Մանրամասն որոնում (արխիվ)
02.09.2026
 
Գյումրու ռուսական ռազմաբազան վաղն էլ չի լինի Հայաստանում, եթե Երևանը շահագրգռված չէ դրա ներկայությամբ՝ Բիշքեկում լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ «Բայց արդյո՞ք Հայաստանը պատրաստ է դրան։ Խնդրեմ, մենք ոչ ոքի ոչինչ չենք պարտադրելու։ Իսկ եթե հայ ժողովուրդը ցանկանում է, որ նրանց կողքին ռուսական ռազմական որևէ թև լինի, ապա մենք կմնանք, կաշխատենք ու կհամագործակցենք»,- հավելել է Պուտինը։               
 
Նորություններ » Ոչ թալանը հետ բերելու գործիք, ոչ էլ վարկանիշ բարձրացնելու տեխնոլոգիա, ընդամենը շանտաժի միջոց

Ոչ թալանը հետ բերելու գործիք, ոչ էլ վարկանիշ բարձրացնելու տեխնոլոգիա, ընդամենը շանտաժի միջոց

Ոչ թալանը հետ բերելու գործիք, ոչ էլ վարկանիշ բարձրացնելու տեխնոլոգիա, ընդամենը շանտաժի միջոց
02.09.2026 | 14:20

Խաչատրյան Գագիկի ձերբակալությունների էպոպեայում հանրությանը պետք է հուզի ընդամենը մեկ փաստ: Փաստ, որ սակայն վրիպում է բոլորի ուշադրությունից: Այդ փաստն այն է, որ իր, հարյուրավոր հատորներից բաղկացած քրեական գործերում, չկա գեթ մեկ հիշատակում «Մոցարտ» շոկոլադի մասին: Չկա ու չի լինելու երբեք, որովհետև դա սուտ էր: Ընդ որում, սուտ էր միշտ: Այնպես, ինչպես սուտ էր Սաշիկի «50 տոկոսը», Մանվելի «տուշոնկեն», տիկին Ռիտայի` երեխա ծախելը, արցախցիների «չկռվելը» և այլն:

Սրա հետ մեկտեղ սուտ է նաև թալանի վերադարձը: Սա արդեն վիճակագրական փաստ է, որը 8 տարի շարունակ հաստատվում է պետբյուջեի թվերով: Ոչ մի թալան չի վերադարձվելու, բայց վերադարձի անվան տակ միլիարդներով փող է լափվել արդեն ու դեռ կլափվի: Սուտ է կաշառակերության դեմ պայքարը, ժողովրդավարությունը: Սուտ է նաև սերը, սրտիկը և նույնիսկ քարտեզը: Սաղ սուտ ա:

Ճշմարտությունն այն է, որ իսրայելա-ադրբեջանական գործակալական ցանցը 2018-ին հեղաշրջում է իրականացրել Հայաստանում, որի արդյունքում արդեն օտարվել է Արցախը, իսկ Հայաստանը օտարման փուլում է:

Խաչատրյան և Ծառուկյան Գագիկները, Քոչարյան Ռոբերտն ու Սեդրակը և բազմաթիվ այլ մարդիկ ոչ թալանը հետ բերելու գործիք են, ոչ էլ նույնիսկ վարկանիշ բարձրացնելու տեխնոլոգիա, նրանք ընդամենը շանտաժի միջոց են:

Շանտաժը հետևյալն է՝ պատժամիջոց մի կիրառի, թե չէ ժողովրդին կասեմ, որ սաղ Գագոների ու Քոչարյանների խաթր ես անում... Մոցարտն էլ կգցեմ ջեբդ:

Արթուր Դանիելյան

Դիտվել է՝ 455

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

ԱՄՆ-ը հերթական անգամ ամրապնդում է իր դիրքերը համաշխարհային ֆինանսական բուրգի գագաթին

ԱՄՆ-ը հերթական անգամ ամրապնդում է իր դիրքերը համաշխարհային ֆինանսական բուրգի գագաթին

Վերջին շրջանում շատ է խոսվում նոր աշխարհակարգի ձևավորման մասին, այն է՝ աշխարհաքաղաքական կենտրոնների ազդեցության գոտիների, ֆինանսատնտեսական լծակների ու ռեսուրսների վերաբաշխման։
1974-ին նոր աշխարհի քաղաքական ճարտարապետներից Հենրի Քիսինջերի ջանքերով կնքվեց ԱՄՆ-ի և Սաուդյան Արաբիայի միջև նավթադոլադային (petrodollar) պայմանագիրը...

Սոցցանցային գրառումներ

Տեսնես՝ ո՞ր մեկն է առաջինը գոռալու, որ ռուսների հեռանալը դավաճանություն է
Տեսնես՝ ո՞ր մեկն է առաջինը գոռալու, որ ռուսների հեռանալը դավաճանություն է

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Դա­վադ­րու­թ­յան տե­սու­թ­յուն»
«Դա­վադ­րու­թ­յան տե­սու­թ­յուն»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Այդ քաղցր պատառը՝ իշխանություն
Այդ քաղցր պատառը՝ իշխանություն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.