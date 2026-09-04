Մանրամասն որոնում (արխիվ)
04.09.2026
 
Գյումրու ռուսական ռազմաբազան վաղն էլ չի լինի Հայաստանում, եթե Երևանը շահագրգռված չէ դրա ներկայությամբ՝ Բիշքեկում լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ «Բայց արդյո՞ք Հայաստանը պատրաստ է դրան։ Խնդրեմ, մենք ոչ ոքի ոչինչ չենք պարտադրելու։ Իսկ եթե հայ ժողովուրդը ցանկանում է, որ նրանց կողքին ռուսական ռազմական որևէ թև լինի, ապա մենք կմնանք, կաշխատենք ու կհամագործակցենք»,- հավելել է Պուտինը։               
 
Նորություններ » Տարիքի հետ գիշերը ցերեկվանից ավելի կարևոր ա դառնում

Տարիքի հետ գիշերը ցերեկվանից ավելի կարևոր ա դառնում

Տարիքի հետ գիշերը ցերեկվանից ավելի կարևոր ա դառնում
03.09.2026 | 22:19

Մեկ էլ գիշերվա հազարին հիշողություններս վեր են կենում ու սկսում են լուսնոտի նման պտտվել սենյակում․ դե, արի ու քնի։ Հայացքով մեկ մեկին եմ հետևում, մեկ մյուսին, ու էլ ի՜նչ քնել։ Մեկ իմ մանկության տան հոտն ա քիթս խուտուտ տալիս, մեկ կարոտած հարազատ ձայներն են ականջներիս մեջ զնգում, մեկ պատանեկան երեկոների զեփյուռն ա այտերս շոյում, աչքերիս առաջ լողում են անցած օրերի փողոցները, ուրվական տները, որ վաղուց չկան, մարդիկ, որ թաքնվել էին ուղեղիս մութ անկյուններում․․․

Ու գիշերը երկարում-երկարում ա, դառնում ա մի ամբողջ կյանք, ու ես հասկանում եմ, որ տարիքի հետ գիշերը ցերեկվանից ավելի կարևոր ա դառնում, մինչև էնքան կարևոր ա դառնում, որ որոշում ես վերջնականապես մնալ գիշերվա մեջ։

Հենրիկ Պիպոյան

Դիտվել է՝ 573

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Երկաթուղին պարզապես ճանապարհ չէ, այն տարածաշրջանում ազդեցության, հաղորդակցության և ռազմավարական ներկայության հարց է

Երկաթուղին պարզապես ճանապարհ չէ, այն տարածաշրջանում ազդեցության, հաղորդակցության և ռազմավարական ներկայության հարց է

Բիշքեկում Պուտին-Փաշինյան հանդիպման առանցքային թեմաներից մեկը, իմ կարծիքով, ոչ միայն ՀՀ-ում ԵՄ անդամակցության հարցով հանրաքվեի թեման էր, որն այդքան քննարկվեց ու վերլուծվեց, այլև տարածաշրջանի համար ոչ պակաս կարևոր ու առանցքային՝ երկաթուղու հարցը...

Սոցցանցային գրառումներ

Տարիքի հետ գիշերը ցերեկվանից ավելի կարևոր ա դառնում
Տարիքի հետ գիշերը ցերեկվանից ավելի կարևոր ա դառնում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Դա­վադ­րու­թ­յան տե­սու­թ­յուն»
«Դա­վադ­րու­թ­յան տե­սու­թ­յուն»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Այդ քաղցր պատառը՝ իշխանություն
Այդ քաղցր պատառը՝ իշխանություն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.