հայից

Ամերիկացին, ֆրանսիացին, ճապոնացին կարդում են, հիանում են, սովորում են նրանից՝ հայից

Ամերիկացին, ֆրանսիացին, ճապոնացին կարդում են, հիանում են, սովորում են նրանից՝ հայից
31.08.2026 | 13:50

Էսօր Սարոյանի տարեդարձն ա

Հիշում եմ՝ միջին դասարաններում էի, թախտին փորի վրա պառկած Սարոյանի «Ժամում վաթսուն մղոնն» էի կարդում։ Լավ հիշում եմ իմ զգացողությունը. համարյա նույն բանն էի զգում, ինչ հիմա զգում եմ մանկությունս հիշելիս։ Տարօրինակ էր՝ սովորական, պարզ պատմվածքներ ամերիկացիների կյանքից, ու էդքա՜ն ջերմություն կար մեջը, կարոտ, որ ես դեռ չէի հասցրել ճանաչել, իմ համար դեռ անսովոր սեր՝ ոչ թե կնոջ, այլ մարդկանց, աշխարհի նկատմամբ։ Հիմա լավ չեմ էլ հիշում, թե ինչի մասին էին պատմվածքները, բայց զգացողությունները բյուրեղացել-մնացել են մեջս։

Հետո էլի Սարոյան կարդացի՝ տարբեր բաներ, ու միշտ նույն զգացողությունը։

Իսկ հետո տեսա Սարոյանին։ Տեսա ու շատ զարմացա՝ հռչակավոր գրող, որը տեղ ա գրավել աշխարհի մեծերի՝ Ֆոլկների, Ստայնբեքի, Հեմինգուեյի, Ջեկ Լոնդոնի կողքին, ու էդքա՜ն հայ, էդքա՜ն բիթլիսեցի՝ հաղթանդամ, թավ բեղերով։ Ախր, ո՜նց կլինի։ Ուրեմն՝ ամբողջ աշխարհը տեղավորվում ա էս մի թիզ Հայաստանի մեջ, թե չէ ո՞նց պիտի մինչև ուղնուծուծը հայ էս ծերունին աշխարհին խելք սովորացնի, ո՞նց պիտի հասկանան նրան։ Չէ՞ որ ամերիկացին, ֆրանսիացին, ճապոնացին նայում են նրան ու տեսնում են իսկական, ավանդական հայի, ու կարդում են, հիանում են, սովորում են նրանից՝ հայից։ Ու էդ հայը նաև հայերեն ա խոսում, այսինքն՝ էդ տիեզերական մտքերը նաև հայերեն են հնչում նրա գլխում։

Քո ազգը սիրել ա պետք՝ անկախ ամեն ինչից, բայց ինչքա՜ն լավ ա, երբ նաև հպարտանալու բան ունես։

Էսօր Սարոյանի տարեդարձն ա։

Հենրիկ Պիպոյան

Դիտվել է՝ 505

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Երբ վառոդի նոր տակառները հասցվեն, ամեն ինչ կրկին կպայթի շատ ավելի մեծ ուժգնությամբ

Երբ վառոդի նոր տակառները հասցվեն, ամեն ինչ կրկին կպայթի շատ ավելի մեծ ուժգնությամբ

Ամերիկյան մամուլը նոր վարկածներ է հրապարակում ԿՀՎ տնօրեն Ռեդքլիֆի և Վատիկանի միջազգային հարցերով քարտուղար Փոլ Ռիչարդ Գալագերի՝ Մոսկվա կատարած անսպասելի այցի վերաբերյալ։ Երկու օր առաջ «Նյու Յորք Թայմս»-ը հոդված էր հրապարակել, որտեղ պնդվում էր, որ Ռեդքլիֆը և Գալագերը մեկնել էին Մոսկվա՝ համոզելու Ռուսաստանին զինադադար կնքել...

Սոցցանցային գրառումներ

Ամերիկացին, ֆրանսիացին, ճապոնացին կարդում են, հիանում են, սովորում են նրանից՝ հայից
Ամերիկացին, ֆրանսիացին, ճապոնացին կարդում են, հիանում են, սովորում են նրանից՝ հայից

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Դա­վադ­րու­թ­յան տե­սու­թ­յուն»
«Դա­վադ­րու­թ­յան տե­սու­թ­յուն»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Այդ քաղցր պատառը՝ իշխանություն
Այդ քաղցր պատառը՝ իշխանություն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.