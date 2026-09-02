Բաց նամակ՝ ազգին

(մենք կորցնում ենք այն, ինչի տերը չենք)
Ազգի՛ս․
Այս նամակը չեմ գրում քեզ գովելու համար։
Չեմ գրում նաև քեզ մեղադրելու համար։
Գրում եմ, որովհետև երբեմն մարդուն պետք է ոչ թե գովասանք, այլ հայելի։
Իսկ ազգերին՝ նույնպես։
Մենք սովորել ենք կորուստներից հետո հարցնել՝ ո՞վ վերցրեց։
Բայց գուցե ամենադաժան հարցը դա չէ։
Գուցե առաջին հարցը պետք է լինի՝
«Ինչո՞ւ մենք թույլ տվեցինք, որ մեր ձեռքից ընկնի»։
Աշխարհում կա մի պարզ օրենք, որի դեմ ոչ մի գեղեցիկ խոսք չի կարող կանգնել.
Ապրանքին տեր է պետք, տիրոջն էլ՝ տեր։
Այն, ինչ արժեքավոր է, պահում են։
Այն, ինչ սուրբ է, պաշտպանում են։
Այն, ինչ ժառանգություն է, փոխանցում են։
Իսկ այն, ինչի նկատմամբ անտարբեր են դառնում, մի օր կորցնում են։
Հենց այնպես ոչինչ չի կորչում։
Ոչ հողը։
Ոչ պատմությունը։
Ոչ լեզուն։
Ոչ մշակույթը։
Ոչ հայրենիքը։
Կորուստը երբեմն սկսվում է շատ ավելի շուտ, քան մենք նկատում ենք։
Սկսվում է այն օրը, երբ հողի վրա քայլում ենք, բայց այլևս չենք զգում նրա արժեքը։
Սկսվում է այն օրը, երբ պատմությունը գիտենք միայն որպես ամսաթվերի շարան, բայց չենք զգում դրա մեջ թաղված մարդկանց շունչը։
Սկսվում է այն օրը, երբ հայրենիքը դառնում է բառ, իսկ ոչ թե պատասխանատվություն։
Եվ ամենավտանգավորը՝
սկսվում է այն օրը, երբ մեզ թվում է, թե ուրիշը պետք է պահի այն, ինչ իրականում մեզ է վստահված։
Մենք հաճախ ասում ենք՝ հակառակորդը ուժեղ էր։
Այո՛, գուցե ուժեղ էր։
Բայց մի պահ կանգնենք։
Ու նայենք ոչ թե հակառակորդին, այլ մեզ։
Որքան ուժ ունի նա՝ այնքան կարևոր է հասկանալ, թե ինչ ուժ ունենք մենք։
Ոչ միայն զենք։
Ոչ միայն բանակ։
Այլ գիտելիք։
Կազմակերպվածություն։
Տնտեսություն։
Մշակույթ։
Կամք։
Միասնություն։
Հիշողություն։
Եվ ամենակարևորը՝ իրար նկատմամբ պատասխանատվություն։
Որովհետև պատերազմը միշտ չէ, որ սկսվում է սահմանին։
Երբեմն պատերազմը սկսվում է մարդու ներսում։
Սկսվում է այն ժամանակ, երբ «մենք»-ը փոքրանում է, իսկ «ես»-ը՝ մեծանում։
Երբ եղբորդ ցավը դառնում է նրա անձնական խնդիրը։
Երբ հարևանիդ կորուստը քեզ չի վերաբերում։
Երբ երկրի մի հատվածի վտանգը քեզ համար հեռավոր լուր է։
Երբ ժողովուրդը ներսից բաժանվում է այնքան, որ արտաքին հարվածն այլևս պարզապես ավարտում է այն, ինչ ներսում վաղուց սկսել էր։
Պառակտված պատը թշնամին միշտ չէ, որ պետք է քանդի։ Երբեմն բավական է միայն հրել։
Եվ հետո մենք սկսում ենք փնտրել դավաճանին։
Մեկի անունն ենք տալիս։
Մյուսին ենք մատնացույց անում։
Երրորդին ենք հայհոյում։
Բայց գուցե պետք է մի պահ դադարենք մատով ուրիշներին ցույց տալուց և նայենք մեր սեփական ձեռքերին։
Որովհետև ազգը միայն ղեկավարները չեն։
Ազգը միայն զինվորները չեն։
Ազգը միայն մտավորականները չեն։
Ազգը միայն իշխանությունը չէ։
Ազգը մենք ենք։
Եվ եթե մի օր պատմությունը մեզ հարցնի՝
«Ի՞նչ արեցիք, որպեսզի պահեք այն, ինչ ստացել էիք»,
մենք չենք կարող ամբողջ պատասխանատվությունը փոխանցել մեկ ուրիշի։
Որովհետև հայրենիքը մեզ հանձնված տուն է։
Իսկ տունը միայն այն ժամանակ է տուն մնում, երբ նրա բնակիչները զգում են, որ իրենք դրա տերն են։
Պատկերացրեք՝ ձեր պարանոցին ոսկյա շղթա կա։
Այն հին է։
Թանկ է։
Ժառանգություն է։
Դուք գիտեք, որ այն արժեքավոր է։
Բայց տարիներով չեք ստուգում փականը։
Մի օր այն պոկվում է։
Շղթան ընկնում է։
Մեկ ուրիշը գտնում է։
Եվ վերցնում է։
Դուք վազում եք նրա հետևից ու գոռում.
