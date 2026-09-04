Մանրամասն որոնում (արխիվ)
04.09.2026
 
Եվրամիությանն անդամակցելը Հայաստանի գործն է և նրա ինքնիշխան իրավունքը՝ հայտարարել է ՌԴ փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ «Ինչպես նրանք որոշեն, այդպես էլ կլինի։ Դա նրանց ինքնիշխան իրավունքն է, իսկ մեր իրավունքն է որոշել այն արտոնությունների հարցը, որոնք Հայաստանը կկորցնի, եթե մերձենա ԵՄ-ի հետ»,- ասել է ՌԴ փոխվարչապետը։               
 
Նորություններ » «Միջին ուղեղը» անպաշտպան է և արագ մշակվում է կոշտ քարոզչության միջոցով

«Միջին ուղեղը» անպաշտպան է և արագ մշակվում է կոշտ քարոզչության միջոցով

«Միջին ուղեղը» անպաշտպան է և արագ մշակվում է կոշտ քարոզչության միջոցով
04.09.2026 | 11:07

Այո՛, մեծ հավանականությամբ, համակարգի բորոտությամբ վարակումը բռնի և ստոր ճանապարհով է տեղի ունեցել։ Բայց դա արդեն տեղի է ունեցել։ Այժմ հարյուր հազարավոր վարակվածներն իրենք են տարածում այդ «բորոտությունը»՝ ամեն օր փորձելով ավելացնել հիվանդների թիվը։

Պետք է հասկանալ, որ, այսպես կոչված, «միջին ուղեղը» անպաշտպան է և արագ մշակվում է կոշտ քարոզչության միջոցով։ Իսկ Հայաստանում այն այնքան համատարած, բազմազան և պարտադրող է, որ դրանից փրկություն գրեթե ոչ մեկի համար չկա։

Նույնիսկ, եթե «համակարգի սվինները»՝ առայժմ, Հայաստանի բնակչության քիչ տոկոսն են, դա արդեն հսկայական զանգված է։ Նրանք ագրեսիվ են և ազդեցիկ։

Եվ նրանք են իրական ուժը, որը սնուցում է գերագույն իշխանավորների ինքնավստահությունն ու քաղաքական մեծամտությունը։

Դեռևս աննորմալ մի հետազոտող, օգտվելով «բժշկական էթիկայի» մասին հիմար պատկերացումների բացակայությունից, իր կլինիկայում դաժան, բայց ուսանելի փորձեր էր կատարում։

Մաքուր նորեկին տեղավորում էին մի խմբում, որտեղ կային ագրեսիվ հիվանդներ, որոնցից կղանքի սարսափելի հոտ էր գալիս։ Արդեն մեկ օր անց կամավորը ինքն էր քսվում արտաթորանքով, որպեսզի «բոլորի նման լինի»։

Նույն սկզբունքով է կառուցված նաև ստրկամտության, այսպես կոչված, համակարգը ։

Գևորգ Կարապետյան

Դիտվել է՝ 152

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Գերտերությունների սխալները միշտ ունենում են աշխարհաքաղաքական հետևանքներ

Գերտերությունների սխալները միշտ ունենում են աշխարհաքաղաքական հետևանքներ

Ղրղզստան կատարած այցի արդյունքներն ամփոփելիս` լրագրողների հետ զրույցում ՌԴ նախագահ Վ. Պուտինը, անդրադառնալով ՀԱՊԿ-ի կողմից Հայաստանի սահմանային անվտանգության ապահովմանն աջակցելու հարցում ՀՀ իշխանությունների մեղադրանքներին, ավելի քան զավեշտալի պատասխան է հնչեցրել...

Սոցցանցային գրառումներ

Երբ հայտնվում է փողը՝ իրական էությունը դուրս է գալիս ջրի երես
Երբ հայտնվում է փողը՝ իրական էությունը դուրս է գալիս ջրի երես

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Դա­վադ­րու­թ­յան տե­սու­թ­յուն»
«Դա­վադ­րու­թ­յան տե­սու­թ­յուն»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Այդ քաղցր պատառը՝ իշխանություն
Այդ քաղցր պատառը՝ իշխանություն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.