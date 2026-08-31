Մանրամասն որոնում (արխիվ)
31.08.2026
 
Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովի փոխանցմամբ՝ առայժմ Ռուսաստանի և Եվրամիության միջև հարաբերությունների բարելավման նախադրյալներ չկան, եվրոպացի քաղաքական գործիչները հավատարիմ են առճակատման գծին և մեծացնում են ԵՄ երկրների ռազմական ներուժը։ Միաժամանակ Պեսկովն ընդգծել է, որ Ռուսաստանը պահպանում է Եվրոպայի հետ երկխոսության պատրաստակամությունը։               
 
Նորություններ » Էս տեսակ մարդկանց շնորհիվ է, որ ազգը դեռ չի բարոյալքվել

Էս տեսակ մարդկանց շնորհիվ է, որ ազգը դեռ չի բարոյալքվել

Էս տեսակ մարդկանց շնորհիվ է, որ ազգը դեռ չի բարոյալքվել
31.08.2026 | 19:45

Օրեր առաջ գրել էի, որ Արցախից տեղահանված մի ընտանիքի, որտեղ 3 մանկահասակ երեխա կա, կահույք է անհրաժեշտ. նոր տուն էին տեղափոխվելու, որտեղ ոչ մի բան չկար: Լավ մարդիկ ով ինչով կարող էր արձագանքում էր, առաջարկում: Մինչև մտածում էինք՝ ոնց կազմակերպենք, որտեղից վերցնենք, ՀՅԴ-ից Մանուկյան Գեղամն է զանգում ու ասում, որ նոր վիճակում մեծ պահարան ունի, կուղարկի, Չարենցավանի ՀՅԴ տարածքայինի տղերքին էլ կասի, որ օգնեն տեղափոխման հարցում, որովհետև ընտանիքի հայրը վիրավորում ուներ, մենակ չէր կարող: Ընտանիքի կոնտակտները փոխանցում եմ, որ կապվեն, տեղափոխությունը կազմակերպեն, հետո պարզվում է՝ պարոն Մանուկյանը նաև մահճակալների ու փափուկ կահույքի հարցերով էլ է զբաղվել, գնել, վաճառողներն էլ, որ իմացել են արցախահայ ընտանիքի համար է, հա՛մ զեղչ են արել, հա՛մ մի բան էլ ավել կահույք նվիրել...

Ես միշտ ասել եմ, որ էս ազգի հիմքը էս տեսակ մարդիկ են՝ կամեցող, ապրումակցող, նվիրյալ: Էս մարդկանց շնորհիվ է, որ դեռ էս ազգը չի բարոյալքվել, չի թրքացել, չի վերացել:

Ապրեք, զորանաք...

Արամ Գևորգյան

Դիտվել է՝ 135

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Երբ վառոդի նոր տակառները հասցվեն, ամեն ինչ կրկին կպայթի շատ ավելի մեծ ուժգնությամբ

Երբ վառոդի նոր տակառները հասցվեն, ամեն ինչ կրկին կպայթի շատ ավելի մեծ ուժգնությամբ

Ամերիկյան մամուլը նոր վարկածներ է հրապարակում ԿՀՎ տնօրեն Ռեդքլիֆի և Վատիկանի միջազգային հարցերով քարտուղար Փոլ Ռիչարդ Գալագերի՝ Մոսկվա կատարած անսպասելի այցի վերաբերյալ։ Երկու օր առաջ «Նյու Յորք Թայմս»-ը հոդված էր հրապարակել, որտեղ պնդվում էր, որ Ռեդքլիֆը և Գալագերը մեկնել էին Մոսկվա՝ համոզելու Ռուսաստանին զինադադար կնքել...

Սոցցանցային գրառումներ

Ամերիկացին, ֆրանսիացին, ճապոնացին կարդում են, հիանում են, սովորում են նրանից՝ հայից
Ամերիկացին, ֆրանսիացին, ճապոնացին կարդում են, հիանում են, սովորում են նրանից՝ հայից

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Դա­վադ­րու­թ­յան տե­սու­թ­յուն»
«Դա­վադ­րու­թ­յան տե­սու­թ­յուն»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Այդ քաղցր պատառը՝ իշխանություն
Այդ քաղցր պատառը՝ իշխանություն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.