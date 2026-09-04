Իրական կառավարումը սկսվում է ոչ թե որոշումից, այլ՝ տեղի ունեցողը ճիշտ հասկանալուց

Դուք կարող եք ամբողջ օրը որոշումներ ընդունել և, միևնույն է, ոչինչ չկառավարել։
Որովհետև կառավարումը սկսվում է ոչ թե որոշումից։
Այն սկսվում է շատ ավելի վաղ՝ տեղի ունեցողը ճիշտ հասկանալուց։
Եթե մարդը չի տեսնում պատճառահետևանքային կապերը, նրա «կառավարումը» շատ արագ վերածվում է հետևանքների հետևից վազելու։
Խնդիր առաջացավ՝ լուծում է։
Հանգամանքները փոխվեցին՝ հարմարվում է։
Հետևանքները հասան՝ փորձում է ուղղել։
Արտաքուստ՝ անընդհատ գործողություն։
Իրականում՝ մշտական արձագանք արդեն տեղի ունեցածին։
Իսկ իրական կառավարումը սկսվում է այնտեղ, որտեղ մարդը կարողանում է այսօրվա որոշման մեջ տեսնել վաղվա հետևանքը։
Ոչ միայն՝ «ի՞նչ եմ ուզում ստանալ», այլ՝
-ի՞նչ տեղի կունենա, եթե ստանամ այն, ինչ ուզում եմ,
-ի՞նչ գործընթացներ կգործարկի իմ որոշումը,
-ի՞նչ հնարավորություններ այն կբացի և որոնք կփակի,
-կարո՞ղ եմ հետևանքը տեսնել նախքան այն անդառնալի դառնալը։
Այստեղ է, որ աշխարհայացքը դադարում է պարզապես «կյանքի մասին հայացքների հավաքածու» լինելուց և վերածվում է կառավարման գործիքի։
Որքան ամբողջական է աշխարհի մեր ընկալումը, այնքան ավելի հեռուն կարող ենք տեսնել մեր որոշումների հետևանքները։
Սա վերաբերում է ամեն ինչին՝ անձնական կյանքին, ընտանիքին, բիզնեսին, պետությանը։
Եվ հատկապես՝ պետությանը։
Որովհետև, երբ սխալվում է առանձին մարդը, նա հաճախ վճարում է սեփական սխալի համար։
Երբ սխալ աշխարհընկալման հիման վրա որոշումներ է ընդունում կառավարման համակարգը, դրանց գինը կարող են վճարել ամբողջ հասարակություններ և սերունդներ։
Ուստի կառավարման ամենակարևոր հարցը գուցե ոչ թե՝
«Ի՞նչ պետք է անել»,
այլ՝
«Արդյո՞ք մենք ճիշտ ենք հասկանում այն իրականությունը, որը փորձում ենք կառավարել»։
Որովհետև, եթե իրականության մեր պատկերն է սխալ, նույնիսկ ամենաճիշտ թվացող գործողությունների շղթան կարող է մեզ շատ ճշգրիտ տանել սխալ ուղղությամբ։
Հ.Գ. Յուրաքանչյուրն իր հասկացողության չափով աշխատում է հօգուտ իրեն, իր չհասկացողության չափով՝ հօգուտ նրա, ով ավելին է հասկանում։
Սերգեյ Ղարագյոզյան