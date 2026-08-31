Մանրամասն որոնում (արխիվ)
31.08.2026
 
Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովի փոխանցմամբ՝ առայժմ Ռուսաստանի և Եվրամիության միջև հարաբերությունների բարելավման նախադրյալներ չկան, եվրոպացի քաղաքական գործիչները հավատարիմ են առճակատման գծին և մեծացնում են ԵՄ երկրների ռազմական ներուժը։ Միաժամանակ Պեսկովն ընդգծել է, որ Ռուսաստանը պահպանում է Եվրոպայի հետ երկխոսության պատրաստակամությունը։               
 
Նորություններ » Այս մարդուց ուժ է ճառագում՝ բնական, աստվածատուր, տեսանելի, կամքի, դիմադրողականության, իրական «դուխ»-ի ուժ

Այս մարդուց ուժ է ճառագում՝ բնական, աստվածատուր, տեսանելի, կամքի, դիմադրողականության, իրական «դուխ»-ի ուժ

Այս մարդուց ուժ է ճառագում՝ բնական, աստվածատուր, տեսանելի, կամքի, դիմադրողականության, իրական «դուխ»-ի ուժ
31.08.2026 | 15:43

Այսօր ՀՀ երկրորդ ղեկավար, Նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ծննդյան տարեդարձն է՝ նա դառնում է 72 տարեկան:

հեճուկս ՆՓ&ՔՊ контора-ի գործադրած նրան մեկուսացնելու աննախադեպ ջանքերի, ի հեճուկս վերջին «չընտրությունների» արդյունքների, այսօր, այս պատկառելի տարիքում դեռևս ակտուալ է Հայաստանը նրա ղեկավարմանը հանձնելու օրակարգը՝ դուրս բերելու Ազգը, Պետությունն ու Հայրենիքը այս ամոթալի, խայտառակ վիճակից, որն արդյունք է «անհայրենիք куток»-ի 8-ամյա հակահայ գործունեության:

Քոչարյանից վախենում և հարգում էին հայր և որդի Ալիևները, ինչը նշանակում էր վախ և հարգանք Հայաստանի և Արցախի հանդեպ: Քոչարյանին հարգանքով էին վերաբերվում բոլոր գեոպոլիտիկ կենտրոններում, ինչը նշանակում էր հարգանք և օժանդակության պատրաստակամություն Հայաստանի և հայ ազգի հանդեպ:

Քոչարյանի ղեկավարած Հայաստանը արժանապատիվ պետություն էր և ուներ բարեկամներ ու թշնամիներ: Այսօրվա Հայաստանին և նրա ղեկավարին ամբողջ աշխարհում այլևս որևէ կերպ չեն վերաբերվում, քան որպես իրենց ծրագրերը առաջ մղելու գործիքի կամ վերաբերվում են զզվանքով, լավագույն դեպքում՝ խղճահարությամբ:

Քոչարյանի ղեկավարման օրոք ցանկացած հայ աշխարհի ցանկացած կետում իրեն զգում էր հաղթանակած պետության և ազգի ներկայացուցիչ՝ այսօր նվաստացումը խժռել է ամբողջ արժանապատվ հայությանը:

Բոլոր բացթողումներով հանդերձ, որոնցից չի կարող զերծ մնալ և ոչ մի երկրի ղեկավար այս հողագնդի երեսին, Քոչարյանը եղել և դեռևս ի զորու է լինել Հայաստանին արժանի ղեկավար՝ որպես մեր երկրի և աշխարհասփյուռ հայության շահերի արժանապատիվ սպասարկու:

Հայաստանին հիմա օդի ու ջրի պես ՈՒԺԵՂ առաջնորդ է պետք՝ առկա դաժան մարտահրավերներին դիմագրավելու, Ազգի, Պետության և Հայրենիքի շահերն առաջ մղելու ունակ կենսունակ կառավարման համակարգ ձևավորելու համար: Ցավալի է, որ այսօր դեռևս Քոչարյանին այլընտրանք չկա, սակայն այն չկա:

Շնորհավոր ծննդյանդ տարեդարձը, պարոն Նախագահ, ամենայն հարգանքով և երախտագիտությամբ:

Արգամ Տեր-Պողոսյան

Դիտվել է՝ 114

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Երբ վառոդի նոր տակառները հասցվեն, ամեն ինչ կրկին կպայթի շատ ավելի մեծ ուժգնությամբ

Երբ վառոդի նոր տակառները հասցվեն, ամեն ինչ կրկին կպայթի շատ ավելի մեծ ուժգնությամբ

Ամերիկյան մամուլը նոր վարկածներ է հրապարակում ԿՀՎ տնօրեն Ռեդքլիֆի և Վատիկանի միջազգային հարցերով քարտուղար Փոլ Ռիչարդ Գալագերի՝ Մոսկվա կատարած անսպասելի այցի վերաբերյալ։ Երկու օր առաջ «Նյու Յորք Թայմս»-ը հոդված էր հրապարակել, որտեղ պնդվում էր, որ Ռեդքլիֆը և Գալագերը մեկնել էին Մոսկվա՝ համոզելու Ռուսաստանին զինադադար կնքել...

Սոցցանցային գրառումներ

Ամերիկացին, ֆրանսիացին, ճապոնացին կարդում են, հիանում են, սովորում են նրանից՝ հայից
Ամերիկացին, ֆրանսիացին, ճապոնացին կարդում են, հիանում են, սովորում են նրանից՝ հայից

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Դա­վադ­րու­թ­յան տե­սու­թ­յուն»
«Դա­վադ­րու­թ­յան տե­սու­թ­յուն»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Այդ քաղցր պատառը՝ իշխանություն
Այդ քաղցր պատառը՝ իշխանություն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.