Հայ-ռուսական հարաբերությունները ռեստարտի կարիք ունեն

Նիկոլ Փաշինյանը երկօրյա այցով մեկնել է Ղրղզստան, ուր կմասնակցի Շանհայի համագործակցության կազմակերպության գագաթնաժողովի ՇՀԿ+ ձևաչափի հանդիպմանը և դրա շրջանակում կայանալիք միջոցառումներին: Նա հանդիպում կունենա Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Այդ հանդիպումից մեծ ակնկալիքներ չպետք է ունենալ, քանզի շատ խնդիրներ են կուտակված։ Նրանք, ովքեր կարծում են, թե Ռուսաստանը շահագրգռված է Փաշինյանին իշխանությունից հեռացնելու հարցում, սխալվում են։ Նիկոլը 2018-ին իշխանության է եկել Ռուսաստանի իշխանության կամոք, 2021-ին վերընտրվել է Ռուսաստանի մեծ աջակցությամբ։ Հայ-ռուսական հարաբերություններին պետք է ռեստարտ, սակայն դա Փաշինյանի օրոք չի կարող տեղի ունենալ, քանզի Ռուսաստանը նրան չի համարում ընտրված, լեգիտիմ վարչապետ։ Փաշինյանն էլ, ԵՄ-ին Հայաստանի անդամակցության գործընթացի մեկնարկի մասին դեկլարատիվ օրենք ընդունելով, բազում այլ քայլերով՝ բացահայտ հակադրվել է Ռուսաստանին։ Գագիկ Ծառուկյանին, Ռոբերտ Քոչարյանին կալանավորելով Պուտինի հետ «առևտուր անելը» պրիմիտիվ խաղ է, որը հազիվ թե արդյունք տա։ Եթե հայկական գյուղմթերքն ու մյուս ապրանքները Ռուսաստան արտահանման արգելքը առաջիկայում չհանվի, կարելի է ասել, որ Փաշինյան-Պուտին հանդիպումն արդյունավետ չի եղել։
Ոսկան Սարգսյան