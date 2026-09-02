Ոչ թալանը հետ բերելու գործիք, ոչ էլ վարկանիշ բարձրացնելու տեխնոլոգիա, ընդամենը շանտաժի միջոց

Խաչատրյան Գագիկի ձերբակալությունների էպոպեայում հանրությանը պետք է հուզի ընդամենը մեկ փաստ: Փաստ, որ սակայն վրիպում է բոլորի ուշադրությունից: Այդ փաստն այն է, որ իր, հարյուրավոր հատորներից բաղկացած քրեական գործերում, չկա գեթ մեկ հիշատակում «Մոցարտ» շոկոլադի մասին: Չկա ու չի լինելու երբեք, որովհետև դա սուտ էր: Ընդ որում, սուտ էր միշտ: Այնպես, ինչպես սուտ էր Սաշիկի «50 տոկոսը», Մանվելի «տուշոնկեն», տիկին Ռիտայի` երեխա ծախելը, արցախցիների «չկռվելը» և այլն:
Սրա հետ մեկտեղ սուտ է նաև թալանի վերադարձը: Սա արդեն վիճակագրական փաստ է, որը 8 տարի շարունակ հաստատվում է պետբյուջեի թվերով: Ոչ մի թալան չի վերադարձվելու, բայց վերադարձի անվան տակ միլիարդներով փող է լափվել արդեն ու դեռ կլափվի: Սուտ է կաշառակերության դեմ պայքարը, ժողովրդավարությունը: Սուտ է նաև սերը, սրտիկը և նույնիսկ քարտեզը: Սաղ սուտ ա:
Ճշմարտությունն այն է, որ իսրայելա-ադրբեջանական գործակալական ցանցը 2018-ին հեղաշրջում է իրականացրել Հայաստանում, որի արդյունքում արդեն օտարվել է Արցախը, իսկ Հայաստանը օտարման փուլում է:
Խաչատրյան և Ծառուկյան Գագիկները, Քոչարյան Ռոբերտն ու Սեդրակը և բազմաթիվ այլ մարդիկ ոչ թալանը հետ բերելու գործիք են, ոչ էլ նույնիսկ վարկանիշ բարձրացնելու տեխնոլոգիա, նրանք ընդամենը շանտաժի միջոց են:
Շանտաժը հետևյալն է՝ պատժամիջոց մի կիրառի, թե չէ ժողովրդին կասեմ, որ սաղ Գագոների ու Քոչարյանների խաթր ես անում... Մոցարտն էլ կգցեմ ջեբդ:
Արթուր Դանիելյան