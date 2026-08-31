Մանրամասն որոնում (արխիվ)
31.08.2026
 
Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովի փոխանցմամբ՝ առայժմ Ռուսաստանի և Եվրամիության միջև հարաբերությունների բարելավման նախադրյալներ չկան, եվրոպացի քաղաքական գործիչները հավատարիմ են առճակատման գծին և մեծացնում են ԵՄ երկրների ռազմական ներուժը։ Միաժամանակ Պեսկովն ընդգծել է, որ Ռուսաստանը պահպանում է Եվրոպայի հետ երկխոսության պատրաստակամությունը։               
 
Նորություններ » Ե՞րբ եք ձեր միջի աբիժնիկին, ձեր միջի ապերախտին հաղթելու

Ե՞րբ եք ձեր միջի աբիժնիկին, ձեր միջի ապերախտին հաղթելու

Ե՞րբ եք ձեր միջի աբիժնիկին, ձեր միջի ապերախտին հաղթելու
31.08.2026 | 15:01

Շենգավիթում ինչ որ տնակներ են եկել քանդելու, բնակիչներն էլ, 2-ամսական երեխաներին ձեռքներն առած, չեն թողնում տրակտորը մտնի տարածք, քարերով հարվածում են տեխնիկային։

Եթե այս մարդիկ ընդհանրապես անձնագիր ունեն, ապա ես գեթե վստահ եմ, թե ում են իրենք ընտրել ամսի 7-ին։ Ծառուկյանի ու մյուսների փողերը իրար մեջ կիսելու սիրահարները սովորաբար այս կատեգորիայից են լինում։

Երեկ էլ շենգավիթցի մի մարդ էր բողոքում, որ իր կրպակը քանդել են առանց զգուշացնելու, ինքը թոշակառու մարդ, այդ կրպակում կար էր անում, հիմա ինչով պետք է զբաղվի, չգիտի։ Ու հռետորական հարց էր հնչեցնում՝ «նիկոլենց ընտրել ենք, որ գան քանդե՞ն, թուրք են դրանք»։

Արդեն 8 տարի ասվում, ցուցադրվում ու ապացուցվում է, որ սրանք չարիք են։ Սրանց ոչ հավատալ է պետք, ոչ էլ,առավել ևս, ընտրել։ Բայց մեկ է, իրենք գնում, տափուկի պես ընտրում-գալիս են, հետո սկսում բողոքել, հարայ, հրոց, որ իրանց դուքյանը քանդում են։ Էս դառավ էն «Արարատ ցեմենտի» աշխատողի խոսքը, որ ասում էր՝ իրան ենք ընտրել, որ հիմա գործարանը փակի, մենք անգործ մնա՞նք։ Ծառուկյանից աշխատավարձ ստացող, բայց նիկոլ ընտրող աբիժնիկներին էլ ի՞նչ բացատրես։ նիկոլն այ սենց, բոլորիդ քոլիկները, կրպակներն ու տները քանդելով կամ տան ծուխը մարելով պիտի սաղիդ տուն մտնի, նոր հիշեք, որ նիկոլը թուրք ա։

նիկոլի և քպ-ի 8 տարվա կառավարման ընթացքում մի բան է կառուցվել՝ Եռաբլուրը։ Էն էլ՝ կիսատ-պռատ, դեռ հող ու ավազի մեջ կորած։ Մնացածը քանդվել է, հանձնվել է, ուրացվել է։ Կանգուն ու ծաղկուն Արցախ է տվել ու օֆ չի քաշել, ձեր խրճիթն ի՞նչ է, որ չքանդի։ Ե՞րբ եք հասկանալու այս ճշմարտությունը, այ հազարամյակների պատմություն ունեցող խելացի ժողովուրդ ջան։ Ե՞րբ եք ձեր միջի աբիժնիկին, ձեր միջի ապերախտին հաղթելու։ Վախենամ տենց էլ կուլ գնաք, մենակ թե «նախկինները հետ չգան»։

Արամ Գևորգյան

Դիտվել է՝ 151

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Երբ վառոդի նոր տակառները հասցվեն, ամեն ինչ կրկին կպայթի շատ ավելի մեծ ուժգնությամբ

Երբ վառոդի նոր տակառները հասցվեն, ամեն ինչ կրկին կպայթի շատ ավելի մեծ ուժգնությամբ

Ամերիկյան մամուլը նոր վարկածներ է հրապարակում ԿՀՎ տնօրեն Ռեդքլիֆի և Վատիկանի միջազգային հարցերով քարտուղար Փոլ Ռիչարդ Գալագերի՝ Մոսկվա կատարած անսպասելի այցի վերաբերյալ։ Երկու օր առաջ «Նյու Յորք Թայմս»-ը հոդված էր հրապարակել, որտեղ պնդվում էր, որ Ռեդքլիֆը և Գալագերը մեկնել էին Մոսկվա՝ համոզելու Ռուսաստանին զինադադար կնքել...

Սոցցանցային գրառումներ

Ամերիկացին, ֆրանսիացին, ճապոնացին կարդում են, հիանում են, սովորում են նրանից՝ հայից
Ամերիկացին, ֆրանսիացին, ճապոնացին կարդում են, հիանում են, սովորում են նրանից՝ հայից

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Դա­վադ­րու­թ­յան տե­սու­թ­յուն»
«Դա­վադ­րու­թ­յան տե­սու­թ­յուն»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Այդ քաղցր պատառը՝ իշխանություն
Այդ քաղցր պատառը՝ իշխանություն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.