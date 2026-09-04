Տաթևիկ Սազանդարյան

Սեպտեմբերի 3-ին կդառնար 110 տարեկան
Կան ձայներ, որոնք չեն հնչում միայն։
Նրանք մնում են։
Մնում են մարդու հիշողության մեջ, հին ձայնագրությունների մեջ, օպերային բեմի պատմության մեջ և այն մարդկանց սրտերում, ովքեր երբևէ լսել են այդ ձայնը։
Այդպիսի ձայն էր Տաթևիկ Սազանդարյանինը։
1916 թվականին Խնձորեսկում ծնված աղջիկը, որի մանկությունն անցավ հայրենիքից հեռու, դեռ տասը տարեկանում դպրոցական երգչախմբի մենակատար էր։ Նրա ձայնը նկատեցին։ Եվ կարծես շատ վաղուց արդեն պարզ էր՝ այդ ձայնը սովորական ճակատագիր չի ունենալու։
Հետո եղավ Մոսկվան։ Երաժշտական ու դրամատիկական ստուդիաները։ Ռուբեն Սիմոնովի թատրոնը։
Բեմը։
Եվ 1937 թվականից՝ Երևանի օպերայի և բալետի թատրոնը։
Բայց Տաթևիկ Սազանդարյանը օպերային երգչուհի չդարձավ։
Նա դարձավ կերպարների հոգին։
Փառանձեմը՝ «Արշակ Բ»-ում։
Թամարը՝ «Դավիթ Բեկ»-ում։
Ալմաստը՝ Սպենդիարյանի «Ալմաստ»-ում։
Եվ հենց Ալմաստի դերերգով 1939 թվականին Մոսկվայում՝ հայ արվեստի տասնօրյակին, նրա ելույթը նրան բերեց համընդհանուր ճանաչում։
Նա կատարել է շուրջ 450 ստեղծագործություն՝ հայ, ռուս և եվրոպացի կոմպոզիտորների։
Բայց թվերն այստեղ ամենակարևորը չեն։
Ամենակարևորն այն է, որ նրա ձայնի համար ստեղծվեցին նոր կերպարներ։
Կոմպոզիտորները գրում էին նրա համար։
Նա առաջին անգամ էր հնչեցնում բազմաթիվ ստեղծագործություններ։
Եվ այդպես մի երգչուհու ձայնը դարձավ ուրիշների չլսված երաժշտության առաջին տունը։
Մարտիրոս Սարյանը նրան անվանել է «հայ օպերային բեմի զարդերից»։
Իսկ ես մտածում եմ՝ ինչ ճիշտ բառ է։
Որովհետև զարդը միայն գեղեցիկ բան չէ։
Զարդը այն է, ինչը ժամանակի անցնելուց հետո էլ շարունակում է փայլել։
Տաթևիկ Սազանդարյանը 1961 թվականից սկսեց դասավանդել Երևանի կոնսերվատորիայում, 1970-ից՝ որպես պրոֆեսոր։
Այսինքն՝ բեմից հեռանալով՝ նա չլռեց։
Նա իր ձայնի շարունակությունը թողեց իր աշակերտների մեջ։
Նրա ձայնով հնչեցին Ալմաստը, Փառանձեմը, Թամարը, Կարմենը, Ամներիսը, Իոկաստեն, Լյուբաշան, Օլգան…
Բայց այս անունների հետևում դերերգեր չէին։
Յուրաքանչյուրի մեջ Տաթևիկ Սազանդարյանը մի ամբողջ աշխարհ էր ստեղծում։
Եվ եթե Ալմաստը դարձավ նրա բեմական կյանքի խորհրդանիշը, ապա Փառանձեմի ու Թամարի կերպարները հայ օպերային արվեստի պատմության մեջ մնացին որպես նրա կատարողական արվեստի գոհարներ։
1999 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Տաթևիկ Սազանդարյանը հեռացավ այս աշխարհից։
Բայց կան մարդիկ, որոնց մահվան տարեթիվը պատմության վերջը չէ։
Որովհետև նրանց ձայնը չի մահանում։
Այն մի օր դադարում է հնչել բեմից…
և սկսում է հնչել հիշողության մեջ։
Մարի ԳՐԳՈՋԱՅԱՆ