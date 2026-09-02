Մանրամասն որոնում (արխիվ)
02.09.2026
 
Գյումրու ռուսական ռազմաբազան վաղն էլ չի լինի Հայաստանում, եթե Երևանը շահագրգռված չէ դրա ներկայությամբ՝ Բիշքեկում լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ «Բայց արդյո՞ք Հայաստանը պատրաստ է դրան։ Խնդրեմ, մենք ոչ ոքի ոչինչ չենք պարտադրելու։ Իսկ եթե հայ ժողովուրդը ցանկանում է, որ նրանց կողքին ռուսական ռազմական որևէ թև լինի, ապա մենք կմնանք, կաշխատենք ու կհամագործակցենք»,- հավելել է Պուտինը։               
 
Նորություններ » 35 տարի առաջ Արցախը հռչակեց իր անկախությունը

35 տարի առաջ Արցախը հռչակեց իր անկախությունը

35 տարի առաջ Արցախը հռչակեց իր անկախությունը
02.09.2026 | 14:14

Սեպտեմբերի 2-ը երբեմնի մեր ամենահպարտ, ամենալուսավոր տոնն էր։ Այսօր այդ օրը դարձել է անտանելի լռության, խորը ցավի և բաց վերքի հիշեցում։

Արցախը պարզապես հողակտոր կամ աշխարհագրական տարածք չէր այն մեր ազգային ողնաշարն էր, մեր հավաքական արժանապատվության բերդն ու մեր տեսակի ինքնության հենասյունը։ Արցախի կորուստը, հարյուր հազարավոր հայրենակիցների բռնի տեղահանումն ու դարավոր հայկական օջախների հայաթափումը ոչ թե պատահականություն էին, այլ քաղաքական աններելի ձախողման, անգործության և թշնամական ծրագրերին հարմարվելու ողբերգական հետևանք։

Այսօր մեզնից խլել են տոնելու իրավունքը, բայց ոչ ոք չի կարող խլել մեր հիշողությունը։ Յուրաքանչյուր կորցրած լեռ, քարուքանդ եղած տուն, լքված գերեզման ու անավարտ մնացած երազանք պահանջում են արթնություն, այլ ոչ թե թմբիր։ Հայրենիքի կորուստը չի կարող դառնալ «սովորական» կամ «անցյալ» այն պետք է դառնա մեր ազգային վերածննդի գլխավոր շարժիչ ուժը։

Ամուր, միասնական ու անսասան՝ մինչև ազատության ու արդարության վերջնական հաղթանակը։

Հայկ Մովսիսյան

Դիտվել է՝ 182

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

ԱՄՆ-ը հերթական անգամ ամրապնդում է իր դիրքերը համաշխարհային ֆինանսական բուրգի գագաթին

ԱՄՆ-ը հերթական անգամ ամրապնդում է իր դիրքերը համաշխարհային ֆինանսական բուրգի գագաթին

Վերջին շրջանում շատ է խոսվում նոր աշխարհակարգի ձևավորման մասին, այն է՝ աշխարհաքաղաքական կենտրոնների ազդեցության գոտիների, ֆինանսատնտեսական լծակների ու ռեսուրսների վերաբաշխման։
1974-ին նոր աշխարհի քաղաքական ճարտարապետներից Հենրի Քիսինջերի ջանքերով կնքվեց ԱՄՆ-ի և Սաուդյան Արաբիայի միջև նավթադոլադային (petrodollar) պայմանագիրը...

Սոցցանցային գրառումներ

Տեսնես՝ ո՞ր մեկն է առաջինը գոռալու, որ ռուսների հեռանալը դավաճանություն է
Տեսնես՝ ո՞ր մեկն է առաջինը գոռալու, որ ռուսների հեռանալը դավաճանություն է

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Դա­վադ­րու­թ­յան տե­սու­թ­յուն»
«Դա­վադ­րու­թ­յան տե­սու­թ­յուն»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Այդ քաղցր պատառը՝ իշխանություն
Այդ քաղցր պատառը՝ իշխանություն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.