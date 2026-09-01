Մանրամասն որոնում (արխիվ)
01.09.2026
 
Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովի փոխանցմամբ՝ առայժմ Ռուսաստանի և Եվրամիության միջև հարաբերությունների բարելավման նախադրյալներ չկան, եվրոպացի քաղաքական գործիչները հավատարիմ են առճակատման գծին և մեծացնում են ԵՄ երկրների ռազմական ներուժը։ Միաժամանակ Պեսկովն ընդգծել է, որ Ռուսաստանը պահպանում է Եվրոպայի հետ երկխոսության պատրաստակամությունը։               
 
Նորություններ » ՈՒսումը տիեզերական ինքնամաքրման գործընթաց ա

ՈՒսումը տիեզերական ինքնամաքրման գործընթաց ա

ՈՒսումը տիեզերական ինքնամաքրման գործընթաց ա
01.09.2026 | 12:00

Սեպտեմբերի մեկին բոլորն են դպրոց գնում։ Անգամ նրանք, ովքեր վաղուց դպրոցն ավարտել են, էլի մտովի դպրոց են գնում, որովհետև ուրիշ ոչ մի կերպ հնարավոր չի արդարացում գտնել ամռան վերջանալու համար։ Միջգալակտիկական եղանակային օրենսգրքի համաձայն՝ ամառը երբեք չպիտի վերջանա։ Օրինակ՝ արևի վրա միշտ ամառ ա։ Բայց ուսումը տիեզերական ինքնամաքրման գործընթաց ա, ու օրենքից բացառություն ա արվում։

Իսկ մրգերի հեչ վեջը չի, որ ամառն անցավ. ձմերուկը կա, սեխը կա, խաղողը կա, դեղձը կա, սալոր-մալոր, խնձոր-մնձոր... Նույնիսկ ավելի լավ են զգում իրանց, ավելի շատացել են։ Դե, մրգերին ո՞վ ա խելք տվել, նրանք դպրոց չեն գնում՝ տենց անգրագետ-անգրագետ, դամբուլ-դամբուլ ուտվում-գնում են։

Շնորհավոր մեր սեպտեմբերի մեկը։

Հենրիկ Պիպոյան

Դիտվել է՝ 1215

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Երբ վառոդի նոր տակառները հասցվեն, ամեն ինչ կրկին կպայթի շատ ավելի մեծ ուժգնությամբ

Երբ վառոդի նոր տակառները հասցվեն, ամեն ինչ կրկին կպայթի շատ ավելի մեծ ուժգնությամբ

Ամերիկյան մամուլը նոր վարկածներ է հրապարակում ԿՀՎ տնօրեն Ռեդքլիֆի և Վատիկանի միջազգային հարցերով քարտուղար Փոլ Ռիչարդ Գալագերի՝ Մոսկվա կատարած անսպասելի այցի վերաբերյալ։ Երկու օր առաջ «Նյու Յորք Թայմս»-ը հոդված էր հրապարակել, որտեղ պնդվում էր, որ Ռեդքլիֆը և Գալագերը մեկնել էին Մոսկվա՝ համոզելու Ռուսաստանին զինադադար կնքել...

Սոցցանցային գրառումներ

ՈՒսումը տիեզերական ինքնամաքրման գործընթաց ա
ՈՒսումը տիեզերական ինքնամաքրման գործընթաց ա

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Դա­վադ­րու­թ­յան տե­սու­թ­յուն»
«Դա­վադ­րու­թ­յան տե­սու­թ­յուն»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Այդ քաղցր պատառը՝ իշխանություն
Այդ քաղցր պատառը՝ իշխանություն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.