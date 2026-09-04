Բեսլան․ երեք օր, 334 զոհ և չպատասխանված հարցեր
04.09.2026 | 13:05
2004 թվականի սեպտեմբերի 1-ին Ռուսաստանի Հյուսիսային Օսիայի Բեսլան քաղաքում զինված խմբավորումը գրավեց թիվ 1 դպրոցի շենքը և պատանդ վերցրեց ավելի քան հազար մարդու։ Պատանդների թվում մեծ թվով երեխաներ էին։
Պատանդառությունը տևեց երեք օր և ավարտվեց 2004 թվականի սեպտեմբերի 3-ին՝ հարյուրավոր մարդկանց մահվամբ։ Պաշտոնական տվյալներով՝ զոհվեց 334 մարդ, այդ թվում՝ 186 երեխա։
Սա Ռուսաստանի նորագույն պատմության ամենածանր ահաբեկչական հարձակումներից մեկն էր։
Բայց Բեսլանի պատմությունը չի ավարտվում ահաբեկիչների հանցագործության արձանագրմամբ։
Տարիներ անց էլ շարունակում են մնալ ծանր և սկզբունքային հարցեր՝ կապված բանակցությունների, ուժային գործողության կազմակերպման, դպրոցի գրոհի ընթացքի և զոհերի մեծ թվի պատճառների հետ։
Ի՞ՆՉ Է ՊԱՀԱՆՋԵԼ ՊԱՏԱՆԴԱՌՈՒ ԽՈՒՄԲԸ
Ռուսաստանի իշխանությունների պաշտոնական դիրքորոշումը պատանդառության առաջին օրերին և հետագա քննությունների ընթացքում ներկայացվել է տարբեր ձևակերպումներով։
Միևնույն ժամանակ հրապարակային աղբյուրներում և տարբեր վկայություններում նշվել է, որ պատանդառուների պահանջների շարքում եղել է ռուսական դաշնային զորքերի դուրսբերումը Չեչնիայից։
Այս երկու տեսակետները պետք է տարանջատել։
Չի կարելի որևէ պնդում ներկայացնել որպես անվիճելի փաստ, եթե դրա վերաբերյալ կան հակասական վկայություններ կամ փաստաթղթային ապացույցները հանրությանը լիարժեք հասանելի չեն։
Սակայն հենց այդ պատճառով էլ հարցը պետք է մնա բաց՝ ի՞նչ էին պահանջում պատանդառուները, և ինչպիսի՞ բանակցային հնարավորություններ իրականում գոյություն ունեին։
ՄԱՍԽԱԴՈՎԻ ՄԻՋՆՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԸ
Հետագայում լայնորեն քննարկվեց Չեչնիայի նախկին նախագահ Ասլան Մասխադովի կողմից միջնորդություն իրականացնելու առաջարկը։
Եթե պետության առջև կանգնած է հարյուրավոր երեխաների և խաղաղ բնակիչների կյանքը փրկելու հնարավորություն, այդ հնարավորության ընդունման կամ մերժման որոշումը պետք է ենթարկվի առավելագույն հանրային և իրավական վերահսկողության։
Այստեղ գլխավոր հարցը ոչ թե քաղաքական համակրանքն է Մասխադովի նկատմամբ, այլ՝
արդյո՞ք գոյություն ուներ իրական բանակցային հնարավորություն, որը կարող էր նվազեցնել զոհերի թիվը, և ինչո՞ւ այն չօգտագործվեց։
Ի՞ՆՉ ՊԱՏԱՀԵՑ ԴՊՐՈՑԻ ԳՐՈՀԻ ԺԱՄԱՆԱԿ
Ռուսաստանի իշխանությունները պնդել են, որ ուժային գործողության ակտիվ փուլը սկսվել է դպրոցի ներսում տեղի ունեցած պայթյուններից հետո։
Մինչդեռ նախկին պատանդների և այլ ականատեսների մի մասը ներկայացրել է այլ վարկածներ՝ պնդելով, որ ուժային գործողությունների ընթացքում կիրառվել է ծանր զինատեսակ, և որ հենց այդ գործողությունները կարող էին նպաստել զոհերի թվի աճին։
Այս պնդումները չի կարելի առանց ապացույցների վերածել վերջնական փաստի։
Բայց նույնքան անընդունելի է դրանք պարզապես անտեսելը։
Այստեղ պահանջվում է պարզ պատասխան՝ ո՞ր զինատեսակներն են կիրառվել, ո՞վ է հրամայել դրանց կիրառումը, ի՞նչ պահի են դրանք կիրառվել և արդյո՞ք դրանց օգտագործումը համապատասխանել է գործող իրավական և օպերատիվ կանոններին։
Եթե այդ հարցերի պատասխանները կան, դրանք պետք է ներկայացվեն հանրությանը։
ԱՌԱՋԻՆ ՊԱՅԹՅՈՒՆԻ ՀԱՆԳԱՄԱՆՔՆԵՐԸ
Պաշտոնական վարկածի և առանձին վկաների պատմությունների միջև տարաձայնություններ են եղել նաև առաջին պայթյունի պատճառների վերաբերյալ։
Որոշ վկայություններում պնդվել է, որ պայթյունը տեղի է ունեցել պատանդառուների գործողության հետևանքով, իսկ այլ վկայություններում ներկայացվել են տարբեր հանգամանքներ։
