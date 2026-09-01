Forbes Woman-ը բացառիկ հարցազրույց է հրապարակել Ռուբեն Վարդանյանի կնոջ՝ Վերոնիկա Զոնաբենդի հետ
01.09.2026 | 10:43
Ստորև ներկայացնում ենք մի քանի հատված հարցազրույցից
— Ռուբենի ձերբակալությունից հետո, քանի դեռ այնտեղ Կարմիր խաչն էր, նրանք ամիսը մեկ անգամ այցելում էին կալանավորներին և տեսագրություն էին անում։ Այսինքն՝ երեքշաբաթյա ընդմիջումով հնարավոր էր Ռուբենին տեսնել տեսանյութով։ Եվ մենք կարող էինք նրա համար հաղորդագրություններ ձայնագրել։ Ավելի քան մեկ տարի տեսազանգ չկա։ Միայն վերջերս ինձ հաջողվեց փաստաբանի միջոցով փոխանցել մեր թոռնուհիների լուսանկարները, որոնք ծնվել են Ռուբենի կալանքի ընթացքում։ Մեր ավագ թոռնուհին արդեն երկու տարեկան է, իսկ կրտսերը երեք ամսական կդառնա։
— Կանանց միջազգային հումանիտար պատվիրակության նպատակը բացառապես հումանիտար է՝ հանդիպել Ադրբեջանի Հանրապետության օմբուդսմենին, այցելել Ադրբեջանում պահվող Հայաստանի քաղաքացիներին, նրանց փոխանցել հարազատների նամակները, լուսանկարներն ու թույլատրված անձնական իրերը։
— Բաքու մեկնելու իմ կոչին արդեն արձագանքել են պոտենցիալ բազմաթիվ մասնակիցներ։ Բայց բոլորը հարցնում են անվտանգության մասին։ Դատելով նրանից, թե ինչպես էին Ադրբեջանում ընթանում դատավարությունները և ինչում էին մեղադրում գերիներին, կարող են ձերբակալել ցանկացած մարդու, ով երբևէ այցելել է Լեռնային Ղարաբաղ։ Դատավարությունների ընթացքում մեղադրանքներից մեկը սահմանն ապօրինի հատելն էր։
— Ադրբեջանական կողմի համար մեր պատվիրակության այցը իրական բարի կամք ցույց տալու հնարավորություն է այս՝ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման շուրջ քննարկումների շրջանում։ Չէ՞ որ ես խնդրում եմ ամենապարզ բանը՝ թույլ տալ հանդիպել հարազատներին, փոխանցել անհրաժեշտ իրերով ծանրոցներ, նամակներ և լուսանկարներ։
Вероника Зонабенд в большом интервью для Forbes Woman рассказала о трёх годах, что Рубен Варданян провёл в заключении, и о том, как семье удаётся поддерживать с ним связь в условиях ограниченного общения.
Сегодня они знают о нём меньше, чем должна знать о близком человеке любая семья: единственным источником информации остаются редкие телефонные разговоры.
Одной из главных тем разговора стала международная женская гуманитарная миссия в Баку, которую предлагает организовать Вероника. Её цель предельно конкретна — встретиться с армянскими гражданами, удерживаемыми в Азербайджане, передать разрешённые личные вещи от родных и убедиться в условиях их содержания.
«Я прошу об элементарном: позволить увидеться с близкими, передать посылки с необходимым, письма и фотографии».
Вероника подчёркивает, что сегодня ситуация с армянскими пленными требует большего международного внимания. Гуманитарная миссия — один из шагов, который может помочь вернуть внимание к людям, остающимся в заключении, и дать их семьям возможность поддерживать с ними связь.
Многие годы Рубен и Вероника вместе с единомышленниками из разных стран создавали образовательные и гуманитарные инициативы и объединяли людей вокруг общих ценностей. После задержания Рубена Вероника взяла на себя управление благотворительными проектами семьи.
Մեկնաբանություններ