Մանրամասն որոնում (արխիվ)
04.09.2026
 
Եվրամիությանն անդամակցելը Հայաստանի գործն է և նրա ինքնիշխան իրավունքը՝ հայտարարել է ՌԴ փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ «Ինչպես նրանք որոշեն, այդպես էլ կլինի։ Դա նրանց ինքնիշխան իրավունքն է, իսկ մեր իրավունքն է որոշել այն արտոնությունների հարցը, որոնք Հայաստանը կկորցնի, եթե մերձենա ԵՄ-ի հետ»,- ասել է ՌԴ փոխվարչապետը։               
 
Նորություններ » Երբ հայտնվում է փողը՝ իրական էությունը դուրս է գալիս ջրի երես

Երբ հայտնվում է փողը՝ իրական էությունը դուրս է գալիս ջրի երես

Երբ հայտնվում է փողը՝ իրական էությունը դուրս է գալիս ջրի երես
04.09.2026 | 10:05

Ընդունված է ասել, որ փողը փոխում է մարդկանց։ Այնինչ, հնարավոր է, որ փողը ոչ այնքան փոխում է մարդուն, որքան նրան ազատություն է տալիս՝ վերջապես ցույց տալու, թե ո՞վ է նա եղել այդ ողջ ընթացքում։

Քանի դեռ մարդը կախված է այլ մարդկանցից կամ իր աշխատանքից, կամ ունի աջակցության և նոր հնարավորությունների կարիք՝ նա ստիպված է ավելի զգույշ ու «բարեկիրթ» երևալ։

Նա կարող է զսպել իր բնավորությունը, համբերել, ժպտալ, գնալ փոխզիջումների և հաշվի առնել շրջապատի կարծիքը։

Բայց երբ հայտնվում է փողը, կարգավիճակը և վաղվա օրվա նկատմամբ վստահությունը՝ շատ սահմանափակումներ վերանում են։

Եվ այդ ժամանակ իրական էությունն, ինչպես ասում են՝ դուրս է գալիս ջրի երես:

Առատաձեռն մարդը դառնում է էլ ավելի առատաձեռն։

Համեստ մարդը մնում է համեստ, նույնիսկ մեծ փողեր ունենալու դեպքում։

Իսկ նա, ով միշտ թաքցրել է իր մեծամտությունը, արհամարհանքը կամ եսասիրությունը՝ մի օր այլևս հարկ չի համարում դրանք թաքցնել։

Որովհետև երբ այլևս կարիք չունես որևէ մեկին հաճոյանալու, որևէ մեկին տպավորելու կամ քո տեղը կորցնելու վախ ունենալու՝ սկսում ես քեզ պահել այնպես, ինչպես իրականում կաս։

Եվ հենց այդ պահին է երևում մարդը՝ իր բնավորության ողջ հմայքով։

Այդ պատճառով փողը միայն դրամապանակի փորձությունը չէ։

Երբեմն դա նաև անձի փորձությունն է։

Չէ՞ որ մարդու իրական հարստությունը որոշվում է ոչ միայն նրանով, թե ի՞նչ կարող է իրեն թույլ տալ, այլև նրանով, թե ինչպիսի՞ մարդ է նա մնում հատկապես այն ժամանակ, երբ այլևս ոչինչ չունի ուրիշներին ապացուցելու։

Երևի կարելի է ասել, որ փողը մարդուն չի փոխում․ այն ցույց է տալիս նրա իրական էությունը:

Արտակ Զաքարյան

Դիտվել է՝ 389

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Գերտերությունների սխալները միշտ ունենում են աշխարհաքաղաքական հետևանքներ

Գերտերությունների սխալները միշտ ունենում են աշխարհաքաղաքական հետևանքներ

Ղրղզստան կատարած այցի արդյունքներն ամփոփելիս` լրագրողների հետ զրույցում ՌԴ նախագահ Վ. Պուտինը, անդրադառնալով ՀԱՊԿ-ի կողմից Հայաստանի սահմանային անվտանգության ապահովմանն աջակցելու հարցում ՀՀ իշխանությունների մեղադրանքներին, ավելի քան զավեշտալի պատասխան է հնչեցրել...

Սոցցանցային գրառումներ

Երբ հայտնվում է փողը՝ իրական էությունը դուրս է գալիս ջրի երես
Երբ հայտնվում է փողը՝ իրական էությունը դուրս է գալիս ջրի երես

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Դա­վադ­րու­թ­յան տե­սու­թ­յուն»
«Դա­վադ­րու­թ­յան տե­սու­թ­յուն»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Այդ քաղցր պատառը՝ իշխանություն
Այդ քաղցր պատառը՝ իշխանություն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.