Մանրամասն որոնում (արխիվ)
01.09.2026
 
Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովի փոխանցմամբ՝ առայժմ Ռուսաստանի և Եվրամիության միջև հարաբերությունների բարելավման նախադրյալներ չկան, եվրոպացի քաղաքական գործիչները հավատարիմ են առճակատման գծին և մեծացնում են ԵՄ երկրների ռազմական ներուժը։ Միաժամանակ Պեսկովն ընդգծել է, որ Ռուսաստանը պահպանում է Եվրոպայի հետ երկխոսության պատրաստակամությունը։               
 
Նորություններ » «Հրիր ընկնողին»

«Հրիր ընկնողին»

«Հրիր ընկնողին»
01.09.2026 | 11:29

Ի՞նչ անել, պաշտպանե՞լ Վարդաշենի վթարային շենքի կամ ինքնակամ շինությունների բնակիչներին, որոնց տները քանդում են, իսկ իրենք մնալու են փողոցում, թե՞ նրանց «հրել»։ Նրանք են ընտրել իրենց ապագան, որը «կա», և չպե՞տք է արդյոք առերեսվեն իրենց ընտրության հետ։

«Ընկնողին հրիր»,- Նիցշեի ամենաշատը ցիտվող միտքն է։

Նիցշեն, «ընկնողին հրիր» ասելով, չի ասում՝ թույլ մարդուն ոչնչացրու։

«Ընկնողը» հին մարդն է, հին արժեքների կրողը։ Նա համակերպվողն է, ուրիշի հաջողությունը չընդունողն է, իր անհաջողությունների համար մեղավոր փնտրողն է, ատելություն տարածողի ընտրազանգվածն է, իր հայրենազուրկ ազգակիցներին ատողն է։

Նիցշեի համար մարդը կենդանու և Գերմարդու միջև ձգած պարան է, որով պետք է անցնի նրանց միջև եղած անդունդը հաղթահարելու համար։ Ուստի, մարդը պետք է կարողանա հաղթահարել ինքն իրեն։

Նիցշեն ասում էր, որ ինքը նրանց կողմից է, ովքեր նահատակվում են այդ անդունդը հաղթահարելու ճամփին, որովհետեւ այլ կերպ չեն կարող` նրանք իրենք իրենց են հաղթահարում։

Դեմոկրատիայի մեջ նա վտանգ էր տեսնում` հավասարեցում, ամբոխավարություն, հոտային մտածողություն։

«Հոտը» նրանց բազմությունն է, ովքեր չեն ստեղծում իրենց արժեքները, այլ կրկնում են են․ «Բոլորը այդպես են մտածում, ուրեմն, ես էլ այդպես պետք է մտածեմ»։

Այդ ճանապարհի վերջում Նիցշեն տեսնում էր «Վերջին Մարդուն»՝ միայն ապահովության ձգտող, առանց մեծ նպատակների, առանց ռիսկի, առանց ինքնահաղթահարման։

Նիցշեն ասում էր՝ ընկնողին հրիր, այսինքն, մի կառչիր մեռնող արժեքներից, թող հինն ընկնի, նաև՝ այդ հինը կրողը։

Եվ այստեղ Նիցշեն մեզ կարող է օգնել պատասխանելու մեր հարցադրմանը՝ օգնե՞լ, թե չօգնել ՔՊ ընտրողներին, որոնց մեծամասնությունը հենց իրենց ընտրության արդյունքի առաջին տուժողներն են` տնտեսական դժվարությունների ու անօրինականությունների առաջնագծում են։

Ըստ Նիցշեի՝ այն, ինչ ընկնում է, պետք է հրել, որովհետև նրանք, ովքեր չեն կարող ճախրել, պետք է վայր ընկնեն և որքան հնարավոր է շուտ։ Դրանով ազատվում է տարածություն Նորի համար։

Ստեփան Դանիելյան

Դիտվել է՝ 299

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Երբ վառոդի նոր տակառները հասցվեն, ամեն ինչ կրկին կպայթի շատ ավելի մեծ ուժգնությամբ

Երբ վառոդի նոր տակառները հասցվեն, ամեն ինչ կրկին կպայթի շատ ավելի մեծ ուժգնությամբ

Ամերիկյան մամուլը նոր վարկածներ է հրապարակում ԿՀՎ տնօրեն Ռեդքլիֆի և Վատիկանի միջազգային հարցերով քարտուղար Փոլ Ռիչարդ Գալագերի՝ Մոսկվա կատարած անսպասելի այցի վերաբերյալ։ Երկու օր առաջ «Նյու Յորք Թայմս»-ը հոդված էր հրապարակել, որտեղ պնդվում էր, որ Ռեդքլիֆը և Գալագերը մեկնել էին Մոսկվա՝ համոզելու Ռուսաստանին զինադադար կնքել...

Սոցցանցային գրառումներ

ՈՒսումը տիեզերական ինքնամաքրման գործընթաց ա
ՈՒսումը տիեզերական ինքնամաքրման գործընթաց ա

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Դա­վադ­րու­թ­յան տե­սու­թ­յուն»
«Դա­վադ­րու­թ­յան տե­սու­թ­յուն»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Այդ քաղցր պատառը՝ իշխանություն
Այդ քաղցր պատառը՝ իշխանություն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.