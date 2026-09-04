Մանրամասն որոնում (արխիվ)
04.09.2026
 
Եվրամիությանն անդամակցելը Հայաստանի գործն է և նրա ինքնիշխան իրավունքը՝ հայտարարել է ՌԴ փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ «Ինչպես նրանք որոշեն, այդպես էլ կլինի։ Դա նրանց ինքնիշխան իրավունքն է, իսկ մեր իրավունքն է որոշել այն արտոնությունների հարցը, որոնք Հայաստանը կկորցնի, եթե մերձենա ԵՄ-ի հետ»,- ասել է ՌԴ փոխվարչապետը։               
 
Նորություններ » Լեզուն ու հոգեկան հիվանդությունը

Լեզուն ու հոգեկան հիվանդությունը

Լեզուն ու հոգեկան հիվանդությունը
04.09.2026 | 12:49

Գրքի ամենամյա միջազգային փառատոն անցկացնելու գաղափարը խիստ ողջունելի է, անկախ այն բանից, որ դրա նախաձեռնողը ՀՀ-ում վանդալիզմ ու փողերի լվացման գործողություններ հովանավորող ԿԳՄՍ նախարարությունն է:

Ամեն տարի այցելում եմ տաղավարներ, գնումներ կատարում` գրադարանս նոր հրատարակություններով հարստացնելու համար: Այս տարի ևս բացառություն չի լինելու:

Հայտարարված է, որ Գրքի երևանյան միջազգային 9-րդ փառատոնի գլխավոր թեման ԼԵԶՈՒՆ է:

Որոշեցի ծանոթանալ փառատոնի ծրագրին ու առաջին տողերի ընթերցումից մեծագույն հիասթափություն ապրեցի: Լեզուն գլխավոր թեմա է հայտարարված, բայց հայերեն լեզվի կատարյալ բռնաբարություն է փառատոնի պաշտոնական կայքէջում զետեղված գլխավոր ազդի ստորև բերված տեքտը:

Ահավասիկ:

Գրքի երևանյան միջազգային փառատոնը Հայաստանի գլխավոր գրական իրադարձությունն է:

Փառատոնը տևում է 3 օր, ունենում է շուրջ 40․000 այցելու (՞), վաճառվում է ավելի քան 18․000 գիրք, (՞) մասնակցում են ավելի քան 50 հրատարակչություններ, 250-ից ավելի գրողներ և գրական ոլորտի մասնագետներ, միջազգային հյուրեր (՞) ավելի քան 15 երկրից, գրական մրցույթներին դիմում են 500-ից ավելի ստեղծագործողներ, փառատոնն իրականացնում է 4 հայ գրողի թարգմանության միջազգային հրատարակչական ծրագիր (՞՞՞՞)։

Փառատոնի հիմնական բաղադրիչներն են՝

• Հայաստանի ամենամեծ գրքի(՞) ցուցահանդես-տոնավաճառը (պարտադիր զեղչերով)

• միջոցառումները՝ շնորհանդեսներ, բացառիկ հանդիպումներ հայ և արտասահմանյան գրողների հետ, քննարկումներ, վարպետության դասեր, թատերական ներկայացումներ, ստենդափ, երաժշտություն

• ֆելոուշիփը(՞)՝ նոր համագործակցությունների, գաղափարների և գրական կապերի ստեղծման և հայկական գրականության(՞) արտահանման նպատակով(՞) անցկացվող հրատարակչական համագործակցության միջազգային ծրագիրը

• Գրական մրցույթը ՀՀ քաղաքացիների համար 4 անվանակարգում՝ Պոեզիա, Արձակ, Դրամատուրգիա, Մանկապատանեկան (՞)

• Սարոյանի անվան պատմվածքի մրցույթը աշխարհի բոլոր երկրների քաղաքացիների համար (՞)

• Արևմտահայերեն պոեզիայի մրցույթը աշխարհի բոլոր երկրների քաղաքացիների համար (՞)

2025 թվականից Փառատոնն ընդլայնել է աշխարհագրությունը՝ դուրս գալով մայրաքաղաքի սահմաններից և այցելելով(՞) Հայաստանի մարզեր։ Այն արդեն հյուրընկալվել է Գյումրիում և Կապանում՝ ստեղծելով նոր(՞) մշակութային շունչ և հանդիպման հարթակ տեղի համայնքների համար։

Բոլոր միջոցառումների մուտքն ազատ է։

Լավ, այսքա՞ն փնթի: Ես հասկանում եմ ԱԲ որոշ հարցերում լավ բան է, բայց տեքստ խմբագրելը, նամանավանդ գրքի ու լեզվի թեմաների հետ կապված, երբեք հակացուցված չի:

Ենթադրաբար, սկզբում գրել են անգլերեն, հետո Google-թարգմանությունով արված հայերեն տեքստն առանց խմբագրելու տեղադրել են փառատոնի պաշտոնական կայքէջում:

Սեպտեմբերի 5-ին փառատոնի շրջանակում տեղի կունենա հոգեգարների ու պատմակեղծարարների համար նախատեսված Արմեն Գրիգորյանի գրքի շնորհանդեսը` հեղինակի կիսաաստվածային պատկերը գրքի կազմին դաջված:

Հետաքրքիր է, «թավշյա» կրկեսը սպասարկած ազգագրագետներից ո՞վ է ելույթ ունենալու այդ խեղկատակության ժամանակ:

Հ.Գ. Ինչպես միշտ՝ ԿԳՄՍ նախարարությունը սխալներն ուղղելու ու փնթի աշխատաոճը մատնացույց անելու համար ինձ շնորհակալություն չի հայտնի, բայց նոր հայցադիմում կարող է ներկայացել իմ դեմ:

Դիմանալու չի:

Հայկ Դեմոյան

Դիտվել է՝ 40

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Գերտերությունների սխալները միշտ ունենում են աշխարհաքաղաքական հետևանքներ

Գերտերությունների սխալները միշտ ունենում են աշխարհաքաղաքական հետևանքներ

Ղրղզստան կատարած այցի արդյունքներն ամփոփելիս` լրագրողների հետ զրույցում ՌԴ նախագահ Վ. Պուտինը, անդրադառնալով ՀԱՊԿ-ի կողմից Հայաստանի սահմանային անվտանգության ապահովմանն աջակցելու հարցում ՀՀ իշխանությունների մեղադրանքներին, ավելի քան զավեշտալի պատասխան է հնչեցրել...

Սոցցանցային գրառումներ

Երբ հայտնվում է փողը՝ իրական էությունը դուրս է գալիս ջրի երես
Երբ հայտնվում է փողը՝ իրական էությունը դուրս է գալիս ջրի երես

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Դա­վադ­րու­թ­յան տե­սու­թ­յուն»
«Դա­վադ­րու­թ­յան տե­սու­թ­յուն»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Այդ քաղցր պատառը՝ իշխանություն
Այդ քաղցր պատառը՝ իշխանություն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.