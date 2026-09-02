Մանրամասն որոնում (արխիվ)
02.09.2026
 
Գյումրու ռուսական ռազմաբազան վաղն էլ չի լինի Հայաստանում, եթե Երևանը շահագրգռված չէ դրա ներկայությամբ՝ Բիշքեկում լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ «Բայց արդյո՞ք Հայաստանը պատրաստ է դրան։ Խնդրեմ, մենք ոչ ոքի ոչինչ չենք պարտադրելու։ Իսկ եթե հայ ժողովուրդը ցանկանում է, որ նրանց կողքին ռուսական ռազմական որևէ թև լինի, ապա մենք կմնանք, կաշխատենք ու կհամագործակցենք»,- հավելել է Պուտինը։               
 
Նորություններ » Այս դատավարությունը պետք է դիտարկել որպես Հայաստանը աշխարհաքաղաքական կոնֆլիկտի տարածք սարքելու հերթական օղակներից մեկը

Այս դատավարությունը պետք է դիտարկել որպես Հայաստանը աշխարհաքաղաքական կոնֆլիկտի տարածք սարքելու հերթական օղակներից մեկը

Այս դատավարությունը պետք է դիտարկել որպես Հայաստանը աշխարհաքաղաքական կոնֆլիկտի տարածք սարքելու հերթական օղակներից մեկը
02.09.2026 | 15:06

ԵՄ անդամակցության գործընթացի սկսման մասին ՀՀ պրովակացիոն օրենքը Հայաստանը մտցրել է աշխարհաքաղաքական ծուղակի մեջ, որը հղի է անդառնալի հետևանքներով։

Ժամանակին Ուկրաինայի սահմանադրության մեջ ամրագրվեց ՆԱՏՕ-ին միանալու հոդվածը, որպես նպատակ և գործընթաց, որի ողբերգական հետևանքները մենք տեսնում ենք։

Ոչ Ուկրաինան է ՆԱՏՕ-ին միանալու, ոչ էլ Հայաստանը` ԵՄ-ին, սակայն, որպես աշխարհաքաղաքական կոնֆլիկտի մանրադրամներ, այդ երկրները օգտագործվում են։

Սեպտեմբերի 8-ին տեղի է ունենալու Անդրանիկ Թևանյանի՝ իր նշանակությամբ աննախադեպ դատավարությունը, որտեղ Ռուսաստանը մեղադրվում է որպես Հայաստանի թշնամի երկիր։ Հստակեցնենք, որ դատարաններում մեղադրանքները, ի դեմ դատախազության, պետությունն է ներկայացնում։

Մի կողմ դնենք այն, որ «գործը» շինծու է, ինչը գործով փաստաբանները մանրամասն ներկայացրել են հանրությանը, խնդիրը քաղաքական բովանդակությունն է։

Հիշեցնենք՝ Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև կան ստորագրված փաստաթղթեր, որ միմյանց տարածքում հետախուզական գործողություններ չեն իրականացնում։ Այս դատավարությամբ կասկածի տակ են դրվում այդ պայմանագրերը՝ համապատասխան հետևանքներով հանդերձ։

Այս դատավարությունը պետք է դիտարկել որպես Հայաստանը աշխարհաքաղաքական կոնֆլիկտի տարածք սարքելու հերթական օղակներից մեկը։

Ստեփան Դանիելյան

Դիտվել է՝ 148

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

ԱՄՆ-ը հերթական անգամ ամրապնդում է իր դիրքերը համաշխարհային ֆինանսական բուրգի գագաթին

ԱՄՆ-ը հերթական անգամ ամրապնդում է իր դիրքերը համաշխարհային ֆինանսական բուրգի գագաթին

Վերջին շրջանում շատ է խոսվում նոր աշխարհակարգի ձևավորման մասին, այն է՝ աշխարհաքաղաքական կենտրոնների ազդեցության գոտիների, ֆինանսատնտեսական լծակների ու ռեսուրսների վերաբաշխման։
1974-ին նոր աշխարհի քաղաքական ճարտարապետներից Հենրի Քիսինջերի ջանքերով կնքվեց ԱՄՆ-ի և Սաուդյան Արաբիայի միջև նավթադոլադային (petrodollar) պայմանագիրը...

Սոցցանցային գրառումներ

Տեսնես՝ ո՞ր մեկն է առաջինը գոռալու, որ ռուսների հեռանալը դավաճանություն է
Տեսնես՝ ո՞ր մեկն է առաջինը գոռալու, որ ռուսների հեռանալը դավաճանություն է

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Դա­վադ­րու­թ­յան տե­սու­թ­յուն»
«Դա­վադ­րու­թ­յան տե­սու­թ­յուն»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Այդ քաղցր պատառը՝ իշխանություն
Այդ քաղցր պատառը՝ իշխանություն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.