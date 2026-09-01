ՈՒսուցիչների օրհնության կարգ
01.09.2026 | 10:37
Սիրելի՛ հավատացյալներ:
Այսօր՝ սեպտեմբերի 1-ին, ժամը 14:30-ին, Ախթալայի Սուրբ Աստվածածին վանքում կկատարվի ուսուցիչների օրհնության կարգը։
Այս գեղեցիկ ավանդույթը մեր եկեղեցում կատարվում է նոր ուսումնական տարվա մեկնարկին՝ աղոթելով, որ Տերը զորացնի ուսուցիչներին նրանց պատասխանատու և աստվածահաճո առաքելության մեջ, լուսավորի նրանց միտքն ու սիրտը և օրհնի մեր երեխաների ու պատանիների կրթության ճանապարհը։
Սիրով հրավիրում ենք բոլոր ուսուցիչներին, աշակերտներին և նրանց ընտանիքներին մասնակցելու այս հոգևոր արարողությանը։
Տեր Հեթում քահանա ԹԱՐՎԵՐԴՅԱՆ
Մեկնաբանություններ