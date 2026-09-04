Մանրամասն որոնում (արխիվ)
04.09.2026
 
Եվրամիությանն անդամակցելը Հայաստանի գործն է և նրա ինքնիշխան իրավունքը՝ հայտարարել է ՌԴ փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ «Ինչպես նրանք որոշեն, այդպես էլ կլինի։ Դա նրանց ինքնիշխան իրավունքն է, իսկ մեր իրավունքն է որոշել այն արտոնությունների հարցը, որոնք Հայաստանը կկորցնի, եթե մերձենա ԵՄ-ի հետ»,- ասել է ՌԴ փոխվարչապետը։               
 
Նորություններ » Իրական կառավարումը սկսվում է ոչ թե որոշումից, այլ՝ տեղի ունեցողը ճիշտ հասկանալուց

Իրական կառավարումը սկսվում է ոչ թե որոշումից, այլ՝ տեղի ունեցողը ճիշտ հասկանալուց

Իրական կառավարումը սկսվում է ոչ թե որոշումից, այլ՝ տեղի ունեցողը ճիշտ հասկանալուց
04.09.2026 | 10:18

Դուք կարող եք ամբողջ օրը որոշումներ ընդունել և, միևնույն է, ոչինչ չկառավարել։

Որովհետև կառավարումը սկսվում է ոչ թե որոշումից։

Այն սկսվում է շատ ավելի վաղ՝ տեղի ունեցողը ճիշտ հասկանալուց։

Եթե մարդը չի տեսնում պատճառահետևանքային կապերը, նրա «կառավարումը» շատ արագ վերածվում է հետևանքների հետևից վազելու։

Խնդիր առաջացավ՝ լուծում է։

Հանգամանքները փոխվեցին՝ հարմարվում է։

Հետևանքները հասան՝ փորձում է ուղղել։

Արտաքուստ՝ անընդհատ գործողություն։

Իրականում՝ մշտական արձագանք արդեն տեղի ունեցածին։

Իսկ իրական կառավարումը սկսվում է այնտեղ, որտեղ մարդը կարողանում է այսօրվա որոշման մեջ տեսնել վաղվա հետևանքը։

Ոչ միայն՝ «ի՞նչ եմ ուզում ստանալ», այլ՝

-ի՞նչ տեղի կունենա, եթե ստանամ այն, ինչ ուզում եմ,

-ի՞նչ գործընթացներ կգործարկի իմ որոշումը,

-ի՞նչ հնարավորություններ այն կբացի և որոնք կփակի,

-կարո՞ղ եմ հետևանքը տեսնել նախքան այն անդառնալի դառնալը։

Այստեղ է, որ աշխարհայացքը դադարում է պարզապես «կյանքի մասին հայացքների հավաքածու» լինելուց և վերածվում է կառավարման գործիքի։

Որքան ամբողջական է աշխարհի մեր ընկալումը, այնքան ավելի հեռուն կարող ենք տեսնել մեր որոշումների հետևանքները։

Սա վերաբերում է ամեն ինչին՝ անձնական կյանքին, ընտանիքին, բիզնեսին, պետությանը։

Եվ հատկապես՝ պետությանը։

Որովհետև, երբ սխալվում է առանձին մարդը, նա հաճախ վճարում է սեփական սխալի համար։

Երբ սխալ աշխարհընկալման հիման վրա որոշումներ է ընդունում կառավարման համակարգը, դրանց գինը կարող են վճարել ամբողջ հասարակություններ և սերունդներ։

Ուստի կառավարման ամենակարևոր հարցը գուցե ոչ թե՝

«Ի՞նչ պետք է անել»,

այլ՝

«Արդյո՞ք մենք ճիշտ ենք հասկանում այն իրականությունը, որը փորձում ենք կառավարել»։

Որովհետև, եթե իրականության մեր պատկերն է սխալ, նույնիսկ ամենաճիշտ թվացող գործողությունների շղթան կարող է մեզ շատ ճշգրիտ տանել սխալ ուղղությամբ։

Հ.Գ. Յուրաքանչյուրն իր հասկացողության չափով աշխատում է հօգուտ իրեն, իր չհասկացողության չափով՝ հօգուտ նրա, ով ավելին է հասկանում։

Սերգեյ Ղարագյոզյան

Դիտվել է՝ 195

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Գերտերությունների սխալները միշտ ունենում են աշխարհաքաղաքական հետևանքներ

Գերտերությունների սխալները միշտ ունենում են աշխարհաքաղաքական հետևանքներ

Ղրղզստան կատարած այցի արդյունքներն ամփոփելիս` լրագրողների հետ զրույցում ՌԴ նախագահ Վ. Պուտինը, անդրադառնալով ՀԱՊԿ-ի կողմից Հայաստանի սահմանային անվտանգության ապահովմանն աջակցելու հարցում ՀՀ իշխանությունների մեղադրանքներին, ավելի քան զավեշտալի պատասխան է հնչեցրել...

Սոցցանցային գրառումներ

Երբ հայտնվում է փողը՝ իրական էությունը դուրս է գալիս ջրի երես
Երբ հայտնվում է փողը՝ իրական էությունը դուրս է գալիս ջրի երես

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Դա­վադ­րու­թ­յան տե­սու­թ­յուն»
«Դա­վադ­րու­թ­յան տե­սու­թ­յուն»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Այդ քաղցր պատառը՝ իշխանություն
Այդ քաղցր պատառը՝ իշխանություն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.