35 տարի առաջ Արցախը հռչակեց իր անկախությունը

Սեպտեմբերի 2-ը երբեմնի մեր ամենահպարտ, ամենալուսավոր տոնն էր։ Այսօր այդ օրը դարձել է անտանելի լռության, խորը ցավի և բաց վերքի հիշեցում։
Արցախը պարզապես հողակտոր կամ աշխարհագրական տարածք չէր այն մեր ազգային ողնաշարն էր, մեր հավաքական արժանապատվության բերդն ու մեր տեսակի ինքնության հենասյունը։ Արցախի կորուստը, հարյուր հազարավոր հայրենակիցների բռնի տեղահանումն ու դարավոր հայկական օջախների հայաթափումը ոչ թե պատահականություն էին, այլ քաղաքական աններելի ձախողման, անգործության և թշնամական ծրագրերին հարմարվելու ողբերգական հետևանք։
Այսօր մեզնից խլել են տոնելու իրավունքը, բայց ոչ ոք չի կարող խլել մեր հիշողությունը։ Յուրաքանչյուր կորցրած լեռ, քարուքանդ եղած տուն, լքված գերեզման ու անավարտ մնացած երազանք պահանջում են արթնություն, այլ ոչ թե թմբիր։ Հայրենիքի կորուստը չի կարող դառնալ «սովորական» կամ «անցյալ» այն պետք է դառնա մեր ազգային վերածննդի գլխավոր շարժիչ ուժը։
Ամուր, միասնական ու անսասան՝ մինչև ազատության ու արդարության վերջնական հաղթանակը։
Հայկ Մովսիսյան