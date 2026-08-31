Մանրամասն որոնում (արխիվ)
31.08.2026
 
Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովի փոխանցմամբ՝ առայժմ Ռուսաստանի և Եվրամիության միջև հարաբերությունների բարելավման նախադրյալներ չկան, եվրոպացի քաղաքական գործիչները հավատարիմ են առճակատման գծին և մեծացնում են ԵՄ երկրների ռազմական ներուժը։ Միաժամանակ Պեսկովն ընդգծել է, որ Ռուսաստանը պահպանում է Եվրոպայի հետ երկխոսության պատրաստակամությունը։               
 
Նորություններ » Հայ-ռուսական հարաբերությունները ռեստարտի կարիք ունեն

Հայ-ռուսական հարաբերությունները ռեստարտի կարիք ունեն

Հայ-ռուսական հարաբերությունները ռեստարտի կարիք ունեն
31.08.2026 | 14:33

Նիկոլ Փաշինյանը երկօրյա այցով մեկնել է Ղրղզստան, ուր կմասնակցի Շանհայի համագործակցության կազմակերպության գագաթնաժողովի ՇՀԿ+ ձևաչափի հանդիպմանը և դրա շրջանակում կայանալիք միջոցառումներին: Նա հանդիպում կունենա Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Այդ հանդիպումից մեծ ակնկալիքներ չպետք է ունենալ, քանզի շատ խնդիրներ են կուտակված։ Նրանք, ովքեր կարծում են, թե Ռուսաստանը շահագրգռված է Փաշինյանին իշխանությունից հեռացնելու հարցում, սխալվում են։ Նիկոլը 2018-ին իշխանության է եկել Ռուսաստանի իշխանության կամոք, 2021-ին վերընտրվել է Ռուսաստանի մեծ աջակցությամբ։ Հայ-ռուսական հարաբերություններին պետք է ռեստարտ, սակայն դա Փաշինյանի օրոք չի կարող տեղի ունենալ, քանզի Ռուսաստանը նրան չի համարում ընտրված, լեգիտիմ վարչապետ։ Փաշինյանն էլ, ԵՄ-ին Հայաստանի անդամակցության գործընթացի մեկնարկի մասին դեկլարատիվ օրենք ընդունելով, բազում այլ քայլերով՝ բացահայտ հակադրվել է Ռուսաստանին։ Գագիկ Ծառուկյանին, Ռոբերտ Քոչարյանին կալանավորելով Պուտինի հետ «առևտուր անելը» պրիմիտիվ խաղ է, որը հազիվ թե արդյունք տա։ Եթե հայկական գյուղմթերքն ու մյուս ապրանքները Ռուսաստան արտահանման արգելքը առաջիկայում չհանվի, կարելի է ասել, որ Փաշինյան-Պուտին հանդիպումն արդյունավետ չի եղել։

Ոսկան Սարգսյան

Դիտվել է՝ 130

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Երբ վառոդի նոր տակառները հասցվեն, ամեն ինչ կրկին կպայթի շատ ավելի մեծ ուժգնությամբ

Երբ վառոդի նոր տակառները հասցվեն, ամեն ինչ կրկին կպայթի շատ ավելի մեծ ուժգնությամբ

Ամերիկյան մամուլը նոր վարկածներ է հրապարակում ԿՀՎ տնօրեն Ռեդքլիֆի և Վատիկանի միջազգային հարցերով քարտուղար Փոլ Ռիչարդ Գալագերի՝ Մոսկվա կատարած անսպասելի այցի վերաբերյալ։ Երկու օր առաջ «Նյու Յորք Թայմս»-ը հոդված էր հրապարակել, որտեղ պնդվում էր, որ Ռեդքլիֆը և Գալագերը մեկնել էին Մոսկվա՝ համոզելու Ռուսաստանին զինադադար կնքել...

Սոցցանցային գրառումներ

Ամերիկացին, ֆրանսիացին, ճապոնացին կարդում են, հիանում են, սովորում են նրանից՝ հայից
Ամերիկացին, ֆրանսիացին, ճապոնացին կարդում են, հիանում են, սովորում են նրանից՝ հայից

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Դա­վադ­րու­թ­յան տե­սու­թ­յուն»
«Դա­վադ­րու­թ­յան տե­սու­թ­յուն»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Այդ քաղցր պատառը՝ իշխանություն
Այդ քաղցր պատառը՝ իշխանություն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.