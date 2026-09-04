Մանրամասն որոնում (արխիվ)
04.09.2026
 
Գյումրու ռուսական ռազմաբազան վաղն էլ չի լինի Հայաստանում, եթե Երևանը շահագրգռված չէ դրա ներկայությամբ՝ Բիշքեկում լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ «Բայց արդյո՞ք Հայաստանը պատրաստ է դրան։ Խնդրեմ, մենք ոչ ոքի ոչինչ չենք պարտադրելու։ Իսկ եթե հայ ժողովուրդը ցանկանում է, որ նրանց կողքին ռուսական ռազմական որևէ թև լինի, ապա մենք կմնանք, կաշխատենք ու կհամագործակցենք»,- հավելել է Պուտինը։               
 
Նորություններ » Խաղաղություն՝ արդարության հենքով

Խաղաղություն՝ արդարության հենքով

Խաղաղություն՝ արդարության հենքով
03.09.2026 | 21:20
1981-82 թվականներին ԱՄՆ պետքարտուղար Ալեքսանդր Հեյգը, խոսելով ժողովրդավարական արժեքների մասին, ասել էր․ «Կան բաներ, որոնք ավելի թանկ են, քան խաղաղությունը», իսկ հետո պարզաբանել. «Ազատությունն ավելի թանկ է, քան խաղաղությունը»։
Այսօր հայ հասարակության մտածող շերտի համար խաղաղությունը առավել քան բարձրագույն արժեք է, բայց ոչ ցանկացած գնով և ոչ ազատության, արժանապատվության ու անվտանգության հաշվին։
Հայ-ադրբեջանական իրական և տևական խաղաղությունը չի կարող լիարժեք լինել, եթե դրա օրակարգից դուրս են մնում Արցախից բռնատեղահանված շուրջ հարյուր հիսուն հազար հայերի իրավունքները, անվտանգ ու արժանապատիվ ապագայի հարցը և նրանց օրինական պահանջները:
Խաղաղությունը չի կարող պարզապես պատերազմի ավարտ կամ սահմանին կրակոցների բացակայություն լինել․ այն պետք է հիմնված լինի անվտանգության, իրավունքների, արժանապատվության և արդարության վրա։
Արժանապատիվ ՀԱՅԸ խաղաղության կողմնակից է, բայց այնպիսի խաղաղության, որը ոչ թե կվարագուրի անցյալի խնդիրները, այլ կապահովի, որ դրանք այլևս երբեք չդառնան նոր պատերազմի պատճառ։

Սենոր Հասրաթյան
Դիտվել է՝ 209

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Երկաթուղին պարզապես ճանապարհ չէ, այն տարածաշրջանում ազդեցության, հաղորդակցության և ռազմավարական ներկայության հարց է

Երկաթուղին պարզապես ճանապարհ չէ, այն տարածաշրջանում ազդեցության, հաղորդակցության և ռազմավարական ներկայության հարց է

Բիշքեկում Պուտին-Փաշինյան հանդիպման առանցքային թեմաներից մեկը, իմ կարծիքով, ոչ միայն ՀՀ-ում ԵՄ անդամակցության հարցով հանրաքվեի թեման էր, որն այդքան քննարկվեց ու վերլուծվեց, այլև տարածաշրջանի համար ոչ պակաս կարևոր ու առանցքային՝ երկաթուղու հարցը...

Սոցցանցային գրառումներ

Տարիքի հետ գիշերը ցերեկվանից ավելի կարևոր ա դառնում
Տարիքի հետ գիշերը ցերեկվանից ավելի կարևոր ա դառնում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Դա­վադ­րու­թ­յան տե­սու­թ­յուն»
«Դա­վադ­րու­թ­յան տե­սու­թ­յուն»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Այդ քաղցր պատառը՝ իշխանություն
Այդ քաղցր պատառը՝ իշխանություն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.