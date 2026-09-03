Ապրեք անտեսանելի իրականության մեջ
03.09.2026 | 00:20
Ես ձեր Փրկիչն եմ: Ես ձեզ փրկում եմ ոչ միայն մեղքի ծանրությունից, այլև` մտահոգության դառնությունից, թշվառությունից ու տառապանքից, թուլակամությունից ու սրտի ցավից: Այո, ձեր Փրկիչը:
Իմացեք, որ դուք ապրում եք Անտեսի մեջ, այսինքն` Իրական կյանքում:
Բարձրացրեք ձեր գլուխը երկրային նեղություններից և նայեք Արքայության Փառքին: Անանցը խորհելով` ամեն օր էլ ավելի բարձրացրեք ձեր միտքը` տեսնելու համար Երկնային Իրականությունը: Խոսեք Ինձ հետ: Կարոտով կապվեք Ինձ: Ձեր հանգիստը գտեք Ինձ մոտ: Բնակակից եղեք: Վերջ տվեք ձեր բեռները անհանգիստ երթով Ինձ բերելու, ապա նույն տենդագին փութով վերցնելու և ձեզ հետ կրկին ետ տանելու անմիտ սովորությանը: Ոչ. այդպես մի արեք: Այլ բնակվեք Իմ մեջ: Իմ Զորության ու Պաշտպանության զգացումը ոչ մի րոպե մի’ կորցրեք: Ապահով ու հանգիստ եղեք այն մանկան պես, որ ամուր բռնել է մոր ձեռքը:
Մեկնաբանություններ