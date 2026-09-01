Մանրամասն որոնում (արխիվ)
01.09.2026
 
Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովի փոխանցմամբ՝ առայժմ Ռուսաստանի և Եվրամիության միջև հարաբերությունների բարելավման նախադրյալներ չկան, եվրոպացի քաղաքական գործիչները հավատարիմ են առճակատման գծին և մեծացնում են ԵՄ երկրների ռազմական ներուժը։ Միաժամանակ Պեսկովն ընդգծել է, որ Ռուսաստանը պահպանում է Եվրոպայի հետ երկխոսության պատրաստակամությունը։               
 
Նորություններ » Հաճախ մարդկանց դիրքն ու շարժուձևը ավելի շատ բան են ասում, քան՝ խոսքերը

Հաճախ մարդկանց դիրքն ու շարժուձևը ավելի շատ բան են ասում, քան՝ խոսքերը

Հաճախ մարդկանց դիրքն ու շարժուձևը ավելի շատ բան են ասում, քան՝ խոսքերը
01.09.2026 | 14:16

Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը ոչ միայն լավ է տիրապետում body language-ի՝ մարմնի լեզվի հմտություններին, այլև ունի սուլթանական հոգեբանություն և, այլոց հետ հարաբերվելիս, իրեն պահում է հենց այդ դիրքից։

Տեսեք նրա արհամարհանքով հայացքը և փռված, ոտքերը չռված դիրքը։

Չկարծեք, թե դա անդաստիարակության նշան է։ Էրդողանը այդկերպ իր անհարգալից վերաբերմունքը, ցինիզմը և հեգնանքն է ցույց տալիս Ռուսաստանի և Բելառուսի նախագահների նկատմամբ։

Ավելի պարզ ասած՝ ոտքերի այդ բաց դիրքով Էրդողանը ցույց է տալիս, որ Պուտինն ու Լուկաշենկոն իր համար այդ արժեքն ունեն։ Այդպես ոչ մի բարոյական մարդ չի անում, եթե հատուկ չի ընդգծում իր վերաբերմունքը։ Դա հենց մարմնի լեզվի հոգեբանական արտահայտություն է, որի վրա աշխատում են բազմաթիվ մասնագետներ։

Եթե Պուտինը փորձում է հավասարի կեցվածք պահել, ապա Լուկաշենկոն իր դիրքով և ձեռքերով ինքնաբերաբար հայտնվում է ենթակայի և ստորադասի, նվաստի վիճակում։

Լուկաշենկոյի նման այդպիսի կուզիկացած ու ձեռքերով փակված, խեղճուկրակ դիրքով է լինում նաև Նիկոլ Փաշինյանը, երբ հանդիպում է ԱՄՆ-ի, ԵՄ-ի, Թուրքիայի կամ Ադրբեջանի ղեկավարների հետ։

Հաճախ մարդկանց դիրքերը և շարժուձևը ավելի շատ բան են ասում, քան խոսքերը։

Նաիրի Հոխիկյան

Դիտվել է՝ 205

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Երբ վառոդի նոր տակառները հասցվեն, ամեն ինչ կրկին կպայթի շատ ավելի մեծ ուժգնությամբ

Երբ վառոդի նոր տակառները հասցվեն, ամեն ինչ կրկին կպայթի շատ ավելի մեծ ուժգնությամբ

Ամերիկյան մամուլը նոր վարկածներ է հրապարակում ԿՀՎ տնօրեն Ռեդքլիֆի և Վատիկանի միջազգային հարցերով քարտուղար Փոլ Ռիչարդ Գալագերի՝ Մոսկվա կատարած անսպասելի այցի վերաբերյալ։ Երկու օր առաջ «Նյու Յորք Թայմս»-ը հոդված էր հրապարակել, որտեղ պնդվում էր, որ Ռեդքլիֆը և Գալագերը մեկնել էին Մոսկվա՝ համոզելու Ռուսաստանին զինադադար կնքել...

Սոցցանցային գրառումներ

ՈՒսումը տիեզերական ինքնամաքրման գործընթաց ա
ՈՒսումը տիեզերական ինքնամաքրման գործընթաց ա

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Դա­վադ­րու­թ­յան տե­սու­թ­յուն»
«Դա­վադ­րու­թ­յան տե­սու­թ­յուն»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Այդ քաղցր պատառը՝ իշխանություն
Այդ քաղցր պատառը՝ իշխանություն
ref="hyOйСЉ/1558391003">Այդ քաղցր պատառը՝ իշխանություն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.