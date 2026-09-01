Սուտը բացահայտվեց, պետությունը խուճապի մեջ էր
01.09.2026 | 12:37
Աթաթուրքի որդեգրած դուստրը՝ Սաբիհա Գյոքչենը, Թուրքիայի առաջին կին օդաչուն էր, որը հայտնի Դերսիմի գործողության ժամանակ ռումբեր էր նետում քրդերի վրա, իսկ 1937 թվականին, երբ նա բախվեց Ֆրանսիայի դեսպանի հետ Հաթայի հարցի շուրջ, երեք անգամ օդ կրակեց և գոռաց, որ անհրաժեշտության դեպքում զենք կվերցնեն։ Այս «հերոսությունից» հետո նա դարձավ քեմալականների համար «արդիականության» խորհրդանիշ։ Մինչ պաշտոնական տարբերակը նշում է, որ Սաբիհա Գյոքչենը Հաֆիզ Իզզեթ բեյի և Հայրիյե Հանիմի դուստրն էր, և որ ծնողների մահից հետո նրան մեծացրել է իր ավագ եղբայրը, և որ Աթաթուրքը նրան որդեգրել է 1925 թվականին, 2004 թվականի փետրվարի 6-ին գլխավոր խմբագիր Հրանտ Դինքը «Ակոս» շաբաթաթերթում հրապարակեց այն փաստը, որ այս «թուրք» կինը, որը «արդիականության» խորհրդանիշ է, իրականում հայ որբ էր։ Փաստի աղբյուրն Այնթապից մի հայ կին էր՝ Հռիփսիմե (Սեբիլջյան) Ղազալյանը։ Ղազալյանը պատմեց, որ Սաբիհա Գյոքչենն իրականում իր մորաքույր Հաթուն Սեբիլջյանն էր, որը ցեղասպանության ժամանակ ծնողներին կորցնելուց հետո տեղավորվել էր որբանոցում, և որ ավելի ուշ նրանք իմացել են, որ Հաթունին որդեգրել է Աթաթուրքը։ Նա ասաց, որ փորձել են կապ հաստատել նրա հետ, բայց ապարդյուն՝ հիմնավորելով պնդումները լուսանկարներով և փաստաթղթերով։
Սուտը բացահայտվեց, պետությունը խուճապի մեջ էր։ Իրավիճակը մեծ իրարանցում առաջացրեց։ Հետևեց Գլխավոր շտաբի գրավոր հայտարարություն. «Նման խորհրդանիշը, անկախ դրա նպատակից, քննարկման առարկա դարձնելը հանցագործություն է ազգային միասնության և սոցիալական խաղաղության դեմ», և որ այս լուրը տարածողները չարամիտ, անամոթ մարդիկ էին, որոնց պետք է դաս տալ։ Դրանից հետո Հրանտ Դինքին կանչեցին։ Նա ապացույցներով մտավ Ստամբուլի նահանգապետարան, որտեղ նրան «զգուշացրին» փոխնահանգապետի անձնական աշխատասենյակում։ Դրանից հետո մի խումբ ֆաշիստներ, «Էրգենեկոն» անդամներ և ազգայնականներ սկսեցին բացահայտորեն թիրախավորել Հրանտ Դինքին, և նա սպանվեց 2007 թվականի հունվարի 19-ին: Հրանտ Դինքի կողմից Սաբիհա Գյոքչենի սկանդալի բացահայտումը և, ավելին, նրա աշխատանքը Հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ այնպիսի բաներ էին, որոնք թուրքական պետությունը երբեք չէր կարող ընդունել, նշանակում էր պետության հիմքերի խաթարում: Ահա թե ինչու «Մենք բոլորս Հրանտ ենք, մենք բոլորս հայ ենք» կարգախոսը բարձրացնելը չափազանց կարևոր է թուրքական լուսավորյալ, մտավորական հանրության համար:
«ՄԻ ՓՈՔՐ ԺՊԻՏ»-ի ՖԲ էջից
Մեկնաբանություններ