Հետևաբար լրագրողականորեն ճիշտ է արձանագրել ոչ թե՝ «պայթյունը հաստատ առաջացրել է այս կամ այն կողմը», այլ՝
առաջին պայթյունի ստույգ պատճառների և դրան հաջորդած իրադարձությունների վերաբերյալ տարբեր վկայություններ և վարկածներ են շրջանառվել։
Այդ հանգամանքը հատկապես կարևոր է, քանի որ առաջին պայթյունից հետո տեղի ունեցած իրադարձությունները անմիջականորեն կապված էին փրկարարական և ուժային գործողությունների զարգացման հետ։
ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԸ
Ահաբեկիչների պատասխանատվությունը խաղաղ բնակիչներին պատանդ վերցնելու և նրանց սպանության համար չի վերանում նույնիսկ այն դեպքում, եթե պետական ուժերի գործողությունների վերաբերյալ հետագայում առաջանում են լուրջ հարցեր։
Սակայն հակառակն էլ է ճիշտ։
Ահաբեկչության փաստը ինքնին չի ազատում պետական մարմիններին իրենց գործողությունների իրավաչափության և արդյունավետության քննությունից։
Պետությունն ունի երկու պարտականություն՝
պաշտպանել քաղաքացիներին և հաշվետու լինել նրանց պաշտպանելու ընթացքում իր ընդունած որոշումների համար։
Եթե գործողությունները եղել են անհրաժեշտ և համաչափ՝ դա պետք է հիմնավորվի փաստերով։
Եթե եղել են սխալներ՝ դրանք պետք է բացահայտվեն։
Եթե եղել են իրավական խախտումներ՝ պատասխանատուները պետք է ենթարկվեն օրենքով նախատեսված պատասխանատվության։
ԶՈՀԵՐԻ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԸ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԻ
Բեսլանի զոհերի հարազատների և իշխանությունների միջև հետագա հարաբերությունների վերաբերյալ նույնպես եղել են լուրջ վեճեր և մեղադրանքներ։
Այստեղ ևս պետք է խուսափել չապացուցված ընդհանրացումներից։
Բայց մեկ բան անվիճելի է․ զոհերի ընտանիքները իրավունք ունեն ստանալու ամբողջական, անկախ և հիմնավորված պատասխաններ իրենց հարազատների մահվան հանգամանքների վերաբերյալ։
Ճշմարտության պահանջը քաղաքական պահանջ չէ։
Այն մարդու հիմնարար պահանջն է, ով կորցրել է իր երեխային, ծնողին, եղբորը կամ քրոջը։
ԲԵՍԼԱՆԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ԴԱՍԸ
Բեսլանի ողբերգության վերաբերյալ վերջնական գնահատականը պետք է հիմնվի ոչ թե քաղաքական հայտարարությունների, ոչ թե քարոզչության և ոչ թե կողմերից որևէ մեկի պատմության վրա։
Այն պետք է հիմնվի՝
փաստաթղթերի, դատաբժշկական տվյալների, անկախ փորձաքննությունների, տեսագրությունների, ականատեսների ցուցմունքների և ստուգելի ապացույցների վրա։
Ահաբեկիչների հանցագործությունը պետք է անվանել իր անունով։
Բայց եթե պետական մարմինների գործողությունների վերաբերյալ հիմնավոր հարցեր կան, դրանք նույնպես պետք է անվանել իրենց անունով։
Հանցագործությունը չի արդարացնում հնարավոր պետական սխալը։
Պետական սխալը չի արդարացնում ահաբեկչությունը։
Եվ ոչ մեկը չի կարող արդարացնել ճշմարտության թաքցնումը։
Բեսլանի 186 երեխաների հիշատակի հանդեպ ամենամեծ հարգանքը ոչ թե հերթական քաղաքական հայտարարությունն է, այլ այնպիսի քննություն և հանրային պատասխանատվություն, որի արդյունքում որևէ ընտանիք այլևս ստիպված չի լինի տասնամյակներ շարունակ պայքարել՝ հասկանալու համար, թե իրականում ինչ տեղի ունեցավ։
Բեսլանը պետք է հիշվի ոչ միայն որպես ահաբեկչության զոհերի ողբերգություն, այլև որպես նախազգուշացում, որ մարդկային կյանքը երբեք չպետք է ստորադասվի քաղաքական նպատակներին, պետական հեղինակությանը կամ գաղտնիությանը։
Երեխաների հիշատակը պահանջում է ոչ թե լռություն, այլ ճշմարտություն։
Ոչ թե վրեժ, այլ արդարություն։
Ոչ թե քարոզչություն, այլ պատասխանատվություն։
Եվ ոչ թե նոր պատերազմներ, այլ խաղաղություն։
Նարեկ ՊԱՊՈՆՑ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ
Համաշխարհային խաղաղության դեսպան
Մեկնաբանություններ