«Գող է»։
Գուցե իսկապես գող է։
Բայց հետո գալիս է ավելի ծանր հարցը.
«Իսկ դու ինչո՞ւ չպահեցիր»։
Այս հարցը չի արդարացնում նրան, ով վերցրեց։
Բայց այն դատում է նրան, ով անփույթ եղավ։
Եվ հայրենիքի հարցում այդ անփութության գինը կարող է լինել ոչ թե մի ոսկյա շղթա։
Այն կարող է լինել մի ամբողջ սերնդի մանկություն։
Մի քաղաքի տուն։
Մի գյուղի գերեզմանատուն։
Մի եկեղեցու զանգ։
Մի բուռ հող։
Մի անուն, որը այլևս քարտեզի վրա չի գրվի։
Մի հիշողություն, որի մասին վաղը երեխաները կլսեն միայն որպես՝
«Մի ժամանակ այստեղ մերն էր»։
Ահա այդ նախադասությունն է, որ պետք է վախեցնի մեզ։
Ոչ թե պատերազմի աղմուկը։
Այլ այդ լուռ նախադասությունը։
«Մի ժամանակ այստեղ մերն էր»։
Ուստի, ազգի՛ս, մի՛ սպասիր, մինչև կորուստը փաստ դառնա։
Մի՛ սպասիր, մինչև սահմանը փոխվի։
Մի՛ սպասիր, մինչև վերջին մարդը հեռանա։
Մի՛ սպասիր, մինչև վերջին երգը լռի։
Մի՛ սպասիր, մինչև երեխան հարցնի՝
«Իսկ ինչո՞ւ այստեղ այլևս հայերեն չեն խոսում»։
Տերը նա չէ, ով ասում է՝ «սա իմն է»։
Տերը նա է, ով ամեն օր անում է այն, ինչ անհրաժեշտ է իր ունեցածը պահելու համար։
Հայրենիքը սեփականության վկայական չէ։
Հայրենիքը կտակ չէ։
Հայրենիքը նույնիսկ միայն ժառանգություն չէ։
Հայրենիքը վստահություն է, որը մահացածները փոխանցում են ապրողներին։
Եվ մենք իրավունք չունենք այդ վստահությունը վերադարձնել դատարկ ձեռքերով։
Մի օր մեր երեխաները մեզանից չեն հարցնելու՝ քանի՞ հայրենասիրական խոսք ենք ասել։
Նրանք չեն հարցնելու՝ քանի՞ անգամ ենք դրոշ բարձրացրել։
Չեն հարցնելու՝ քանի՞ անգամ ենք սոցիալական ցանցում գրել «Հայրենիք» բառը։
Նրանք մի օր միայն մեկ հարց կարող են տալ.
«Դուք պահեցի՞ք այն, ինչ մեզ էր պատկանում»։
Այդ պահին մենք չենք կարողանա պատմել նրանց, թե որքան ուժեղ էր հակառակորդը։
Որքան դժվար էր ժամանակը։
Որքան բարդ էին հանգամանքները։
Որքան ուրիշներն էին մեղավոր։
Որովհետև երեխան չի հարցնելու՝ ով էր մեղավոր։
Նա հարցնելու է՝
«Դու ի՞նչ արեցիր»։
Եվ այդ հարցի առաջ ոչ մի դրոշ չի կարող թաքցնել մեր ձեռքերը։
Ոչ մի ճառ։
Ոչ մի երգ։
Ոչ մի գեղեցիկ բառ։
Միայն գործը։
Միայն պատասխանատվությունը։
Միայն այն, ինչ իրականում պահեցինք։
Ուստի այսօր ես ոչ մեկին չեմ ասում՝ «հայրենասեր եղիր»։
Ես ասում եմ՝
Տեր եղիր։
Տեր եղիր քո հողին։
Տեր եղիր քո լեզվին։
Տեր եղիր քո պատմությանը։
Տեր եղիր քո հիշողությանը։
Տեր եղիր կողքիդ մարդուն։
Տեր եղիր այն ամենին, ինչ քեզ վստահվել է։
Որովհետև աշխարհը դատարկ տեղ չի սիրում։
Եթե դու չես պահում քոնը, ինչ-որ մեկը կգա և կասի՝
«Այժմ սա իմն է»։
Եվ այդ ժամանակ գուցե մենք նորից կբարձրաձայնենք։
Կբողոքենք։
Կմեղադրենք։
Կպահանջենք։
Կաղաղակենք։
Բայց պատմությունը երբեմն ամեն ինչից հետո միայն մի նախադասություն է թողնում։
Մի նախադասություն, որից ծանր է լռությունը.
«Դուք կորցրեցիք այն, որովհետև չհասկացաք, թե ինչ ունեիք»։
Եվ գուցե ամենասարսափելին նույնիսկ դա չէ։
Ամենասարսափելին այն օրն է, երբ մեր երեխան կանգնի այն հողի վրա, որի մասին մենք նրան պատմել ենք որպես հայրենիքի, նայի մեր աչքերի մեջ ու շատ հանգիստ հարցնի.
«Եթե այդքան շատ էիք սիրում…
ինչո՞ւ չպահեցիք»։
Այդ հարցից հետո այլևս ոչ մի խոսք պետք չէ։
Միայն լռություն։
Եվ այդ լռության մեջ՝
մեր բոլոր պատասխանները։