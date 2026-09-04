Լեզուն ու հոգեկան հիվանդությունը

Գրքի ամենամյա միջազգային փառատոն անցկացնելու գաղափարը խիստ ողջունելի է, անկախ այն բանից, որ դրա նախաձեռնողը ՀՀ-ում վանդալիզմ ու փողերի լվացման գործողություններ հովանավորող ԿԳՄՍ նախարարությունն է:
Ամեն տարի այցելում եմ տաղավարներ, գնումներ կատարում` գրադարանս նոր հրատարակություններով հարստացնելու համար: Այս տարի ևս բացառություն չի լինելու:
Հայտարարված է, որ Գրքի երևանյան միջազգային 9-րդ փառատոնի գլխավոր թեման ԼԵԶՈՒՆ է:
Որոշեցի ծանոթանալ փառատոնի ծրագրին ու առաջին տողերի ընթերցումից մեծագույն հիասթափություն ապրեցի: Լեզուն գլխավոր թեմա է հայտարարված, բայց հայերեն լեզվի կատարյալ բռնաբարություն է փառատոնի պաշտոնական կայքէջում զետեղված գլխավոր ազդի ստորև բերված տեքտը:
Ահավասիկ:
Գրքի երևանյան միջազգային փառատոնը Հայաստանի գլխավոր գրական իրադարձությունն է:
Փառատոնը տևում է 3 օր, ունենում է շուրջ 40․000 այցելու (՞), վաճառվում է ավելի քան 18․000 գիրք, (՞) մասնակցում են ավելի քան 50 հրատարակչություններ, 250-ից ավելի գրողներ և գրական ոլորտի մասնագետներ, միջազգային հյուրեր (՞) ավելի քան 15 երկրից, գրական մրցույթներին դիմում են 500-ից ավելի ստեղծագործողներ, փառատոնն իրականացնում է 4 հայ գրողի թարգմանության միջազգային հրատարակչական ծրագիր (՞՞՞՞)։
Փառատոնի հիմնական բաղադրիչներն են՝
• Հայաստանի ամենամեծ գրքի(՞) ցուցահանդես-տոնավաճառը (պարտադիր զեղչերով)
• միջոցառումները՝ շնորհանդեսներ, բացառիկ հանդիպումներ հայ և արտասահմանյան գրողների հետ, քննարկումներ, վարպետության դասեր, թատերական ներկայացումներ, ստենդափ, երաժշտություն
• ֆելոուշիփը(՞)՝ նոր համագործակցությունների, գաղափարների և գրական կապերի ստեղծման և հայկական գրականության(՞) արտահանման նպատակով(՞) անցկացվող հրատարակչական համագործակցության միջազգային ծրագիրը
• Գրական մրցույթը ՀՀ քաղաքացիների համար 4 անվանակարգում՝ Պոեզիա, Արձակ, Դրամատուրգիա, Մանկապատանեկան (՞)
• Սարոյանի անվան պատմվածքի մրցույթը աշխարհի բոլոր երկրների քաղաքացիների համար (՞)
• Արևմտահայերեն պոեզիայի մրցույթը աշխարհի բոլոր երկրների քաղաքացիների համար (՞)
2025 թվականից Փառատոնն ընդլայնել է աշխարհագրությունը՝ դուրս գալով մայրաքաղաքի սահմաններից և այցելելով(՞) Հայաստանի մարզեր։ Այն արդեն հյուրընկալվել է Գյումրիում և Կապանում՝ ստեղծելով նոր(՞) մշակութային շունչ և հանդիպման հարթակ տեղի համայնքների համար։
Բոլոր միջոցառումների մուտքն ազատ է։
Լավ, այսքա՞ն փնթի: Ես հասկանում եմ ԱԲ որոշ հարցերում լավ բան է, բայց տեքստ խմբագրելը, նամանավանդ գրքի ու լեզվի թեմաների հետ կապված, երբեք հակացուցված չի:
Ենթադրաբար, սկզբում գրել են անգլերեն, հետո Google-թարգմանությունով արված հայերեն տեքստն առանց խմբագրելու տեղադրել են փառատոնի պաշտոնական կայքէջում:
Սեպտեմբերի 5-ին փառատոնի շրջանակում տեղի կունենա հոգեգարների ու պատմակեղծարարների համար նախատեսված Արմեն Գրիգորյանի գրքի շնորհանդեսը` հեղինակի կիսաաստվածային պատկերը գրքի կազմին դաջված:
Հետաքրքիր է, «թավշյա» կրկեսը սպասարկած ազգագրագետներից ո՞վ է ելույթ ունենալու այդ խեղկատակության ժամանակ:
Հ.Գ. Ինչպես միշտ՝ ԿԳՄՍ նախարարությունը սխալներն ուղղելու ու փնթի աշխատաոճը մատնացույց անելու համար ինձ շնորհակալություն չի հայտնի, բայց նոր հայցադիմում կարող է ներկայացել իմ դեմ:
Դիմանալու չի:
Հայկ Դեմոյան