Մանրամասն որոնում (արխիվ)
03.09.2026
 
Գյումրու ռուսական ռազմաբազան վաղն էլ չի լինի Հայաստանում, եթե Երևանը շահագրգռված չէ դրա ներկայությամբ՝ Բիշքեկում լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ «Բայց արդյո՞ք Հայաստանը պատրաստ է դրան։ Խնդրեմ, մենք ոչ ոքի ոչինչ չենք պարտադրելու։ Իսկ եթե հայ ժողովուրդը ցանկանում է, որ նրանց կողքին ռուսական ռազմական որևէ թև լինի, ապա մենք կմնանք, կաշխատենք ու կհամագործակցենք»,- հավելել է Պուտինը։               
 
Նորություններ » Եթե շարունակվելու է «և՛ այստեղ, և՛ այնտեղ» քաղաքականությունը, ապա մոսկովյան այցի քաղաքական անհրաժեշտությունը գրեթե վերանում է

Եթե շարունակվելու է «և՛ այստեղ, և՛ այնտեղ» քաղաքականությունը, ապա մոսկովյան այցի քաղաքական անհրաժեշտությունը գրեթե վերանում է

Եթե շարունակվելու է «և՛ այստեղ, և՛ այնտեղ» քաղաքականությունը, ապա մոսկովյան այցի քաղաքական անհրաժեշտությունը գրեթե վերանում է
03.09.2026 | 16:39

Բիշքեկում Պուտին–Փաշինյան հանդիպման հրապարակային հատվածը, իսկ առավել ևս դրան հաջորդած ռուսական տեղեկատվական արձագանքը, բավական հստակ քաղաքական ուղերձ են պարունակում։

Ըստ էության, Փաշինյանին Մոսկվա հրավիրելը սովորական դիվանագիտական հրավեր չէր։ Դա ավելի շատ վերջնագրի տրամաբանություն ուներ՝ եթե գալիս ես Մոսկվա, պետք է գաս Բիշքեկից տարբերվող օրակարգով։

Բիշքեկում Փաշինյանը փորձեց պահպանել վերջին տարիների իրեն բնորոշ երկիմաստությունը՝ մի կողմից շարունակել խոսել եվրոպական ինտեգրման մասին, մյուս կողմից չհրաժարվել ԵԱՏՄ տնտեսական հնարավորություններից և հնարավորինս երկար հետաձգել վերջնական ընտրությունը։

Սակայն այս անգամ Մոսկվայի պատասխանը բավական պարզ էր. ընտրությունը Հայաստանի իրավունքն է, բայց այդ ընտրությունը պետք է կատարել։ Ավելին՝ Պուտինը հրապարակայնորեն առաջարկեց հարցը հանձնել Հայաստանի ժողովրդին՝ հանրաքվեի միջոցով և «փակել թեման»։

Իսկ արդեն հաջորդ քայլը՝ Փաշինյանին Մոսկվա հրավիրելը, ըստ էության, կարելի է կարդալ այսպես. Մոսկվայում այլևս քննարկելու իմաստ ունի ոչ թե Բիշքեկում հնչած նույն բացատրությունները, այլ Հայաստանի հետագա արտաքին քաղաքական և ինտեգրացիոն ուղեգծի վերաբերյալ կոնկրետ պատասխանները։

Այլ կերպ ասած՝ եթե Մոսկվա գնալու համար նոր օրակարգ չկա, եթե Փաշինյանը պատրաստվում է կրկնել Բիշքեկի նույն թեզերը և շարունակել «և՛ այստեղ, և՛ այնտեղ» քաղաքականությունը, ապա այդ այցի քաղաքական անհրաժեշտությունն էլ գրեթե վերանում է։

Սա, թերևս, Բիշքեկի հանդիպման ամենակարևոր արդյունքն էր։

Ռուսաստանը Փաշինյանից այլևս բացատրություններ չի սպասում։ Սպասում է որոշման։

Եվ հիմա հարցն այն է, թե Փաշինյանը Մոսկվա գնալու է որոշո՞ւմ ներկայացնելու, թե՞ հերթական անգամ ժամանակ շահելու։ Ամեն դեպքում, եթե ասելիք չկա, դիվանագիտական լեզվով ասած` մոսկովյան այցը կարող է նաև հետաձգվել:

Դավիթ Անանյան

Դիտվել է՝ 214

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Երկաթուղին պարզապես ճանապարհ չէ, այն տարածաշրջանում ազդեցության, հաղորդակցության և ռազմավարական ներկայության հարց է

Երկաթուղին պարզապես ճանապարհ չէ, այն տարածաշրջանում ազդեցության, հաղորդակցության և ռազմավարական ներկայության հարց է

Բիշքեկում Պուտին-Փաշինյան հանդիպման առանցքային թեմաներից մեկը, իմ կարծիքով, ոչ միայն ՀՀ-ում ԵՄ անդամակցության հարցով հանրաքվեի թեման էր, որն այդքան քննարկվեց ու վերլուծվեց, այլև տարածաշրջանի համար ոչ պակաս կարևոր ու առանցքային՝ երկաթուղու հարցը...

Սոցցանցային գրառումներ

Տեսնես՝ ո՞ր մեկն է առաջինը գոռալու, որ ռուսների հեռանալը դավաճանություն է
Տեսնես՝ ո՞ր մեկն է առաջինը գոռալու, որ ռուսների հեռանալը դավաճանություն է

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Դա­վադ­րու­թ­յան տե­սու­թ­յուն»
«Դա­վադ­րու­թ­յան տե­սու­թ­յուն»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Այդ քաղցր պատառը՝ իշխանություն
Այդ քաղցր պատառը՝ իշխանություն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.